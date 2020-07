Primer trailer oficial de'Far Cry 6': el esperado título de la saga de Ubisoft llegará el 18 de febrero de 2021

Era la gran sorpresa de Ubisoft para su evento Ubisoft Forward, aunque hace unos días se filtró y la sorpresa ya no ha sido para tanto. No obstante, eso no quita méritos a 'Far Cry 6', que en su primer trailer cinemático oficial deja ver un espectacular ambiente en los escenarios y parte de la trama del juego. Ubisoft promete ponerlo a la venta en febrero del año que viene.

En 'Far Cry 6' uno de los protagonistas es Antón Castillo, un dictador que gobierna el país tropical en el que se ambienta 'Far Cry 6'. El protagonista sonará a muchos, está interpretado por Giancarlo Esposito, que hacía del personaje Gus en Breaking Bad. Durante este primer trailer lo vemos contándole a su hijo cómo él será presidente en el futuro. Con un país a medio camino de la revolución. “Nuestro país es como esta granada… tienes que sujetarlo con delicadeza y firmeza o todo saltará por los aíres”, alerta el presidente en el videojuego.

El país ficticio en el que se encuentran es Yara, en él el presidente Antón Castillo se ha propuesot restaurar la gloria y el orden del paraíso tropical en medio de la revuelta que se está dando. De paso busca preparar a su hijo Diego para que siga sus pasos. Pero no jugaremos controlando ni al presidente ni a su hijo, sino a un revolucionario bajo el nombre de Dani Rojas que explorará la isla tropical y hará uso de todo tipo de armas para luchar contra el presidente y sus fuerzas.

Hay muchos otros detalles que permiten a 'Far Cry 6' tener semejante ambiente tropical. Según el desarrollador, la banda sonora está a cargo del compositor de la serie 'Narcos'y dicen que se han apoyado en expertos de Hollywood para mejorar la narrativa y cinemática del juego.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad de 'Far Cry 6'

Ubisoft también ha confirmado la fecha de lanzamiento de 'Far Cry 6'. El nuevo videojuego llegará el próximo 18 de febrero de 2021, por lo que aún tendremos que esperar un poco para disfrutarlo. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y PC mediante las tiendas de Uplay y Epic Game Store.

Indica Ubisoft que de momento el juego se encuentra en desarrollo pero aquellos jugadores que lo reserven tendrán acceso a algunas características extra como el pack 'Libertad' que ofrece alguna que otra arma extra y trajes. Así mismo, los que lo compren para PS4 o Xbox One podrán obtener gratis una copia para PS5 o Xbox Series X una vez estén disponibles.