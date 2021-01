El Tesla Roadster tendrá que esperar (todavía más): Musk afirma que su producción no empezará hasta 2022

17 de noviembre de 2017. Elon Musk sale al escenario, presenta el Tesla Semi y, sin previo aviso, anuncia el Tesla Roadster, su superdeportivo completamente eléctrico capaz de pasar de cero a cien en 1,9 segundos. Dijo Musk por aquellos entonces que el coche empezaría a producirse en 2020, pero el propio Musk acaba de confirmar que habrá que esperar un poco más.

Según ha publicado Elon Musk en su cuenta de Twitter, Tesla espera terminar la ingeniería "este año" y comenzar con la producción "el próximo año". El objetivo, afirma, es que el diseño del candidato a lanzamiento sea conducible a finales de verano. ¿El culpable? Aparentemente, el sistema de triple motor eléctrico y la batería.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors.