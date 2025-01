El dineral invertido en Stargate tiene un problema de base: no hay un plan claro ni consensuado para llegar a la AGI

El llamado Stargate Project va a dar mucho que hablar en los próximos años. La colosal apuesta para lograr que EEUU sea líder en IA se centrará en la construcción de centros de datos en ese país. Y sin embargo la propuesta se enfrenta a retos enormes.

Dinero a espuertas.La inversión de 500.000 millones de dólares en los próximos cuatro años es sencillamente apabullante. Esa cifra representa aproximadamente el 30% del PIB de España en 2023 (1,62 billones de dólares), y desde luego representa un apoyo espectacular para las ambiciones del país norteamericano.

Objetivo: lograr una AGI. En el anuncio oficial los participantes del proyecto explicaban cómo "todos nosotros esperamos continuar el desarrollo de la IA —y en particular la IAG— para el beneficio de toda la humanidad". La inteligencia artificial general (IAG o AGI por sus siglas en inglés) es el santo grial de la disciplina, y OpenAI, que tendrá la responsabilidad operativa de Stargate, la persigue desde hace tiempo.

El difuso significado de AGI. El problema de ese objetivo es que está muy difuso. Para aclarar un poco el tema OpenAI y Microsoft quisieron definirla en términos económicos e indicaron que una AGI lo será cuando logre 100.000 millones de beneficios. Teóricamente estos sistemas igualarán o superarán la inteligencia humana en todos los campos, y las implicaciones sociales y económicas podrían ser colosales.

Pero es que no sabemos si lo lograremos. Mucho más importante que dar una definición es lograr efectivamente esa súperinteligencia artificial, y aquí hay un problema crítico: nadie sabe como lograrlo. Las empresas tecnológicas y las startups de IA —como la creada por Ilya Sutskever o la de Francois Chollet— están siguiendo distintos caminos para llegar a ese objetivo, pero no está nada claro que alguna tenga en sus manos la llave de un logro de este tipo.

Y no sabemos cómo quieren llegar a ella. Ninguna de las empresas que trabajan en el desarrollo de una AGI aclaran cómo están planteando llegar a ese objetivo, y la sensación es que están experimentando sin saber muy bien si el camino elegido permitirá alcanzar ese objetivo. Meta dejó clara su intención hace un año, OpenAI y sobre todo Altman son especialmente optimistas al respecto, y lo mismo ocurre con Musk y xAI.

Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA en Microsoft, es más cauto y prefiere no hacer previsiones de cuándo llegaremos a ella, aunque la ve factible. En Anthropic, Apple y Google parecen igualmente reservados respecto a este tema, pero es inevitable pensar que también están trabajando para no quedarse atrás.

Hiperinversión para hiperpromesas. Esta gigantesca inversión es hasta cierto punto contradictoria, sobre todo cuando son varios los expertos que advierten de que hay cierta desaceleración de la IA y el escalado —más potencia y más datos para entrenar modelos— ya no parece funcionar, o al menos no parece hacerlo tanto. Hay desde luego tendencias prometedoras como los agentes de IA o los modelos que "razonan", pero ¿es construir centros de datos bestiales lo que necesitamos? ¿Basta con fuerza bruta? Eso implica además unos requisitos energéticos igualmente enormes, y será interesante cómo resuelve EEUU esas nuevas necesidades. Pero esa gran inversión permitirá a las empresas seguir hablando de lo cerca que está la AGI, cuando no tenemos ni idea de si está cerca o simplemente ni está ni estará.

Una AGI americana con dinero japonés y árabe. Especialmente curioso es que todo el proyecto esté dedicado a convertir a EEUU en líder de IA y logre desarrollar una IAG, pero el dinero provenga en parte de otros países. SoftBank, liderada por Masayoshi Son (a la derecha en la imagen), será principal apoyo inicial e invertirá inmediatamente 100.000 millones de dólares, es japonesa. Y MGX es un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos que participó en la ronda de inversión reciente de OpenAI (como SoftBank) y que también tiene una alianza con Microsoft. Eso hace que estas empresas (y quizás sus países) desde luego tengan un papel prominente en este proyecto y en sus potenciales beneficios.

