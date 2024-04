LG Gram Pro, análisis: si tienes que enamorarte de una combinación de portátil potente y pantalla, que sea ahora

Parece mentira que lo que arrancó allá por 2017 con un portátil delgado y asombrosamente ligero, haya acabado convertido en una de las referencias del mercado cuando un usuario busca máxima portabilidad sin renunciar a una gran pantalla.

La familia LG Gram, ya consolidada, añade un nuevo y sorprendente miembro a su árbol genealógico. El LG Gram Pro llega al mercado con lo mejor en portabilidad de la familia Gram pero añadiendo modelos con tarjeta gráfica dedicada, entre ellas, la RTX 3050 que incluía el modelo que hemos analizado en Xataka. Y como cuesta renunciar a trabajar con dos pantallas incluso en movilidad, este LG Gram Pro tiene una compañera perfecta: una pantalla externa con la que juntos, no llegamos a dos kilogramos de peso. Y que en su lanzamiento viene de regalo.

Ficha técnica del LG Gram Pro 16Z90SP



LG Gram PRO 16Z90SP PANTALLA 16.0 pulgadas (2880x1800 píxeles), 120 Hz formato 16:10, OLED, DCI-P3 100% y brillo 400 nits (brillo) PROCESADOR Intel Core Ultra 7 155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB) MEMORIA 32 GB LPDDR5 (Doble Canal, max 7467 MHz) GRÁFICOS Intel Iris Arc + Nvidia RTX 3050 4GB ALMACENAMIENTO 512 GB (ranura M.2 extra disponible) CONECTIVIDAD WiFi 6E Bluetooth 5.3 PUERTOS 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

1x HDMI 2.1

1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm SONIDO Altavoces 2x3W con Dolby Atmos BATERÍA 90 Wh Adaptador de 65 W (carga rápida vía USB-C) OTROS Webcam FullHD Sensor IR (Windows Hello) DIMENSIONES 357.7 x 251.6 x 13 mm PESO 1,279 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO 2499 euros





El peso nunca es un problema para un LG Gram

Una línea roja que ningún portátil de la familia LG Gram ha traspasado nunca en su ficha de especificaciones ha sido la de ofrecer un peso y grosor casi inimaginable hasta que lo tienes delante. Ni aunque sea un modelo que recoja un apellido tan comprometedor como el Pro de este nuevo equipo de LG.

16 pulgadas que nunca notarás en la mochila

El LG Gram Pro 16Z9SP hace disfrutar al usuario de su pantalla de 16 pulgadas ofreciendo a cambio un peso de 1,2 kg para el modelo sin gráfica dedicada, y de 1,28 kg en la versión con iGPU, que en esta generación se basa en la RTX 3050.

Incluso con una gráfica integrada y todo lo que ello conlleva, el LG Gram Pro no llega a 1.3 kg de peso ni 1.3 cm de grosor

Para conseguirlo LG se basa en la misma fórmula que tanto éxito le ha dado: sobriedad y profesionalidad en el diseño, reducción de marcos y bisagra al máximo, así como fabricando la carcasa y chasis del equipo en aleación de magnesio y carbono.

Peso de récord, buenos materiales pero soso, muy soso

El color Negro Obsidiana de este año hay que indicar que le sienta muy bien y nos parece un acierto en tanto que lo aleja de los sosos grises demasiado corporativos. Y no trata nada mal las huellas y suciedad gracias a su acabado mate. Pero aun con todo esto, el diseño es básico y poco llamativo para algunos usuarios.

Con esta combinación, además de poco peso, conseguimos una buena sensación de resistencia al uso del equipo en el día a día aunque la delgadez máxima y poco peso nos siga transmitiendo algo de debilidad a la torsión, por ejemplo. Pero sin embargo, se trata de una característica que lo hace más resistente. De hecho, este LG Gram Pro cuenta con certificación militar STD-MIL 810G para aguantar golpes, presión, humedad y corrosión.

Como veremos, este LG Gram Pro tiene bastantes planes alrededor del sector creativo y profesional. Y ahí la conectividad es importante. El nuevo portátil de LG de queda algo a medias.

En total contamos con cuatro puertos USB (dos USB-C Thunderbolt 4 Gen3 a un lado y dos USB-A 3.2 Gen2 al otro) junto con una salida HDMI 2.1 y toma de auriculares/micrófono de 3.5mm. No hay ni puerto Ethernet ni lector de tarjetas de memoria, por lo que en este aspecto dependemos de adaptadores.

La conectividad inalámbrica se ajusta muy bien a los tiempos que corren (y correrán) y tenemos Wi-Fi-6E (AX211) y Bluetooth 5.3.

Pantalla OLED pensada para creativos

El LG Gram Pro, pese a su poco peso, hace una importante apuesta por la diagonal de pantalla. Es el nicho de mercado en el que quieren ser los más competitivos desde hace varios años.

El modelo LG Gram Pro 16Z9SP ofrece una sola diagonal de pantalla, 16 pulgadas, en formato 16:10 para un mejor aprovechamiento del espacio en tareas de trabajo con el equipo, y con dos opciones de tecnologías de panel para escoger: IPS y OLED.

El contraste y la profundidad de los negros es una ventaja del panel OLED

El modelo que hemos analizado es el que consideramos más adecuado para el perfil de usuario al que va destinado el equipo. Se trata del panel OLED con resolución WQXGA (2.880x1.800 píxeles), con acabado brillo, cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y refresco de pantalla de 120 Hz (dinámico).

Dentro de lo extraordinario del LG Gram Pro, la pantalla es su punto más débil. Y eso que hablamos de un panel OLED en la versión con gráfica dedicada

El brillo, de 400 nits, es un poco más alto que el estándar en portátiles de gama media y supera las cifras anteriores de la familia LG Gram pero queda muy alejado en este aspecto de lo mejor del sector. Y que sea con acabado brillo no le ayuda en entornos luminosos complejos, algo que se debe tener en cuenta.

El brillo de "solo" 400 nits junto con el acabado brillante no beneficia a la pantalla en entornos con luz ambiente sin control

Como hemos adelantado, los marcos de este LG Gram Pro 16Z9SP son muy reducidos y pese a ello LG ha incluido una webcam con resolución 1080p y lo que es más interesante, sensores IR que permiten identificación biométrica y sistema de micrófonos con ayuda de la IA para reducir el ruido ambiente. Y todo sin necesidad de incluir notch ni nada parecido. Guiño, guiño.

Webcam con sensores IR para identificación biométrica sin necesidad de notch

Si preferimos la identificación por huella dactilar en vez de con Windows Hello, en este nuevo LG Gram Pro no podremos porque no viene activado. Sí que disponemos en el teclado de una tecla destinada a la desconexión virtual de la webcam y el sistema de micrófonos del portátil, con indicador luminoso a modo de chivato.

Pese a que cuenta con altavoces potentes, el poco grosor y su situación no benefician a nivel sonoro al equipo de LG

La pantalla con formato 16:10 mantiene cierto compromiso con el ámbito del entretenimiento. Y el sonido le acompaña. Además de una salida de audio de 3.5 mm situada en el lateral derecho, este LG Gram Pro dispone de dos altavoces estéreo de 3 W cada uno, doblando la potencia del modelo LG Gram estándar.

Los altavoces suenan muy potentes pero son sonido algo plano y sin presencia relevante de graves. Se sitúan en la parte inferior del equipo, en las esquinas, y quedan penalizados además por el poco grosor del portátil. Sí que ofrecen una gran sensación de inmersión gracias a Dolby Atmos.

Si pesa poco, aprovechémoslo

El sistema de doble pantalla no es nada nuevo en el mercado de ls portátiles. Ahora bien, la ejecución de dicha idea queda muy lejos de lo que para el consumidor es tener una pantalla doble.

¿Para todos? No. El LG Gram Pro, aunque no es un accesorio exclusivo, se desliza en nuestra mesa de pruebas con un compañero que le hace mejor para trabajar en movilidad. O en casa. Hablamos de la pantalla externa Gram +view.

Además de pesar poco y tener una gran calidad, la ventaja del LG Gram +view es que ganamos 16 pulgadas de manera rápida y efectiva: solo conectando un cable USB-C

Se trata de una pantalla de 16 pulgadas y un peso de 670 gramos que solo necesita un cable USB-C para conectarse al portátil. A partir de entonces, el LG Gram Pro se convierte en un equipo con diagonal de 32 pulgadas.

¿A quién no le va a gustar una pantalla doble sin necesidad de cargar mucho peso?

El paso al panel OLED del LG Gram Pro provoca un pequeño desajuste de tecnologías para estas dos pantallas pues el LG Gram +view es uno de tipo IPS, eso sí, con excelente resolución de 2560 x 1600 píxeles y manteniendo el formato 16:10 del portátil LG Gram Pro.

El resto de ficha técnica del LG Gram +view está también al nivel del portátil, con un brillo de 350 nits y cobertura del espacio de color DCI-P3 del 99%. Lógicamente el contraste de 1000:1 queda muy lejos del que disfrutamos con una pantalla OLED. A cambio, este LG Gram +view viene con tratamiento antirreflejos. Todo un acierto

Pantalla con reflejo, pantalla sin reflejo

La pantalla externa de LG viene acompañada de un stand que admite dos inclinaciones, ofreciendo suficientes opciones para que el conjunto, portátil más pantalla externa, nos haya parecido una combinación ganadora por su versatilidad y lo bien ejecutada que está la idea, sin fallos a nivel de software, algo que no suele ser habitual en este tipo de productos que se salen de la norma.

La doble pantalla no es hardware bien hecho sin más. A nivel de software, la ejecución de LG es sobresaliente

Entre las posibilidades que nos brinda esta segunda pantalla tenemos desde la más evidente para extender el escritorio hasta la duplicidad de la pantalla de portátil para una presentación de trabajo.

Como hemos indicado, LG acompaña muy bien a nivel software este desarrollo hardware. La tecnología principal es una vieja conocida como LG Glance y su corazón lo pone Mirametrix. Con este software el uso de la doble pantalla es muy cómodo ya que es nuestra mirada la que determina dónde va a ocurrir la acción o difuminando las pantallas si no estamos atentos a ella.

Doble novedad: Intel Core Ultra y gráfica dedicada

A nivel interno, el LG Gram Pro no incluye la clásica mejora del procesador por la llegada de una nueva iteración de los Intel Core iX. No. Este modelo se sube al carro del Intel Core Ultra 7, concretamente con el Ultra 7 155H que tan conocido nos resulta ya este año en Xataka, donde hemos analizado varios portátiles con similar ficha técnica en cuanto a procesador se refiere.

El último SoC de Intel se acompaña de 32 GB de memoria RAM LPDDR5 (sin posibilidad de ampliación) y memoria SSD NVMe Gen4 de 512 GB que podemos ampliar nosotros mismos gracias a una segunda ranura M.2 (2280) accesible.

La unidad SSD que integra el LG Gram Pro no defrauda y consigue según nuestras pruebas unas velocidades de funcionamiento de 6500 y 4800 MB/s en test de lectura y escritura respectivamente.

Este buen desempeño de la memoria interna junto con la gran cantidad de memoria RAM, los 120 Hz del panel y el procesador Intel Ultra, configuran un conjunto que nos transmite una sensación total de fluidez en cada tarea que realizamos con el equipo.

Todas las novedades del LG Gram Pro benefician a la fluidez global del sistema, con especial énfasis en el rendimiento gráfico en la versión con GPU dedicada

En cifras, esa sensación queda perfectamente apoyada por los resultados en los benchmarks habituales a los que sometemos a los portátiles a prueba en Xataka.

En la prueba de referencia de este año de Cinebench, el LG Gram Pro superó los 100 puntos en la prueba de un solo núcleo y se estancó en los 650 puntos para la MultiCore. En PCMark 10 superó los 6.252 puntos, una cifra que lo deja entre los dos equipos que hemos analizado este año con el mismo procesador. En GeekBench 6 marcó datos de 2.272 y 12.511 puntos.

Si bien el Core Ultra 7 es una buena noticia para un portátil de este tipo, lo realmente interesante de la ficha técnica del nuevo LG Gram Pro es que su ambición como equipo para creativos y profesionales del vídeo o la imagen se ve respaldada por la inclusión de una tarjeta gráfica dedicada como la RTX 3050 4 GB.

Con ella, lógicamente las cifras de rendimiento gráfico del LG Gram Pro despuntan respecto a contar solo con la gráfica Intel integrada de los Core Ultra.

Este extra de potencia gráfica se hace notar en el trabajo y tareas relacionadas con aspectos gráficos, consiguiendo más de 3600 puntos en las pruebas FireStrike Extreme y casi 3000 en FireStrike. En Blender, casi alcanza los 650 puntos.

También este LG Gram Pro puede servirnos para jugar. En nuestras pruebas hemos podemos conseguir por encima de 55 fps en Cyberpunk 2077 y de casi 65 fps en Shadow of Tomb Raider a 1080p con perfil Hight en ambos juegos. En la comparativa de portátiles con gráficas dedicadas, esta combinación queda muy bien (dentro de su gama) y supera a todo un Core i9 con la RTX 3050 Ti.

Sin embargo, no nos parece que, más allá de juego ocasional, este LG Gram Pro sea un equipo para jugar. Por este precio, hay opciones más interesantes y con claro perfil para jugadores.

En este apartado el LG Gram Pro queda penalizado por su chasis delgado y el poco espacio que se cuenta en su interior para la refrigeración.

Pese al poco espacio interno para refrigerar, el LG Gram Pro mantiene controlada la temperatura tanto interna como externa gracias a dos ventiladores que no suenan en exceso

Pese a ello, LG ha hecho los deberes y colocado dos ventiladores que proporcionan un buen alivio a nivel térmico, de manera que no resulta en ningún momento un problema el calentamiento del equipo ni tampoco el ruido de los mismos, aunque es notable.

Como hemos adelantado, LG se encarga de limitar el rendimiento cuando la temperatura de los componentes aumenta, ofreciendo una estabilidad mejorable, lo que nos da una pista del perfil de uso al que está enfocado.

La gestión de diferentes perfiles de uso lo tenemos en el software de LG. El equipo viene con bastante bloatware además de varias aplicaciones por separado de LG.

Las más interesantes son dos: LG Smart Assistant, que nos permite escoger entre los perfiles y configurar determinados parámetros básicos del portátil con una interfaz sencilla, así como LG Link, novedad que de manera sencilla y vía aplicación, nos permite mover archivos entre dispositivos sin cables y con diferentes sistemas operativos, así como controlar y usar teléfonos Android o iOS desde el portátil.

De las mejores autonomías del sector

Junto con su gran diagonal de pantalla y muy reducido peso, el LG Gram Pro, como el resto de miembros de esta ya gran familia, tiene en la autonomía uno de sus pilares básicos y gancho potente para desequilibrar la decisión de compra de un portátil potente, ligero y listo para resistir muchas horas sin alimentación.

El LG Gram Pro posee una batería de 90 Wh de cuatro celdas que sobre el papel y en condiciones ideales (solo vídeo, Wi-Fi apagada, volumen bajo y brillo reducido) ofrecerían más de 20 horas de autonomía. Pero no es un caso de uso que nos interese como consumidor de este tipo de equipo.

Nuestras pruebas de autonomía tienen en cuenta un escenario real, con conectividad continua, brillo alrededor del 50% y tareas de lo más variadas. Usando el entorno de pruebas de PCMark, que simulan idealmente varias acciones habituales con el equipo, este LG Gram Pro promedió entre 8 y 10 horas de autonomía real. La cifra es muy destacada para un equipo con gráfica dedicada, por lo que podemos decir que LG mantiene el nivel en este aspecto pese a las potentes mejoras introducidas en el nuevo equipo Gram.

El cargador que viene de serie es de 65W, bastante compacto y ligero. La carga se realiza vía USB-C en unas dos horas y media.

Teclado numérico y gran touchpad

El LG Gram Pro opta por dedicar parte del espacio extra del chasis de su diagonal amplia en colocar un teclado numérico en formato compacto. Personalmente prefiero dar ese espacio al teclado y que contara con un tamaño más grande. O ciertos añadidos de funciones.

El teclado del LG Gram Pro es de tipo chiclet, con teclas con buena estabilización lateral para mayor seguridad en las pulsaciones y recorrido suficiente para una experiencia de tecleo cómodo pero con sonido característico que a algunos puede que incluso hipnotice.

El teclado es retroiluminado con dos niveles y ofrece una excelente visualización para quien gusta de trabajar con poca o ninguna luz ambiente.

En cuanto al touchpad, tiene un tamaño generoso, lo que unido a la gran calidad del mismo, permite una experiencia de uso completamente satisfactoria, tanto en desplazamientos como en toques y precisión.

Algo más de anchura le hubiera venido genial al touchpad del LG Gram Pro

LG Gram Pro, la opinión y nota de Xataka

Hay gamas de portátiles que podemos definir perfectamente. Desde los que son para jugar a los ultrabooks o modelos de entrada sin muchas aspiraciones. Sin embargo, al nuevo LG Gram Pro cuesta encontrarle un sitio definido porque recoge aspectos de muchas categorías sin que casi ninguna quede penalizada por la otra.

Nosotros hemos analizado la versión más interesante de toda la nueva familia. El LG Gram Pro con diagonal de 16 pulgadas y gráfica dedicada abarca mucho espacio entre gamas. Y lo hace de manera más que correcta.

32 pulgadas "equivalentes" con menos peso y grosor que muchos portátiles del mercado

Este nuevo miembro de la conocida familia de portátiles ligeros y de gran diagonal de LG no llega a los 1,3 kg de peso pese a su potente interior (batería de 90 Wh, gráfica dedicada, 16 pulgadas, teclado completo ...) y a nivel de diseño solo podemos ponerle la pega de que resulta bastante soso pese al color negro de su carcasa de estupendos materiales.

El portátil es potente y su pantalla OLED con 120 Hz de frecuencia cumple con creces tanto a nivel de consumo como para jugar o trabajar. Lástima que tenga acabado brillante y echemos en falta un extra de brillo para evitar incómodos reflejos.

Pero si hay una cosa que enamora de este equipo, es sin duda la combinación con la pantalla externa +view. Disponer de un equipo de 16+16 pulgadas de manera tan cómoda es sin duda el mejor argumento de compra de este nuevo LG Gram Pro.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 8,5 Rendimiento 9,25 Teclado/Touchpad 8,75 Software 9 Autonomía 9,25 A favor Pese a las mejoras de su interior, el peso sigue siendo de récord

Autonomía como pocas en el mercado PC

Buen rendimiento y polivalencia gracias a la gráfica dedicada En contra El modelo más interesante ya roza los 2.500 euros

El diseño puede resultar aburrido para algunos consumidores

Lástima que la pantalla OLED no se vea acompañada de un sonido mucho mejor



