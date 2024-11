El nuevo juego de Tencent es lo que pasa cuando le dejas el workbook a tu amigo y le pides que no lo copie todo: 'Light of Motiram'

Una de las franquicias más populares de Sony es, con permiso de 'God of War', 'The Last of Us', 'Ratchet y Clank' y 'Jax and Daxter' (que ojalá vuelva en algún momento), 'Horizon'. La saga de Aloy ha conquistado a los jugadores con dos poderosas entregas y su propuesta RPG de mundo abierto, pero ahora le ha salido (o mejor dicho, le va a salir) un rival que 1) viene de China, 2) será free to play, 3) se podrá jugar en cualquier dispositivo y 4) es clavadísimo a 'Horizon'.

Clavadísimo como cuando tu amigo olvidaba hacer los deberes de inglés y tú le dejabas el workbook diciéndole "no lo copies tal cual". Vayamos por partes.

Light of Motiram. Ese es el nombre que ha recibido este título. Los estudios detrás del mismo son Polaris Quest y Aurora Studio, ambas subsidiarias de Tencent. Su sinopsis reza los siguiente: "En un mundo invadido por máquinas colosales, explora el mundo abierto, construye tu base, desarrolla tecnologías, entrena mecanimales y enfréntate a jefes formidables. Desde la era primitiva, forja un nuevo camino de desarrollo. Desafía la maquinación, sobrevive con mecanimales". ¿Resulta familiar?

Esa estética me suena. Gráficamente, el título bebe claramente de la saga Horizon, hasta el punto de que las imágenes promocionales podrían pasar perfectamente por las del juego de Sony. El personaje (entendemos que se podrá personalizar) recuerda mucho a Aloy, las zonas mostradas recuerdan a las de la saga Horizon, las bestias robóticas pues bueno, hablan por sí mismas, en fin, que las similitudes, la "inspiración" es más que evidente.

Light of Motiram | Imagen: Steam

Ahora bien. Una cosa es lo que se está mostrando y otra muy distinta lo que el juego realmente ofrece. Porque más allá de la fachada, la realidad es que en lo jugable poco o nada tiene que ver con 'Horizon'. Sí, pelearemos contra máquinas en un entorno salvaje, pero 'Light of Motiram' le da una vuelta de tuerca a la propuesta añadiendo mecánicas de housing con simulación de físicas realistas; crafting que, sobre el papel, parece más complejo que el de 'Horizon'; cooperativo con hasta 10 jugadores e, importante, la posibilidad de domesticar a las bestias robóticas para que nos ayuden en combate.

Sobre estas líneas podéis ver un gameplay de 16 minutos compartido por la desarrolladora. Tiene toda la pinta de ser una combinación de 'ARK' y 'Horizon' con un combate algo más táctico.

Light of Motiram | Imagen: Steam

Donde quieras. Si algo nos están dejando claro los desarrolladores chinos y, más concretamente, Tencent, es que hay que estar en móviles. La compañía asiática ha lanzado varios juegos recientemente y todos apuntan a los smartphones. 'Tarisland', su alternativa gratuita a 'World of Warcraft' y 'Delta Force', el 'Battlefield' de Level Infinite, pueden o podrán jugarse en prácticamente todas las plataformas con juego cruzado. Porque no todo el mundo tiene una consola o un PC, pero todos tienen un móvil y otra cosa no, pero en el mundo de los juegos móviles hay dinero, muchísimo dinero.

Una tendencia. Más allá del curioso parecido de Light of Motiram con Horizon, este juego es solo uno más que se suma a la tendencia de lanzar juegos "inspirados" en franquicias populares, pero free to play y compatibles con todo cacharro que disponga de una pantalla.

Son, además, juegos como servicio que se actualizan periódicamente con contenido, que ofrecen todo tipo de micropagos y pases de batalla y que, por norma general, aportan una experiencia muy superior al resto de juegos gratuitos en términos de gráficos y de rendimiento. Que se lo digan, sin ir más lejos, a 'Delta Force' o 'Throne and Liberty', que se mueven con una soltura brutal incluso en máquinas menos potentes.

Imagen | 'Light of Motiram'

