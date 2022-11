FTX se declara en bancarrota y Sam Bankman-Fried abandona un barco en llamas: renuncia a su cargo como CEO

Después de una debacle sin precedentes, el tercer exchange más importante del mundo por volumen, FTX, se ha declarado en bancarrota. Su fundador, Sam Bankman-Fried, conocido como “el caballero blanco de las criptomonedas”, ha renunciado a su cargo de consejero delegado (CEO). Este, sin embargo, no es el desenlace de esta frenética historia que estalló hace aproximadamente una semana.

La plataforma, que se enfrenta a graves problemas de liquidez, ha suspendido los retiros, por lo que los clientes no tienen acceso al capital que han invertido. Según Bloomberg, se enfrenta a déficit de 8.000 millones de dólares y al minucioso escrutinio por parte de varios reguladores por posible mal manejo de fondos. El desastre de FTX, además, ha sembrado temor en todo el mercado criptográfico.

No es el fin de FTX, al menos por ahora

Que la empresa se haya declarado en bancarrota no significa necesariamente su fin inmediato, aunque deja en evidencia la complicada situación en la que se encuentra. Según las leyes de Estados Unidos, FTX, junto a sus entidades vinculadas FTX US y Alameda Research Ltd, podrán seguir operando, pero bajo supervisión para elaborar un plan que le permita saldar las deudas que tiene con los acreedores.

El nuevo consejero delegado de FTX, John J. Ray, ha dicho que Bankman-Fried permanecerá vinculado a la empresa para ayudar en el proceso de transición. Además, asegura que “FTX Group tiene activos valiosos que solo pueden administrarse de manera efectiva en un proceso organizado y conjunto”. Queda por ver cómo evolucionará esta historia que, desde el mismo momento en el que estalló, impactó con fuerza en el mercado de las criptomonedas.

FTT, el token de FTX, ha sido uno de los grandes afectados por esta situación. El 4 de noviembre cotizaba a 25,77 dólares, pero en pocos días ha caído hasta los 2,89 dólares de este viernes, según datos de CoinGecko. En otras palabras, esto se traduce en una caída del 88,1% de su valor en tan solo 7 días. El Bitcoin ha caído un 15,8% en la última semana. Ether, por su parte, ha registrado una disminución del 17,1% de su precio en el mismo período.

La caída del exchange comenzó hace apenas una semana cuando CoinDesk señaló que, según un documento filtrado, el fondo de cobertura Alameda Research, también fundado por Bankman-Fried, tenía una cantidad peligrosamente grande de FTT. FTX habría transferido miles de millones de dólares confiados por sus clientes a su firma hermana, la cual habría impulsado inversiones de alto riesgo con ese dinero.

Producto de esta revelación, rápidamente se sembraron dudas sobre la transparencia de las mencionadas compañías y Changpeng Zhao, el fundador y consejero delegado de Binance no tardó en anunciar que liquidaría todos los tokens FTT en poder de Binance. Los retiros masivos por parte de los clientes de FTX y el intento de compra fallido por parte de Binance terminaron de sepultar al exchange y sus entidades vinculadas.

Imágenes: FTX | Faction

