Jesús Gil en el jacuzzi, dibujado por Miyazaki: Españita está utilizando la última novedad de ChatGPT para lo único posible

Hace ya unos cuantos años, antes del boom de ChatGPT y que las grandes tecnológica se lanzasen a la carrera de la inteligencia artificial (IA), Hayao Miyazaki, mangaka y peso pesado de la historia del anime, confesó qué le parecían las animaciones con esta nueva técnica: mal. Fatal. Peor.

"Nunca desearía incorporar esta tecnología a mi trabajo de forma alguna. Creo firmemente que esto es un insulto a la vida misma", confesaba Miyazaki después de que le mostrasen un vídeo generado con IA en el que se podía ver a una criatura arrastrándose. Son palabras mayores teniendo en cuenta que el japonés es uno de los fundadores de Studio Ghibli e hizo posible obras como 'Mi vecino Totoro'.

El tiempo (e Internet) le han jugado una mala pasada a Miyazaki.

Si te das una vuelta por las redes, especialmente por X, es probable que te encuentres con un buen (y creciente) puñado de imágenes de estilo anime ante las que Miyazaki tendría el corazón dividido: por estética no desentonarían en una obra de Studio Ghibli, pero no son creaciones de ningún estudio, sino de la IA.

Además gran parte de su contenido tampoco parece encajar a priori en una película épica. La gente ha descubierto que hay IA con las que puede generar versiones anime de momentos icónicos de la historia. Y al menos en el caso de España ha hecho algo ¿inesperado?: reproducir momentos y personajes chanantes de la historia patria, desde Jesús Gil en su jacuzzi a Míchel palpando los testículos del Pibe Valderrama en el Bernabéu o Fraga dándose un baño en Palomares.

El último reto viral que se está extendiendo por la red de Elon Musk y que deja ya unos cuantos ejemplos consiste en tomar imágenes icónicas de la historia, pedirle a una IA que las recree como si fuesen ilustraciones de un comic manga o partes de una película anime y subirlas luego junto a un mensaje breve, como "In the coming days, people are going to anime every iconic photo in history".

El desafío viral ha empezado después de que ChatGPT actualizase el modelo multimodal GPT-4o con un generador de imágenes nativo que facilita entre otras cosas editar fotos históricas. Hay quien lo está usando para el reto. Y quien opta por otras herramientas, como Grok. En cualquier caso unas y otras llaman la atención por algo más que su estilo, digno de un cómic manga.

Más allá de la forma está el fondo.

Muchas de las imágenes que se están compartiendo, sobre todo elaboradas por creadores de fuera de España, responden a momentos históricos especialmente sensibles, como el asesinato de John F. Kennedy de 1963, el atentado de las Torres Gemelas o las protestas en la plaza de Tianamen de 1989. Hechos icónicos.

Con una búsqueda rápida se encuentran también recreaciones de otros episodios y personajes relevantes, como la visita de Hitler a París, Napoleón Bonaparte en el popular retrato a caballo que le hizo Jacques-Louis David, la bandera soviética hondeando en el Reichstag o incluso el atentado que sufrió Trump en julio.

En España la IA también se ha usado para reproducir momentos clave de las últimas décadas, como el 23F (con Tejero en el Congreso), el atentado de Carrero Blanco o la fallida declaración de independencia catalana de 2017.

Sin embargo el reto viral ha servido aquí para algo más: tirar de sorna y recrear episodios, memes o personajes chanantes (o incluso casposos) como si acabasen de salir del mismísimo estudio de Miyakazi y formasen parte de un anime.

¿En qué se traduce eso? En una amplia lista de ilustraciones que muestran desde el episodio de Míchel y el Pibe Valderrama en el Bernabéu a Fraga en pleno remojón en Palomares, Jesús Gil metido en un jacuzzi rodeado de chicas en biquini, Karlos Arguiñano en la cocina o el niño de Fuentecerrada hablando desde su piscina.

La lista suma y sigue y deja una sensación curiosa: la historia (tanto la sobria como la formada por memes y personajes chanantes) se ve distinta a través del anime.

