OpenAI levanta la mayor ronda de financiación de la historia. Es una demostración de la fe ciega que el mundo tiene en la IA

Ayer OpenAI dio una noticia colosal. Con el título "Nueva financiación para desarrollar la AGI" anunciaba que ha completado una nueva ronda de financiación. No solo nueva: es la mayor de la historia para cualquier empresa privada. Las cifras aquí son más mareantes que nunca, y vuelven a hablarnos de unas expectativas extraordinarias. Seguimos esperándolo todo de la IA, y OpenAI se está aprovechando muy bien de ello.

Ronda de financiación histórica. Jamás en la historia una empresa privada había levantado una ronda de financiación similar. OpenAI ha levantado 40.000 millones de dólares, una cifra absolutamente colosal. En octubre de 2024 ya levantaron 6.600 millones de dólares, que se sumaron a la "inversión multimillonaria" realizada por Microsoft en enero de 2023, y que se estima fue de 10.000 millones de dólares. La empresa de Redmond ya había invertido 1.000 millones de dólares en 2019 y otros 2.000 millones en 2021.

Pero tienen que convertirse en 'for-profit'. OpenAI recibirá 10.000 millones de dólares inmediatamente. De ellos, 7.500 millones de de dólares procederán de SoftBank, mientras que los otros 2.500 millones llegarán de un "sindicato de inversores". Los 30.000 millones restantes llegarán a finales de año, indican en CNBC, pero solo si la empresa logra hacer la transición a una empresa 'for-profit', esto es, a empresa con ánimo de lucro. Si no lo logran perderán una cuarta parte de la ronda de inversión. Del total de la ronda, unos 18.000 millones de dólares se dedicarán al proyecto Stargate.

Ya valen tanto como Coca-Cola. La ronda de financiación hace que la valoración "post-money" (tras la ronda) de OpenAI ascienda a 300.000 millones de dólares. Es ya tanto como Coca-Cola, Novo Nordisk, Chevron o LVMH y más que ASML Samsung o Nestlé. Solo SpaceX (350.000 millones de dólares) vale más en el sector de las empresas privadas, y con esta ronda OpenAI se pone al nivel de TikTok según CB Insights.

500 millones de enamorados de ChatGPT. En el anuncio OpenAI indicó cómo en la actualidad cuentan con 500 millones de usuarios semanales de ChatGPT, una cifra realmente notable que deja claro que el crecimiento de usuarios sigue produciéndose a un ritmo notable: hace un mes la cifra era de 400 millones de usuarios.

El fenómeno Ghibli se nota. El fenómeno ChatGPT logró que OpenAI tardara tan solo dos meses en llegar a los 100 millones de usuarios (Instagram tardó 26). Ayer Sam Altman indicaba cómo en los últimos cinco días habían crecido en un millón de usuarios, pero es que tras el fenómeno de las imágenes con estilo de Studio Ghibli crecieron en un millón de usuarios... en tan solo una hora.

Pero la IA sigue sin ser rentable. La ronda de financiación responde a esa apuesta casi ciega en el potencial de la IA, pero la realidad actual es clara: esta tecnología no es rentable. Las empresas están quemando el dinero como si no hubiera mañana para desarrollarla, pero su coste de entrenamiento y operativo es enorme. La propia OpenAI estima que no será rentables hasta 2029, y hasta entonces seguirá perdiendo más y más dinero sin parar. En OpenAI, eso sí, esperan que los ingresos se tripliquen en 2025 hasta los 12.700 millones de dólares, pero seguirán perdiendo dinero.

Gasolina ¿para la AGI? El objetivo último de OpenAI es el de lograr desarrollar una inteligencia artificial general (AGI) que supere a la inteligencia humana en todos los ámbitos. El problema es que no está en nada claro que ni ellos ni nadie lo logren, pero precisamente de eso va esta apuesta: de que será OpenAI lo que lo logre. De hacerlo, el impacto a nivel social y económico es potencialmente el mayor de la historia de la humanidad, pero una vez más, insistimos: aquí todo son incógnitas, y la AGI podría tardar años o décadas en llegar... si es que llega algún día.

SoftBank, la nueva novia de OpenAI. El otro elemento destacable de esta ronda de inversión es el punto de inflexión definitivo que se produce en la estructura de alianzas de OpenAI. Desde 2019 su gran aliada fue Microsoft, pero a ese no-idilio se le vieron las costuras hace meses. La relación entre ambas empresas es ahora mucho más débil, y cada una lleva tiempo preparando una "cordial despedida". Microsoft ha participado en esta ronda, afirman en CNBC, pero lo ha hecho con un papel totalmente secundario. SoftBank, mientras tanto, se convierte en el gran mecenas de OpenAI y fía buena parte de su futuro al éxito de la empresa de Altman.

