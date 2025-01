Las cuentas imposibles de Stargate: el reto de encontrar 500.000 millones de dólares para el mayor proyecto IA

El anuncio de Project Stargate esta semana fue sorprendente por muchas cosas, pero sobre todo lo fue por una: los 500.000 millones de dólares que teóricamente se invertirán en los próximos cuatro años para lograr sus objetivos. La cifra, absolutamente colosal, ha generado muchas suspicacias. Y con razón.

100.000 millones para empezar. De esa cifra total, el anuncio dejaba claro que las empresas que aportan el capital invertirían "100.000 millones de dólares inmediatamente", pero es que ni siquiera eso parece fácilmente alcanzable.

SoftBank y OpenAI, los que más invertirán. En The Information revelan que SoftBank y OpenAI aportarán 19.000 millones de dólares cada una para el proyecto Stargate. Bloomberg añade que ambas serán además las que más participación tendrán en la empresa final: cada una contará con un 40% de participación.

Musk ataca, Altman se defiende. El anuncio del proyecto provocó una rápida reacción de Elon Musk, que afirmó en X que "En realidad ellos [las empresas implicadas] no tienen el dinero]. Añadió posteriormente que "SoftBank tiene menos de 10.000 millones de dólares garantizados. Tengo buenas fuentes". Sam Altman contestó esas alegaciones horas después indicando que los datos que Musk arrojaba eran "Incorrectos, como seguramente sepas". Musk y xAI compiten con OpeenAI y mantienen una larga rivalidad, pero aquí Altman sorprendió al decirle además a Musk que "respeto de verdad lo que has logrado y creo que eres el emprendador más inspirador de nuestra era".

SoftBank a examen. El analista MG Siegler indica en su newsletter que SoftBank tiene unos 30.000 millones de dólares en efectivo. Parece tener margen para esa inversión inicial, pero hay otros datos que juegan en su contra. Como indicaba el usuario David Manheim en X, el fondo de inversión de SoftBank ha tenido sonados fracasos en el pasado. En Wikipedia se puede ver cómo SoftBank Vision Fund perdió en 2022 27.400 millones de dólares debido a varias inversiones fallidas lideradas por Masayoshi Son, el CEO de SoftBank. Entre ellas está la inversión de 100 millones de dólares en FTX, que luego colapsó.

OpenAI quemando dinero. También hay dudas sobre la capacidad de OpenAI para invertir esa cantidad. Es cierto que ha recaudado importantes sumas en las últimas rondas de inversión, pero la empresa es una máquina de quemar dinero.

Dinero árabe y deuda como salidas. Como revela el citado artículo de Siegler, puede que parte importante de esa inversión proceda de Emiratos Árabes Unidos a través de MGX, el fondo de inversión. Otra de las opciones es acudir a la deuda, que ya ha sido muy común en las inversiones de SoftBank (tienen 150.000 millones invertidos con esa fórmula).

Mientras, OpenAI busca otras novias (Oracle). El proyecto está también desvelando otros movimientos paralelos. En The Wall Street Journal destacan cómo OpenAI está comenzando a buscar opciones a su alianza con Microsoft, algo que ambas han admitido. En OpenAI se quejan de que Microsoft no les da la potencia de cómputo que necesitan, y parecen estar tanteando alternativas como Google. Quizás Oracle esté también entre las candidatas, sobre todo ahora que será una de las participantes (junto a NVIDIA) de la creación del gran centro de datos de Texas. Parece claro que OpenAI quiere no depender tanto de Microsoft (ni de nadie) y Stargate puede ser un vehículo para lograrlo.

