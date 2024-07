Surface Laptop 7 (Copilot+ PC), análisis: Microsoft está lista para volar sola

En los próximos meses, el goteo de equipos portátiles de nueva generación bajo Windows será continuo y más interesante que nunca. ¿El motivo? La consolidación de portátiles Windows con arquitectura ARM en su interior, la mayoría de ellos basados en procesadores Snapdragon X Elite y con el distintivo Copilot+ PC como gancho mediático definitivo.

El Surface Laptop 7ª edición es un Copilot+ PC que abandera, y de qué manera, la revolución de Microsoft asociada a la arquitectura ARM y Windows. El nuevo portátil Surface, ahora disponible con dos tamaños de diagonal diferentes, lo hemos probado intensamente durante dos semanas para llegar a la clara conclusión de que sí, de que por fin ha llegado la hora de Windows bajo ARM. Y de que este Surface Laptop 7 es el mejor portátil del momento para ello.

Ficha técnica del Surface Laptop 7



MICROSOFT Surface Laptop 7 procesador Snapdragon X Elite (12 núcleos) NPU Qualcomm Hexagon gráficos GPU Qualcomm Adreno memoria RAM 16 o 32 GB de RAM LPDDR5x almacenamiento SSD de 4ª generación: 256 o 512 GB, 1 TB pantalla Pantalla táctil: pantalla PixelSense Flow de 15 pulgadas

Resolución: 2496 × 1664 (201 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Relación de contraste: 1300:1

Frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz

Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Dolby Vision

Corning Gorilla Glass 5 cámara Cámara Surface Studio frontal Full HD Windows Hello batería 66 Wh puertos 2 USB-C (USB4/Tunderbolt 4 con DisplayPort y Power Delivery) 1 USB-A 3.1

Ranura para tarjetas MicroSDXC Puerto audio 3.5 Surface Connect port Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 dimensiones Longitud: 329 mm

Ancho: 239 mm

Altura: 18,29 mm peso 1,66 kilos SO Windows 11 precio Desde 1.799 euros

El portátil de la ventana como logo

Paso a paso, Microsoft ha conseguido dar cierta imagen icónica a sus equipos Surface Laptop a base de un diseño sobrio, muy cuidado a nivel de detalles y el logo de Windows como signo característico.

Por ello no sorprende el diseño del nuevo Surface Laptop 7, modelo que si bien supone una revolución para la compañía, la misma no ha querido dejarlo patente con un giro radical a nivel de diseño. Quizás hubiera tenido sentido.

Pese a la importancia del nuevo Surface Laptop y lo que supone para Microsoft y Windows, el diseño se mantiene en lo básico respecto a las generaciones anteriores. Y no es una mala noticia

En el exterior, el nuevo Surface Laptop 7ª edición destaca por su acabado elegante en aluminio. El uso de este material le otorga resistencia y robustez. Está disponible en varios tonos muy actuales y nada sosos aunque sin resultar extremos.

Nosotros hemos probado el modelo en clásico gris, el cual nos ha parecido que presenta un buen comportamiento cuando se trata de resistir a las huellas y restos de grasa.

Las dimensiones del Surface Laptop son contenidas pero sin acercarse a lo mejor del mercado en este apartado. Ocurre tanto en el modelo con diagonal de 13,8 pulgadas como en el que hemos analizado nosotros, de 15 pulgadas. En este último el grosor es de 1,8 cm con diseño sutil en cuña en la parre delantera. En cuanto al peso, el modelo de 13,8 pulgadas se queda en solo 1,34 kg mientras que el más grande supera los 1,65 kg.

En mano se nota que es un equipo de gran acabado y sólido, y quizás nos transmite una sensación mayor de peso del que marca realmente en la báscula. Aquí nos quedamos con las ganas de ver el resultado que se hubiera conseguido con una carcasa en aleación de magnesio, que creemos que le hubiera sentado muy bien.

Si miramos ya en el interior del Surface Laptop 7 nos sorprende que el acabado en Alcántara que tanto tiempo ha sido como una seña de identidad de esta familia se haya eliminado completamente. Ciertamente pierdes exclusividad pero creemos que se gana mucho más a nivel de limpieza y pulcritud del equipo con el paso del tiempo.

La conectividad del Surface Laptop 7 en su versión de 15 pulgadas nos ha convencido bastante. Echamos de menos algún puerto directo como una salida HDMI pero en este sentido la apuesta de Microsoft sigue siento ofrece al usuario el puerto Surface magnético para potenciar con bases de expansión las posibilidades de comunicación del equipo.

Pese a ello, el usuario se sentirá muy satisfecho al encontrar dos puertos USB-C 4, ambos en el lateral derecho, lugar donde también hay sitio para un USB-A 3.1 que nunca viene mal tener a nuestra disposición. Completa el apartado de conectividad el puerto de audio de 3.5 mm y ya en el lateral izquierdo, el citado puerto Surface y un lector de tarjetas microSD.

La conectividad inalámbrica es la más actual a la que podemos optar ahora mismo. Tenemos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, una buena oportunidad para mirar cómo de actualizados (y veloces) tenemos nuestros periféricos y routers.

En cuanto a la webcam, el nuevo portátil Surface de Microsoft dispone de un modelo con resolución 1080p y calidad aceptable. Lo mejor viene de la mano de la IA asociada al equipo que permite diferentes efectos útiles como el seguimiento de la mirada y reencuadre automático además de diversos filtros.

La webcam dispone de un sistema de micrófonos de gran calidad y sensor de infrarrojos, por lo que tenemos compatibilidad con Windows Hello. No hay lector de huellas, algo que con el buen funcionamiento del reconocimiento de rostros, es de las pocas veces que no hemos echado de menos.

Casi sin novedades en la pantalla

Como hemos adelantado, la Surface Laptop 7 llega al mercado en dos versiones diferentes: una con diagonal de 13,8 pulgadas, ideal para ultrabooks, y otra de 15 pulgadas más clásica. La poca diferencia de diagonal nos escama pero siempre es bueno tener opciones.

El panel de 15 pulgadas, de tipo IPS, ofrece un brillo alto y frecuencia dinámica de 120 Hz. Es además táctil y con el detalle de las esquinas curvadas

El modelo que hemos analizado en Xataka es el Surface Laptop 7 con la diagonal mayor, de 15 pulgadas. El panel es de tipo IPS, nada de OLED por ahora como con la Microsoft Surface Pro 11, lo cual nos parece un error pues podría haber elevado el nivel del equipo bastante tanto en calidad de imagen como en posibilidades a nivel de diseño, peso y grosor.

La Surface Laptop 7 ha visto reducidos sus marcos de manera considerable, así que el equipo se mantiene bastante compacto. Las esquinas son redondeadas, una curiosidad que le da cierta personalidad aunque no sea lo ideal para un sistema operativo como Windows.

La pantalla del Surface Laptop 7 es de tipo multitáctil de 10 puntos y su respuesta es perfecta. El brillo queda establecido en 600 nits, cifra que solo vamos a necesitar en exteriores para mejorar la visibilidad. En interior podemos trabajar con el brillo apenas al 50% de manera cómoda pero el acabado brillante del cristal Gorilla Glass 5 que protege el panel no es buen compañero de los reflejos.

Pese a que hemos incidido en que no estamos ante un panel de tipo OLED, calidad de la pantalla IPS es alta, tanto en reproducción del color (vienen calibradas de manera individual) como en otros aspectos técnicos como la frecuencia de refresco dinámica de hasta 120 Hz.

A nivel de nitidez, los 200 ppp que se consiguen con su resolución de 2496 × 1664 píxeles se nos queda algo abajo para un equipo con 15 pulgadas de diagonal. Pero queda compensada por la relación de aspecto 3:2 que favorece el espacio de trabajo.

La relación de aspecto 3:2 es óptima para un equipo destinado principalmente al trabajo. Pero echamos de menos algo más de resolución para un portátil de 15 pulgadas

Aunque este Surface Laptop 7 no es un portátil que tenga el claro objetivo de servir como dispositivo multimedia (ahí ya el formato 3:2 penaliza la reproducción de vídeo, por ejemplo), el apartado del sonido nos ha convencido.

En un principio nos sorprendió que Microsoft no aprovechara el espacio a los lados del teclado para colocar un par de altavoces. La alternativa de la empresa de Redmond ha sido bastante diferente: los ha colocado bajo el teclado.

El resultado sorprende en positivo, con un sonido muy potente, equilibrado y correcta presencia de graves beneficiado por el grosor del equipo y su situación.

La situación de los altavoces no supone problema alguno ni molestia ni al escribir ni por vibraciones, y se agradece el refuerzo de la tecnología Dolby Atmos que nos proporciona una sensación satisfactoria de sonido envolvente.

ARM por fin funciona en Windows

Tras los primeros experimentos bajo arquitectura ARM y el nombre de Windows RT, los cuales quedaron simplemente en anécdota, el nuevo Surface Laptop de séptima generación supone el regreso a lo grande de la unión ARM y Windows. Y esta vez tiene todo a su favor para que por fin funcione.

El nuevo Surface Laptop 7 se vale del SOC Snapdragon X Elite de Qualcomm para iniciar una reconquista que dependerá en gran medida de lo rápido que los desarrolladores comprendan que esta vez la iniciativa de Windows + ARM va muy en serio.

El Snapdragon X Elite de Qualcomm con sus 12 núcleos a 3.4 GHz es la punta de lanza de una configuración de gran rendimiento y autonomía

Este chip de Qualcomm es el más potente que podremos encontrar en un portátil de este tipo. Se trata de un SoC con una CPU de 12 núcleos idénticos a 3.4 GHz, NPU Hexagon capaz de realizar 45 billones de operaciones por segundo y una GPU Adreno, el punto más débil del SoC como veremos a continuación.

Esta configuración se completa con 16 o 32 GB de memoria RAM, soldada a placa, así como un SSD extraíble de 256 GB a 1 TB de capacidad. Su rendimiento queda solo en correcto para un equipo de este nivel.

El rendimiento de este conjunto convence pese a que no hemos podido realizar la habitual batería de pruebas de rendimiento debido a la incompatibilidad de algunos de los test con plataformas ARM. En algunos casos, como con PCMark, tuvimos que cambiar las pruebas con PCMark 10 por la versión PCMark 8 que sí que nos permitía usar Windows bajo ARM.

El ritmo de adopción de aplicaciones nativas para ARM es muy alto entre las importantes a nivel profesional, tanto en ofimática como comunicaciones y diseño gráfico/vídeo, pero no ocurre lo mismo con juegos

Tomando como referencia Cinebench 24, que se ejecuta de manera nativa en este Surface Laptop 7, así como GeekBench, el Snapdragon X Elite se equipara en potencia bruta con procesadores equivalentes de Intel, AMD y trata de tú a tú a los poderosos M3 de Apple, a los cuales supera claramente en el test mutinúcleo.

En la siguiente tabla comparamos el rendimiento bruto en dos test de referencia entre el Snapdragon X Elite, los M3 del Macbook Air y los Core Ultra 9 de un Matebook X Pro.



Snapdragon X Elite Apple M3 Core Ultra 9 CINEBENCH 2024 MULTI 811 652 681 cinebench 2024 single 122 141 102 geekbench 6 single 2.574 3.187 2.395 geekbench 6 multi 14.017 12.059 13.414

Aquí estamos hablando de un TDP estimado de entre 30-35 W para la versión Elite del Snapdragon X, pero no hemos podido realizar pruebas más concretas de consumo específico debido a la incompatibilidad o funcionamiento a medias de las aplicaciones de benchmarks que solemos utilizar para ello.

Lo que sí que hemos podido medir ha sido la pérdida de rendimiento cuando ejecutamos benchmarks usando la batería y no conectado a la corriente. Según nuestras pruebas, hay descenso de rendimiento como era de esperar pero no es especialmente acusado, alrededor de un 15%. Y a nivel de estabilidad, las pruebas de estrés las ha superado con nota y el Snapdragon mantiene el tipo en largas sesiones de demanda de potencia.

Más allá de las pruebas sintéticas, el día a día con el Surface Laptop 7 ha sido completamente transparente. Un usuario de a pie tendría complicado diferenciar qué hay de distinto en este Windows 11 para ARM.

Encontrar la versión ARM de aplicaciones de gran uso ya es algo habitual

Tan solo algunos fallos en aplicaciones concretas nos pondrían sobre la pista. Pero más del 75% de las tareas lógicas para este equipo están perfectamente cubiertas. Y las actualizaciones de Windows a nivel de drivers va también a buen ritmo, como hemos comprobado durante el análisis del equipo.

A un ritmo vertiginoso podemos encontrar ya versiones ARM de muchas aplicaciones clave en el trabajo de oficina, productividad o navegación web, entre ellas las propias de Microsoft. También las suites gráficas y de vídeo están (o lo estarán próximamente) ofreciendo versiones ARM para este Surface, como por ejemplo DaVinci Resolve o Affinity.

Y en muchas otras, Prism, que es la capa de emulación que permite ejecutar aplicaciones x86 en chips ARM, se encarga de que no nos demos cuenta de que estamos ante un Windows diferente.

Otro cantar ocurre cuando tenemos que hablar de juego. Aquí, pese a que a nivel gráfico la GPU Adreno se sitúa más o menos a la par que los Iris X de Intel, la suma de una GPU no dedicada y la escasa compatibilidad con juegos tanto actuales como de hace un tiempo, no nos deja margen de disfrute de este Surface Laptop a la hora de jugar.

Sí que hay compatibilidad con algunos juegos bajo Steam, pero con fallos inesperados cuando menos te lo esperas. Con Xbox Game Pass por ejemplo solo podemos jugar a títulos en la nube, nada de instalarlos en local. Y en los que usan sistemas tipo Easy Anti-Cheat, como pasa con Fornite, no hay soporte todavía y no se pueden jugar.

La nueva pantalla azul de la muerte de Windows "ARM" style

Uno de los pocos juegos que funcionaban, Cyberpunk 2077, no llega a los 13 fps a resolución 1080p. Y nuestro habitual Shadow of Tomb Raider se quedó por debajo de 25 fps.

El Surface Laptop 7 opta por una refrigeración de tipo activa basada en disipadores de calor y ventiladores. Las salidas de aire se concentran la parte de la bisagra.

El funcionamiento en tareas cotidianas y no exigentes es completamente silencioso, con los ventiladores completamente apagados todo el tiempo. Pero cuando le exigimos al máximo, los ventiladores se ponen en marcha pronto aunque a un nivel de ruido muy estable, continuo y comedido.

Quizás por ello el calor generado bajo pruebas de estrés es considerable en la parte inferior del chasis, pegado a la zona de la pantalla, así como en la parte superior del teclado. En estas situaciones, el equipo es imposible usarlo sobre las rodillas.

Copilot: IA a medias

Uno de los atractivos del Surface Laptop 7 debería estar en la combinación de la NPU del SoC Snapdragon junto con el botón Copilot del teclado. Idealmente debería ser un equipo preparado para usar la IA de Copilot de manera local, rápida y completamente integrada en el día a día con el equipo. Por ahora todo queda a medias excepto que el botón Copilot efectivamente lanza Copilot.

Como usuario de Copilot en otros equipos bajo Windows, no he apreciado mucha diferencia en este equipo más allá de la tecla dedicada

En el día a día con el equipo, la integración de la IA de Microsoft con sus aplicaciones sigue siendo a medias y siempre basadas en el asistente en segundo plano. Apenas en Paint o las funciones de la webcam hay algo de nativo en su uso, así que por ahora, hay más promesas y palabras que realidades. Justo como toda la competencia. Quizás si alguna vez llega Recall podamos cambiar de opinión.

Batería: lo mejor de optar por ARM

Muy pocos ultrabooks bajo Windows están al nivel de autonomía que nos deje con la boca abierta. Por ahora y basándonos en nuestras propias pruebas, solo los LG Gram y los Macbook son equipos con los que realmente te puedes olvidar del cargador.

Lo mejor de apostar por ARM en este Surface Laptop 7 es, por ahora, la autonomía del portátil

El nuevo Surface Laptop 7 de 15 pulgadas que hemos analizado en Xataka está cerca de poder unirse a ellos. Lo hará probablemente cuando las aplicaciones nativas para Windows bajo ARM sean mayoría y no sea Prism la base del funcionamiento del equipo.

También mejorará cuando Microsoft opte por una capacidad de batería mayor que la de 66 Wh que se incluye ahora. Con ella, las cifras oficiales hablan de 15 horas de uso en tareas básicas de navegación web.

Esos guarismos no son los que hemos promediado nosotros en nuestras pruebas, pero no se quedan muy lejos. En tareas de navegación web y ofimática básica con el brillo alrededor de 200 nits, algo menos de la mitad, nuestras pruebas nos dejaron entre 11-13 horas de autonomía, las cuales es cierto que bajan bastante cuando aumentamos el brillo por estar en exteriores o necesitarlo.

Mezclando tareas más exigentes con reproducción de vídeo o navegación web, la media de este Surface Laptop 7 se ha situado en torno a las 8-9 horas, lo que nos da margen de sobra para la jornada de trabajo clásica.

El adaptador incluido con este modelo es de 65W, de tamaño compacto y usando el conector magnético de Surface. Es cómodo, muy eficiente pero si queremos también podemos optar por la carga USB-C clásica.

El trackpad que queremos en todos los equipos Windows

Interesantes novedades encontramos tanto en el teclado como el trackpad del nuevo Surface Laptop 7 de Microsoft. En realidad son dos grandes novedades aunque actualmente solo una de ellas sea realmente relevante.

El primer paso está dado: una tecla exclusiva para el asistente IA de Microsoft. Ahora queda todo lo demás

Empezamos por la más mediática de todas, que no es otra que la tecla Copilot del teclado. Está llamada a ser un nuevo referente de los equipos bajo Windows pese a que en realidad no se trata más que de un atajo que “invoca” el asistente de IA de Windows al más puro estilo de los botones físicos que llevamos años viendo en terminales Android para llamar a Google Assistant.

Si nos centramos ya más en la experiencia de escritura con el teclado encontramos uno de tipo isla de generoso tamaño (se obvia acertadamente incluir un teclado numérico aunque las teclas de dirección se mantienen reducidas) que resulta cómodo para largas sesiones de escritura, con un buen equilibrio entre recorrido y respuesta de la tecla.

El teclado es retroiluminado, con tres niveles de intensidad y una visualización perfecta incluso en completa oscuridad al menos en el modelo gris que hemos analizado en Xataka.

La tecnología háptica integrada en el touchpad eleva de nivel este componente y permite un uso muy cómodo y preciso del mismo

Mucho más interesante nos ha resultado el touchpad. Su tamaño no es especialmente generoso para las posibilidades que presenta un equipo con diagonal de 15 pulgadas. Pero la calidad de funcionamiento del mismo compensa con creces ese aspecto.

La gran novedad está en la inclusión de tecnología háptica que convierte todo el tocuhpad en un superficie con respuesta perfecta al tacto, gestos y toques independientemente del lugar en el que interactuemos con ella.

Surface Laptop 7, la opinión y nota de Xataka

En un mundo de novedades informáticas bajo Windows algo aburridas (salvo honrosas excepciones) si nos referimos al mundo de los ultrabooks, encontrase en la mesa de pruebas de Xataka este Surface Laptop 7 de Microsoft ha sido una brisa fresca en pleno verano.

Porque la combinación de Windows 11, los primeros esbozos de Copilot y el hardware Surface bajo ARM nos ha dejado muy buen sabor de boca. Tanto como para considerar a este Surface Laptop 7 como una recomendación de compra que no defrauda.

Por un lado tenemos el excelente hardware que Microsoft ha conseguido consolidar incluso a un precio contenido, destacando el diseño, acabado y pantalla. Si le sumamos que la apuesta por ARM, específicamente los Snapdragon X Elite de Qualcomm, ha salido adelante de manera satisfactoria, solo queda añadir a la ecuación la parte de IA.

Aquí ya tenemos más dudas en tanto que por ahora, Copilot no es todavía algo que esté integrado como nos quieren hacer creer: intuitivo y completamente transparente. Es una herramienta de ayuda que actúa de manera transversal en el sistema y las aplicaciones, pero por ahora de manera muy limitada y sin grandes extras que merezcan la pena optar por un hardware específico.

9,1 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Teclado/trackpad 9,5 Software 8,5 Autonomía 9 A favor Diseño cuidado y robusto con una buena conectividad

Prism y el amplio catálogo de aplicaciones ARM hacen que "no notes" que no estás trabajando con un Windows 11 al uso

Este touchpad debería estar presente en todos los equipos Windows de nivel En contra Aunque va a un gran ritmo, solo una buena respuesta de los desarrolladores ofreciendo aplicaciones nativas bajo ARM consolidará este equipo

Rendimiento y autonomía se ven penalizadas por la emulación de algunas aplicaciones del día a día

Una pantalla OLED hubiera dado un salto de calidad al equipo en muchos aspectos



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Microsoft. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.