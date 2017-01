Project Valerie: un alucinante portátil con pantalla triple 4K que afronta demasiados retos

Los ingenieros de Razer ya nos habían dado sorpresas interesantes en los últimos tiempos con sus productos orientados al segmento del gaming, pero en este CES 2017 nos hemos encontrado con un concepto de diseño que aún no podemos comprar pero que es alucinante: Project Valerie.

Este proyecto nos deleita con un portátil con pantalla triple. y no son pantallas cualesquiera, sino ** tres pantallas de 17,3 pulgadas con resolución 4K** que ofrecen un escritorio con una resolución increíble de 11.520 x 2.160 píxeles. La idea parece fantástica, pero eso no impide que no haya dudas al respecto.

Tres pantallas a tu disposición allá donde vayas

El equipo cuenta con un sistema de pantallas desplegables que se colocan y alinean perfectamente con la pantalla central y que en cuestión de segundos nos ofrecerán ese escritorio ultrapanorámico con tres pantallas con tecnología IGZO y soporte G-Sync.

El diseño del teclado también es singular, y esa diagonal de 17,3 pulgadas permite que el touchpad esté a la derecha del teclado (nada de teclado numérico, eso sí) y no bajo él, como suele ser habitual.

Esa triple pantalla hace que lógicamente el equipo sea bastante grueso, pero curiosamente en Razer han logrado que ese grosor no supere a los portátiles convencionales de gaming con esa diagonal de pantalla.

¿Puede Razer solventar todos los problemas y retos de un portátil así?

En el interior de este singular portátil encontramos una Nvidia GTX 1080 que será la responsable de mover todas esas experiencias y juegos en esa resolución. Quienes han podido probar un prototipo del producto vieron una demo de un juego correr sin problemas a 4K y 60 Hz con calidad Ultra, pero se presentó un problema: la temperatura generada era notable.

Eso que hizo que los ventiladores del equipo comenzaran a funcionar a toda potencia. Parece claro que Razer tendrá que trabajar duro en mejorar la refrigeración en el producto final, y eso podría no ser el único problema del equipo.

También está el hecho de que el peso de un equipo como este será probablemente elevado, y eso también condiciona el funcionamiento de ese diseño de bisagras para las pantallas externas. Poder usar el portátil de forma normal y luego aprovechar una o las dos pantallas externas cuando queramos hace necesario un sistema de bisagras y acoplamiento realmente avanzado, y habrá que ver si Razer puede cumplir con esas expectativas.

La potencia necesaria para mover los juegos en esa resolución alucinante de 12K es también otro de los retos que Razer debe superar. Aunque hay opciones como la de utilizar un Razer Core y gráficas externas para ayudar en esta faceta, los ingenieros de Razer indicaron que por el momento ambos productos no son compatibles entre sí.

Sin olvidar que la batería de un equipo así se agotará mucho más rápido —por lo visto tiene la misma batería que los Razer Blade Pro— o el otro factor fundamental: ¿cuánto costará esta maravilla?

Teniendo en cuenta que el Razer Blade Pro de 17 pulgadas con una GTX 1080 cuesta cerca de 3.700 dólares, este modelo seguramente se acerque a los 4.500 dólares. Habrá que ver si uno de los productos más ambiciosos de este CES llega a hacerse realidad... y a qué precio.

