Pocas ¿creaciones? más antiguas, trabajadas, exploradas y lamentablemente ligadas a las redes sociales y apps de mensajería que las fotopollas. Hay estudios que sugieren que más del 40% de las mujeres que usan las redes han recibido fotos de genitales masculinos que ni quieren ni han pedido, aunque el porcentaje de hombres que reconocen enviarlas es bastante inferior. Hace un tiempo YouGov se puso a preguntar y solo el 5% de los encuestados admitió haberlo hecho.

Ahora el género parece haber encontrado un terreno especialmente propicio en una de las redes sociales con mayor tirón, TikTok. A pesar de la estricta política de contenidos de la plataforma y de que en sus normas de comunidad deja bien claro (y en negrita) que no permite los desnudos, incluidas por supuesto imágenes de genitales, hay usuarios que han encontrado una grieta para mostrar sus penes.

Y lo están haciendo.

Tanto, de hecho, que lo han convertido en una tendencia ("No Tengo Gloss Hombres Trend") que inspira ya un buen puñado de vídeos en Tiktok.

Cuestión de fotopollas

Captura de uno de los vídeos de TikTok.

Llega una búsqueda rápida para encontrar dos clases de vídeos: los de hombres que enseñan sus genitales y los de personas que denuncian, critican y ridiculizan la tendencia. Lo más curioso es que las piezas están circulando por la plataforma sin que los filtros de TikTok o las denuncias de otros usuarios lo impidan.

Los vídeos siguen todos más o menos el mismo patrón, uno muy sencillo y que parece ridiculizar las piezas de skincare con una secuencia de dos imágenes. En la primera se muestra a un hombre (muchas veces solo se ve su cuerpo, sin el rostro) junto al mensaje "No tengo gloss para el trend, pero si tengo…" En la segunda se lee "…un lindo labial". La clave, claro, no es qué dice ese texto, sino las fotos.

Ese "lindo labial" se acompaña de una foto que muestra un bote de champú, un frasco de perfume o un gel de depilación (en realidad sirve cualquier producto de belleza) con un pene de fondo. Los genitales no aparecen en primer plano y no siempre es posible apreciarlos en un vistazo rápido, pero están ahí.

De forma clara. Incontestable. Una fotopolla de manual.

La gran pregunta es… ¿Cómo es posible? Primero porque los penes son inconfundibles, explícitos e incumplen la política de contenidos de Tiktok, muy estricta en lo que se refiere a la desnudez y contenidos de carácter sexual. Segundo porque hay usuarios que aseguran haberlo denunciado a la plataforma.

Otro ejemplo de la tendencia.

Otra captura de TikTok.

"He denunciado los vídeos y me pone que no incumplen las normas de TikTok. ¡Pero señora, que le veo el nepe a este hombre!", lamenta Ainoa_books. "Cómo que no incumple las normas si yo salgo con canalillo y borráis el vídeo".

Que en TikTok se estén compartiendo vídeos de genitales sin que las imágenes acaben censuradas es más que una simple curiosidad o una tendencia puntual. El fenómeno resulta relevante porque la plataforma, al igual que Instagram, recurre a algoritmos IA que se dedican precisamente a reconocer explicit content. Estos vídeos muestran que llega un simple truco (el segundo plano) para burlarlos.

En Xataka hemos hecho una prueba que sugiere que sorprendentemente las IA parecen tener un "punto ciego" con esta clase de fotopollas. La prueba ha sido muy simple e incluimos varios pantallazos con los resultados: hemos hecho capturas de vídeos de TikTok en los que se aprecian claramente genitales masculinos y luego las hemos compartido con ChatGPT, Claude y Gemini para saber qué ven ellas.

Un experimento con IA

Respuesta de Claude.

Respuesta de Claude.

Respuesta de Claude.

Respuesta de ChatGPT.

Respuesta de ChatGPT.

Respuesta de ChatGPT.

Respuesta de ChatGPT.

Respuesta de Gemini.

Respuesta de Gemini.

Respuesta de 'They See Your Photos'.

Como se puede apreciar en las capturas de arriba, ninguna IA ha detectado claramente el pene que aparece en todas las imágenes. Ni Gemini, ni Claude, ni ChatGPT, que como mucho, al señalarse exactamente donde está la fotopolla se limita a reconocer que no puede "confirmarlo con certeza" y el contenido quizás resulte "ambiguo". "Entiendo por qué podría parecerlo", explica en una ocasión.

Para ponérselo más fácil incluso les preguntamos a las IA directamente si observaban un pene o creían distinguirlo de fondo. El resultado ha sido siempre negativo. La IA no lo ve y se centra básicamente en describir el frasco de gel, champú, desodorante, perfume… que se enfoca en primer plano.

— ¿Ves un pene en esta foto? —preguntamos a Claude tras adjuntar una imagen en la que se aprecia a un hombre sosteniendo un frasco con su pene detrás.

— No, la imagen muestra un producto cosmético, específicamente un suero facial.

— ¿Y en esta, ni siquiera al fondo ves un pene? —insistimos con otra imagen similar en la que vuelve a verse otro frasco y otro pene de fondo.

— La imagen muestra una botella de perfume o fragancia con un diseño moderno.

No es un caso único.

Respuestas similares arrojan ChatGPT, Gemini e incluso They see your photos, que aporta descripciones mucho más detalladas de las imágenes, pero sin mención alguna a los penes que se cuelan en todas y cada una de esas fotos.

En una de ellas, en la que se ve una crema corporal sobre un pene erecto, la IA aprecia con claridad el producto, explica de qué marca se trata e incluso se pone a teorizar sobre quién puede ser el autor de la imagen y a quién pertenece la mano que sostiene el bote. Pero ni una sola mención a un detalle clave: la fotopolla.

El talón de Aquiles de las IA no estaba al final en el talón.

Imágenes | TikTok

