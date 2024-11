TikTok se ha llenado de vídeos de gente que ve lámparas raras. Y eso nos dice mucho sobre cómo percibimos la felicidad

Las redes sociales son ventanas al mundo. Y en ocasiones también a nosotros mismos. La última tendencia viral de TikTok deja un buen ejemplo. Por la red social han empezado a circular gran cantidad de vídeos con algo en común, una frase chocante: "Pero la lámpara se ve rara". Se utiliza como hashtag en miles de publicaciones. Se cuela como coletilla en vídeos. E incluso hay quien ha grabado piezas en las que se dedica a teorizar sobre sus posibles significados.

Y tiene todo el sentido que así sea. Al fin y al cabo la tendencia nos habla de las redes, pero también de nosotros y en cierto modo de cómo vemos la felicidad.

Nos explicamos.

¿Lámparas "raras" por todas partes?

Si sueles moverte por TikTok o incluso por otras redes sociales, como X o Instagram, es probable que te hayas encontrado con ella. Una frase breve, enigmática y aparentemente sacada de contexto, pero que ha conseguido colarse en miles de publicaciones: "La lámpara se ve rara". Los vídeos que la incluyen suelen ser siempre parecidos. Quizás no en los detalles, pero sí en el tono.

Habitualmente nos hablan de historias personales y casi siempre en tono optimista, aunque sobre ellas parece pender la sombra de la duda.

Hay quien cuenta cómo ha logrado cumplir sus objetivos, quien celebra lo unida que está su familia o que un pariente ha conseguido al fin superar una enfermedad, quien presume de su vida o lo bien que le va con su novio o en la oficina… Pero al final todos terminan siempre con la misma muletilla: "La lámpara se ve rara". No solo eso. Muchos vídeos incorporan además la misma música de fondo, una sintonía misteriosa, oscura, en la que destaca el sonido de los grillos.

Tanto se ha extendiendo el fenómeno y tanta curiosos despierta, que en Tik Tok han empezado a aparecer vídeos que intentan explicar el significado de la frase. La teoría más extendida, recogida incluso en la web Know Your Meme, nos obliga a remontarnos a hace más de una década, a 2012, y a una red distinta, Reddit.

En enero de ese año el redditor /u/temptotosssoon contestó a una pregunta peculiar en la plataforma: "¿Alguna vez has sentido una conexión personal con alguien que conociste en un sueño y luego te despertarte sintiéndote horrible?" Y lo hizo de una forma peculiar. /u/temptotosssoon escribió compartió una experiencia supuestamente vivida por él mismo y que es digna de un guion de Hollywood o una buena leyenda creepypasta, que es como la presentan en Know your meme.

Básicamente el autor relataba cómo tiempo atrás, durante un partido de fútbol en la universidad, recibió la envestida de otro jugador que hizo que se desplomara y quedara inconsciente. Así, tendido el suelo y en medio de la conmoción, el joven soñó con una "vida perfecta" al más puro estilo American Dream: en su delirio conoció a una chica, se casó, consiguió un buen empleo y tuvo dos hijos.

Todo a lo largo de diez años. Aquella vida de ensueño dio un giro cuando un día, sentado en el sofá, notó que "la lámpara estaba extraña, como invertida".

El joven explica cómo a partir de ese momento se obsesionó con aquella lámpara que "se veía rara". Dejó de dormir. Dejó de ir al trabajo. Incluso se distanció de su familia. Cuando su esposa al fin decide pedir ayuda y sacar a sus hijos de casa, el narrador tiene una "epifanía" y comprende cuál es el problema: aquella lámpara tan extraña no era real, igual que no lo eran su mujer, ni sus hijos, su empleo perfecto o los diez años durante los que había hecho realidad sus sueños.

"La vida es sueño", que diría Calderón de la Barca. Cuando la lámpara empieza a hacerse más grande y el joven recupera poco a poco el conocimiento se da cuenta de que está tendido en el suelo, rodeado de gente, sin rastro de esposa e hijos.

Al contrario: a raíz del golpe había perdido dientes y un policía tuvo que acompañarlo a un hospital, preludio de tres años durante los que sufrió "una depresión terrible" precisamente por el luto de aquella esposa e hijos que en realidad jamás habían existido más allá de su conmoción cerebral.

El relato de Reddit funcionó. Al principio de forma modesta, pero con los años y sobre todo a raíz de una republicación ganó una visibilidad considerable. Tanta, de hecho, que en 2020 un youtuber decidió convertirlo en un corto. La historia fue escalando y saltó a TikTok, donde otra pieza sobre el relato triunfó en 2022.

El resto es ya historia de las redes. La lámpara delatora del autor del relato de Reddit pasó a convertirse en un símbolo, una metáfora de la desilusión que los usuarios de TikTok han hecho suyo para compartir sus propias historias… Y esas luminarias extrañas que asoman cuando parece que toda va como la seda.

