PlayStation Now prepara el streaming (puro) de juegos de PS4 tanto a la PS4 como al PC

Sony no ha recibido demasiadas alabanzas por su servicio PlayStation Now, sobre todo cuando supimos que en Microsoft está a punto de lanzarse en prometedor Xbox Game Pass. El servicio de suscripción para la Xbox One dejaba atrás al PlayStation Now de Sony, que entre otras cosas solo ofrecía el catálogo de la PS3.

Ahora esa limitación se solventará con la disponibilidad de juegos de la PS4 en streaming tanto para la PS4 como para PCs basados en Windows. La oferta estará disponible en las próximas semanas, pero seguirá distinguiéndose de Xbox Game Pass en que este último permite descargar los juegos, mientras que PlayStation Now seguirá ofreciendo títulos en streaming.

PlayStation Now se prepara para competir con Xbox Game Pass

La nueva iteración del servicio estará disponible de forma preliminar para un grupo de afortunados usuarios que podrán evaluar su comportamiento en una beta privada. A partir de ahí Sony corregirá potenciales problemas para el lanzamiento global.

Hasta la fecha PlayStation Now cuenta con un catálogo de 483 juegos de la PS3, pero esa oferta será mucho mayor gracias a la disponibilidad de los títulos de la PS4.

Habrá que ver cómo se comportan los juegos de PS4 en streaming, sobre todo teniendo en cuenta que la calidad gráfica impondrá un mayor uso del ancho de banda y prestaciones de los servidores que ponga en marcha Sony para esta interesante propuesta.

Más información | Sony

En Xataka | Xbox Game Pass es un sueño para los gamers y una pesadilla para Sony