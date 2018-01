Si Bitcoin y las criptomonedas resultan ser una burbuja que explota, el gran debate es si lo pagaremos todos, hayamos invertido o no

Si la valoración de Bitcoin es o no una burbuja es bastante polémico, hay opiniones para todos los gustos. Pero lo cierto es que una burbuja financiera tiene consecuencias muy graves para la economía cuando explota.

Y sin embargo hay quien podría pensar que hay una forma de protegerse ante estas burbujas: no invertir en el activo que podría estar sobrevalorado. Pero no es suficiente. Cuando una burbuja financiera estalla puede afectar a todo el mundo, haya invertido o no.

Consecuencias de otras burbujas

No hay que remontarse mucho para ver los efectos del estallido de una burbuja en la economía. A finales de los 90 vivimos lo que se denominó posteriormente la burbuja punto com. En aquella época de exuberancia las acciones de empresas tecnológicas subían como la espuma.

Cuando se pinchó dicha burbuja muchos perdieron buena parte de sus ahorros, pero el principal problema fue que acabó afectando a todo el mundo. El paro se disparó -y no solo en el sector tecnológico- y los bancos centrales de todo el mundo lo combatieron bajando los tipos de interés a niveles muy bajos, lo que alimentó otra burbuja: la inmobiliaria.

Desempleo en EEUU antes y después de la burbuja punto com

La burbuja inmobiliaria que se vivió en países como EEUU y España fue realmente devastadora, incluso para quienes no estaban comprando vivienda. Los precios subían, el crédito fluía rápidamente (entre otras cosas porque los tipos de interés eran bajos y había que buscar rentabilidad) y cuando estalló afectó a todo el mundo.

Por ejemplo en EEUU el sistema financiero se tambaleó, hubo quiebras muy importantes como la de Lehman Brothers, con 680 mil millones de dólares en activos gestionados. Y el paro se disparó a niveles no vistos en muchas décadas. Además el Tesoro tuvo que preparar planes de rescate a las entidades financieras por casi 700 mil millones de dólares (aunque realmente se gastó 400 mil millones y acabó recuperando todo el dinero).

Paro al estallar la burbuja inmobiliaria en EEUU

En España hubo una doble crisis. Primero, la crisis financiera internacional que se formó por la burbuja inmobiliaria de EEUU. Y por otro nuestra propia burbuja inmobiliaria. Esto hizo que el estallido tuviera efectos aún mayores: el paro subió de forma abrupta y duradera, el déficit se disparó, hubo que rescatar a muchas cajas de ahorros y se tuvieron que realizar recortes en gasto público que degradaron muchos servicios. Todo esto afectó tanto a la gente que invertía en el mercado inmobiliario como a los que no lo hacían.

Desempleo España

Por tanto, se puede concluir que el estallido de una burbuja puede afectar al conjunto de la economía. El mecanismo es claro: aunque no todo el mundo invierta en los activos sobrevalorados, al estallar la burbuja los recursos dedicados a ello desaparecen y hay menos dinero disponible para invertir y gastar; por otro lado los Estados normalmente tienen que tomar medidas para contrarrestar los efectos, lo cual detrae recursos de otros lugares.

El tamaño del mercado de Bitcoin

Sin embargo, para que una burbuja financiera afecte a toda la economía y no solo a los que tenían invertido dinero ahí el valor que se hunde tiene que ser grande. Por ejemplo, si el precio de una acción de una empresa concreta se dispara de precio y luego baja, solo afecta a sus inversores, no al resto de la economía.

El dinero que actualmente cuestan las criptomonedas ronda los 250.000 millones de dólares. Puede parecer mucho a nivel mundial, pero como se ha repasado antes el hundimiento de la burbuja inmobiliaria en EEUU requirió la inyección de más de 400.000 millones de dólares, y eso solo en un país. En Alemania se rondó los 100.000 millones, en el Reino Unido los 90.000 millones, en Francia los 55.000 millones y en España al final la factura rondó los 60.000 millones (de euros en este caso). Y todo este dinero era para tapar un agujero mayor, ya que los balances de los bancos no podían asumir las pérdidas.

En una burbuja inmobiliaria es complicado predecir el coste total del hundimiento del mercado. Algunas estimaciones señalan que las pérdidas de valor llegaron a los 1,4 billones de dólares, casi seis veces más que el valor total de las criptomonedas en la actualidad. Y eso que estamos comparando las pérdidas de un mercado con el valor total en la actualidad de las criptomonedas.

Pero es que en la llamada Gran Recesión no solo la vivienda cayó de valor, sino que arrastró a las bolsas, y la pérdida total de riqueza rondó los 15 billones de dólares solo en EEUU.

Por otro lado si se mira a la burbuja punto com, la pérdida de valor de las empresas tecnológicas en bolsa rondó los 5 billones de dólares, de nuevo muy lejos del valor de mercado de las criptomonedas.

Por tanto, se puede concluir que aunque efectivamente una burbuja puede afectar gravemente a toda la sociedad, esta tiene que adquirir un tamaño importante, cosa que todavía no ha hecho.

Si llegamos a ver precios de Bitcoin por encima de los 100.000 dólares entonces sí se estaría llegando a niveles significativos y un pinchazo podría afectar a toda la población, independientemente de si invirtió o no.

Imagen | Juanedc | btckeychain