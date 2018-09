Playstation Now se quiere parecer a Xbox Game Pass: ya podremos descargar (por fin) juegos de PS4 y PS2

El "Netflix de los videojuegos" de Sony, mejor conocido como Playstation Now, se está actualizando para mejorar uno de sus problemas más grandes del servicio: el lag y la respuesta de los mandos. Y de paso, han aprovechado para copiar adoptar algunas características de Microsoft con su ya famoso Xbox Game Pass.

Hoy Sony confirmó que Playstation Now añadirá de descargar juegos de PS4 y PS2 para jugar offline, para así evitar los problemas de transmisión y todo con la misma suscripción. Es decir, Playstation Now nos dará la opción de jugar vía streaming o descargando el juego a nuestra consola para no depender de nuestra buena conexión a internet.

Se podrán descargar "casi todos" los juegos

Sony no ha especificado el catálogo que estará disponible para descarga, sólo menciona que estarán "casi todos" los títulos de PS4 y PS2. Por otro lado, los juegos de PS3 se mantendrán sólo vía streaming y no se podrán descargar, no se da mayores detalles de esto ni se explica la razón, pero suponemos que tiene que ver con problemas de compatibilidad.

Entre los títulos confirmados están 'Bloodborne', 'God of War 3 Remastered', 'NBA 2K16' y 'Until Dawn', así como el catálogo de juegos clásicos de PS2 remasterizados para PS4. Otra de las ventajas es que podremos transferir nuestros datos guardados en la nube directo a nuestra consola, para así poder jugar sin una conexión a internet manteniendo nuestro avance y logros, aunque aquí hay que destacar que para hacer esto también necesitaremos una suscripción a Playstation Plus.

Según Sony, todos los juegos descargados de PS Now serán compatibles con todos los DLC, microtransacciones y complementos adquiridos por el usuario, así como con las mejoras de PS4 Pro para aquellos que tengan esta consola. Esta característica estará disponible sólo para PS4 y PS4 Pro, pero ojo, ya que Sony menciona que deberemos conectar nuestra consola a internet "cada pocos días" para verificar nuestra suscripción a PS Now, por lo que no, no será posible descargar y jugar offline durante un largo periodo de tiempo.

Sony asegura que con el paso del tiempo se añadirían nuevos títulos para descarga, pero no menciona nada de sus exclusivos, que es una característica que le ha funcionado muy bien a Xbox. Por otro lado, si Sony quiere que esta estrategia funcione, deberá expandir PS Now a nuevos países, ya que hoy día sólo está disponible en unos cuantos y con noticias poco claras acerca de su posible lanzamiento en nuevas regiones del planeta.

En Xataka | Xbox Game Pass es el secreto mejor guardado de Microsoft