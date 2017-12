Stiglitz, Krugman y Shiller: los Nobel de Economía que dicen que Bitcoin es una burbuja

El debate sobre si Bitcoin es una burbuja financiera está siendo intenso. Después de la subida hasta 20.000 dólares por Bitcoin y su posterior caída (aunque se ha frenado), el debate es más intenso aún si cabe. Y qué mejor para tener un criterio con algo de peso que algunos premiados con el Nobel de Economía.

Y lo cierto es que los premios Nobel de Economía que se han pronunciado sobre si Bitcoin es o no una burbuja apuntan a que sí. Algunos con más fuerza que otros, pero no los hay positivos. Eso sí, ni siquiera un Nobel de Economía se puede considerar infalible.

Krugman, el Nobel de Economía y divulgador

Paul Krugman es quizá el premio Nobel de Economía más famoso de todos los tiempos, ya que tiene una columna en el New York Times y sus artículos se publican en muchos periódicos del mundo. Su premio Nobel es muy sólido, sus trabajos sobre la ventaja del comercio internacional son ampliamente reconocidos, pero sus detractores siempre dicen que suele meterse en asuntos que no le competen, y su perfil de izquierdas, siempre en contra del Partido Republicano, le ha hecho ganarse muchos enemigos.

Sobre Bitcoin lleva tiempo escribiendo. En 2013 publicó una columna diciendo que Bitcoin era malvado, ya que lo único que pretendía era desestabilizar el sistema financiero mundial. En 2014 fue más allá diciendo que Bitcoin era una estafa.

Recientemente, en una entrevista, Krugman ha indicado que cree que Bitcoin es una burbuja. Su precio no se puede determinar y es fruto de un sueño libertario que cree que la sociedad actual se va a derrumbar. También usa el argumento de que mucha gente está comprando Bitcoin sin entenderlo bien y que en realidad es un esquema Ponzi, donde todos piensan que van a ganar y ninguno que se pueden quedar con un saco vacío.

Joseph Stiglitz, siempre polémico

Joseph Stiglitz también es un premio Nobel de Economía bastante famoso, quizá porque sus trabajos apuntan a que la asimetría de la información de los mercados debería resolverse con más intervención de los Estados. Es, por tanto, el padre teórico del socialismo moderno.

Sobre Bitcoin sus declaraciones recientes son bastantes descriptivas: cree que Bitcoin debería ser prohibido. Según él, el motivo de que exista Bitcoin es tener una divisa fuera del control de los Gobiernos, y el objetivo es claro: lavado de dinero y evasión fiscal.

Para Stiglitz, si Bitcoin quiere ser legal tendría que exigírsele la misma transparencia que al resto de transacciones financieras: nada de anonimato y una finalidad explicada de las mismas. Pero argumenta que si esto pasara perdería su utilidad y se colapsaría, ya que no ofrecería nada que no ofrezca el sistema financiero mundial.

Robert J. Shiller, un experto en la valoración de activos

Algo menos polémico es Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía por sus trabajos en la valoración de activos. De hecho es bastante prolífico literariamente. Su libro Exuberancia irracional explicó la burbuja punto com y en la siguiente edición predijo la burbuja inmobiliaria de EEUU. Por tanto, es un gran experto en valorar correctamente activos y con un criterio muy a tener en cuenta.

En este caso Shiller no es tan drástico y polémico con Bitcoin como los otros dos laureados. Pero sí indica que Bitcoin está viviendo una burbuja. No sabe hasta donde llegará el precio del Bitcoin, pero asegura que está viviendo sus 1920s, y que llegará el 1929 (en clara referencia al crack de la bolsa de Nueva York). Sin embargo también asegura que cuando se desplome su valor no será cero, simplemente más bajo.

Otros economistas que apuntan a la burbuja de Bitcoin

No todos los economistas llegan a tener el premio Nobel de Economía, pero algunos también bastante influyentes apuntan en la misma dirección que los anteriores. Por ejemplo Kenneth Rogoff, profesor de economía de la Universidad de Hardvard, que cree que los Gobiernos deberían ser más duros contra el uso de Bitcoin.

Paul Donovan, economista jefe del banco UBS, también indicó recientemente que Bitcoin es una burbuja, haciendo una referencia a la burbuja de los tulipanes en la Holanda de 1637. También Adam Ozimek, economista senior de Moody's, ha indicado recientemente que el valor de Bitcoin no será nulo, pero que estamos viviendo una burbuja.

En definitiva, tenemos a la gran mayoría de los economistas indicando que lo que se está viendo con Bitcoin es una burbuja. Pero lo cierto es que las defensas de su valor tienen también su potencia: si estamos ante una disrupción, el establishment no es capaz de predecirlo, tal y como nos ha demostrado continuamente la historia.

Imagen de portada | Dykam (modificaciones por Xataka)