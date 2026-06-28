35 años de migración en España, en un ilustrativo gráfico: así ha cambiado el mapa de las idas y venidas

La fotografía de la migración en España ha dado un vuelco en menos de cuatro décadas: ha pasado de ser un estado exportador de personas a convertirse en uno de los principales destinos migratorios del continente. Así, en el estado español en 1990 vivían más españoles fuera (1,4 millones) que dentro. En 2024, esa proporción se ha invertido: 8,9 millones de personas nacidas fuera de las fronteras del estado residen en España, mientras que hay 1,6 millones de personas españolas en diáspora. Un brutal giro estructural que tiene su explicación en transformaciones económicas, demográficas y geopolíticas.

Esta tendencia se revertió aproximadamente en 1995 (1,3 millones de inmigrantes vs. 1,2 millones de emigrante), ha ido creciendo y no parece que vaya a detenerse. El estado español es uno de esos lugares abocados a una contracción demográfica severa porque su tasa de reemplazo está en números rojos. Según el INE, la fecundidad en España es de 1,12 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de 2,1 establecido por la OCDE en Society at a Glance 2024. La migración es esencial para mantener el estado de bienestar.

El gráfico que ves bajo estas líneas es una herramienta interactiva llamada "Where do migrants live, and where were they born?" que permite ver, para cualquier estado del mundo, de dónde vienen las personas que viven allí sin haber nacido allí y adónde van las personas nacidas allí que viven fuera.

Ambos flujos están concentrados en un gráfico donde es posible filtrar por sexo y moverse en el tiempo desde 1990 hasta 2024. Un detalle importante: el mapa no muestra cuánta gente llegó en un año concreto, sino cuánta hay en total acumulada. Es decir, que si en 2024 hay 1,1 millones de personas de origen marroquí en el estado español, eso es la suma de décadas de llegadas, no la llegada de un millón de personas de golpe.

Where immigrants in Spain were born, and where its emigrants lived in 2024. Our World In data

Este diagrama de Sankey interactivo es obra de Our World in Data, una organización sin ánimo de lucro vinculada a la Universidad de Oxford que se encarga de publicar datos de forma visual. La información en la que se basan estos gráficos de flujos bilaterales entre estados proceden del International Migrant Stock 2024 de UN DESA, que publica un exhaustivo y riguroso recuento de personas viviendo fuera de su país de nacimiento para 233 países. Para aquellos países donde no se han hecho censos recientemente, los números son una estimación y no una medición directa.

35 años de migración, en un completísimo gráfico

Los debates sobre la migración suelen estar repletos de percepciones equivocadas y hasta de amnesia selectiva: sin ir más lejos, mucha gente en España olvida que el estado español ha sido históricamente tierra de emigración y de hecho, lo ha sido recientemente. Este estudio de Harvard demuestra que la gente en los países ricos sobreestima cuántos inmigrantes hay y los recursos que estos consumen, así que tener acceso a esta información de forma tan clara e intuitiva es esencial para cambiar esa percepción, o al menos, para combatirla con datos. Pero esta visualización también es relevante porque ayuda a ver la conexión de España con otros países y por qué: la gente no migra al azar, sino que sigue redes ya establecidas.

Where immigrants in Malaysia were born, and where its emigrants lived in 1990. Our World in data

A España le costó convertirse en destino, pero cuando lo hizo llegó de forma vertiginosamente rápida: el crecimiento económico de los noventa y los dos mil necesitó mucha mano de obra que el estado no tenía. Así, ha sido uno de los cambios demográficos más acelerados de Europa en tiempos de paz: según la Estadística de Migraciones del INE, en 2023 el saldo migratorio fue de más de 642.000 personas, uno de los más altos de los últimos veinte años. En ese tiempo, España se ha enfrentado al desafío de gestionar sus fronteras, una burocracia que el gráfico no muestra, igual que tampoco visualiza otro problema estructural: la integración y las condiciones reales en que viven esas personas una vez dentro.

Desde 1990 y hasta 2024 el gráfico ha cambiado una barbaridad. Hace casi 40 años había más españoles fuera que gente extranjera dentro y las pocas personas que iban a España para quedarse procedían principalmente de Francia, Marruecos y Alemania. Las personas españolas en diáspora vivían principalmente en Francia y Argentina, herencia del franquismo y del exilio. Entre 1990 y 2005 el número de inmigrantes se quintuplicó y países como Ecuador, Colombia y Rumanía irrumpieron con fuerza como países de procedencia. En 2024 la cifra de personas inmigrantes es de 9 millones de personas, con Marruecos primero, Colombia segunda y el cobre es para Venezuela, un origen apenas inexistente en los 90.

Where immigrants in Spain were born, and where its emigrants lived in 2005. Our World in data

Aunque estos gráficos interactivos permiten conocer de un vistazo procedencias, destinos y cantidades acumuladas, resultan insuficientes para comprender los fenómenos migratorios en profundidad. No distinguen entre perfiles radicalmente distintos: una persona refugiada, una estudiante, una trabajadora temporal o un "expat" con contrato internacional cuentan igual en el stock, cuando sus condiciones, derechos y vulnerabilidades son incomparables.

Tampoco recogen la migración irregular, un fenómeno especialmente significativo en el estado español. Y, por encima de todo, reducen a las personas a números, mostrando el resultado pero no las causas. Conviene recordar también que este flujo no es solo de personas: las remesas que estas envían a sus países de origen representan uno de los mayores movimientos de capital hacia el sur global, superando en muchos casos la ayuda oficial al desarrollo.









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