PlayStation Now: qué es y cómo apuntarte a la beta en España

Hoy te vamos a explicar cómo apuntarte a la beta de PlayStation Now en España. Sony por fin ha anunciado oficialmente que su servicio va a llegar a España y otros países europeos, empezando por una versión beta el próximo mes de febrero con la que podrás empezar a probar cómo funciona su servicio de acceso a un catálogo de juegos bajo suscripción.

Vamos a empezar explicándote de forma sencilla qué es exactamente PlayStation Now y qué obtendrás a cambio de suscribirte a él. Después pasaremos a decirte cómo puedes registrarte en la beta para acceder desde España, y terminaremos hablándote de los posibles precios que va a tener el servicio de streaming una vez terminada la beta.

Qué ofrece PlayStation Now

Después de haber estado evolucionando en diferentes etapas durante diez años, el servicio se prepara para llegar finalmente a España. Podríamos referirnos a él como una especie de Netflix de los videojuegos, ya que te permite jugar a un amplio catálogo de títulos a cambio de una suscripción mensual.

Para poder utilizar este servicio vas a necesitar una cuenta de PlayStation Network, aunque no será necesario tener una PlayStation 4, ya que también tiene la opción de poder jugar directamente desde tu PC. El catálogo está formado por más de 600 videojuegos de PS2, PS3 y PS4 vía streaming, lo que significa que podrás jugarlos desde la nube sin necesidad de haberlos adquirido previamente o descargarlos en la consola.

Así pues, podrás utilizar cualquier cuenta de PlayStation Network, ya te la hayas creado en una PS4 como en una PSP o una PlayStation 3. Además, también tendrás la opción de descargar algunos de los juegos en el caso de que tengas una PlayStation 4, concretamente "casi todos" los de PlayStation 4 y 2.

El lado positivo es que gracias a las descargas podrás jugar a varios de los juegos de este catálogo sin depender de la velocidad de tu conexión. La mala noticia es que para jugar desde la nube sí vas a necesitar una buena banda ancha de por lo menos 5 Mbps según Sony, aunque posiblemente se necesite más para poder jugar con fluidez.

PlayStation Now también permitirá utilizar los modos multijugador de los títulos. Para acceder al servicio, tendrás que descargarte su aplicación en la tienda de tu consola, o entrar a esta web para bajártela en PC. En el caso de que juegues en PC, también necesitarás conectar un DUALSHOCK 4 a tu consola.

Cómo apuntarse a la beta

Para apuntarte a la beta de PlayStation Now, empieza entrando a la web oficial de la beta: https://beta.software.eu.playstation.com/en-gb/ps-now-19-beta. En ella, podrás ver información sobre los países que tendrán acceso a ella, así como la necesidad de tener 18 años.

Una vez dentro de la web, baja hasta donde pone Please enter your PlayStation Network Online ID. Debajo de ese texto verás un campo en blanco, donde tienes que escribir tu ID de PlayStation Network para decirle el nombre del perfil con el que quieres acceder a la beta.

Una vez lo hayas escrito, marca la casilla de By ticking this box I accept the Confidential Pre-Release Testing Agreement (1), que es un acuerdo de usuario que puedes leer pulsando en el enlace que te proporcionan. Cuando hayas marcado la casilla, pulsa el botón Submit (2).

Y ya está, cuando lo hagas verás que en la pantalla te dicen que ya te has apuntado para intentar acceder a la beta. Ahora tendrás que estar atento a tu correo electrónico, ya que si te aceptan en la beta recibirás un correo de invitación a la dirección que tengas vinculada a tu cuenta de PlayStation Network.

¿Cuál va a ser el precio?

El precio que tendrá PlayStation Now todavía no es totalmente seguro, ya que todavía no se ha lanzado oficialmente el servicio. Sony ha hablado de unos precios, pero todavía no podemos confirmarlos hasta el lanzamiento oficial. Sin embargo, ya es seguro que vas a poder pagarlo mediante cuotas mensuales o un pago anual.

En la web oficial hablan de precios en euros, con una suscripción mensual de 14,99, o un pago de €99,99 euros al año. Todavía no es seguro que este vaya a ser el precio en todos los países, pero en el caso de haber algún cambio no debería alejarse mucho de esas cantidades.