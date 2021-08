Más ligeras que un ordenador: guía de compra de tablets para la vuelta a clase y seis modelos con mejor relación calidad precio

Menor potencia computacional . La capacidad computacional y de rendimiento del microprocesador y lógica gráfica de una tablet es en general inferior a la de los portátiles, si bien hay algunas excepciones como el chip M1 de Apple, integrado tanto en portátiles como el MacBook Air como en el nuevo iPad Pro, o los Surface Go de Microsoft. En cualquier caso, tanto el iPad Pro como los Surface Go más ambiciosos constituyen una inversión considerable a la altura de un buen portátil

En una tablet vas a encontrar aplicaciones para edición de imágenes y vídeos, videollamadas y ofimática, pero si buscas algo más específico y profesional, encontrarás que falta software para trabajar o que directamente ese programa que usas en clase no está disponible. Una excepción es la Microsoft Surface Go 2, con Windows 10 integrado, pero no esperes poder mover programas y archivos pesados con soltura, por ejemplo