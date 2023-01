Llevo tres meses probando el comedero y la fuente de Xiaomi. Esta es la review que harían mis gatos

En los cinco años que Xiaomi lleva en España, su catálogo ha ido creciendo de forma imparable. Lejos queda aquella reducida oferta de móviles de gama media, ahora Xiaomi tiene literalmente de todo, incluyendo productos para mascotas como los Xiaomi Smart Pet Food Feeder y la Xiaomi Smart Pet Fountain que acaban de pasar por nuestra mesa de pruebas.

Llevo usando el comedero y la fuente de Xiaomi desde hace ya tres meses; bueno, los están usando mis gatos, pero (de momento) ellos no saben escribir reviews, así que me toca ser su voz en esta ocasión. Veamos qué tal funcionan los primeros productos de Xiaomi pensados para los peludos de la casa.

El comedero: cómo había vivido sin uno de estos hasta ahora

Piñón y su nuevo mejor amigo.

Reconozco que he mirado comederos inteligentes muchas veces, hasta los he tenido en la lista de deseos de Amazon, pero por una serie de motivos nunca me había animado a probar uno. Primero porque me parecían caros y segundo porque tengo cinco gatos, ¿cuántos comederos tendría que comprar? Total, tener que rellenarles los comederos veintisiete veces al día no es para tanto, me decía. Después de probar el Xiaomi Smart Pet Food Feeder he cambiado bastante mi opinión, pero vayamos por partes.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder - Comedero automático para Perros y Gatos de pequeño y Mediano tamaño, dosificación automática con temporización, 1.8 Kg de alimento, hasta 20 días, App Xiaomi Home Hoy en Amazon por 99,99€ PVP en Xiaomi 109,99€

El diseño queda bien casi en cualquier rincón de la casa. Tiene unas líneas muy limpias y la superficie tiene un acabado blanco mate, a excepción del recipiente donde cae la comida que es de acero inoxidable y se puede extraer para limpiarlo a fondo (se puede meter en el lavavajillas).

El pienso se introduce por la parte de arriba, levantando la tapa. Caben alrededor de 1,8kg de pienso que, según Xiaomi, pueden durarle de 15 a 20 días a un gato. Para que el pienso dure más tiempo fresco, en el interior de la tapa lleva un cartucho desecante para evitar que se forme humedad y, según Xiaomi, hay que cambiarlo cada mes.

Ya sabía que las fuentes de mascotas necesitan filtros, pero no que los comederos necesitan cartuchos desecantes. De hecho, echando un vistazo en Amazon, otras marcas conocidas como Catit no incluyen cartuchos desecantes, sino que aseguran la frescura gracias al compartimento hermético. Otras sí incluyen un desecante, pero está fijo y no es necesario renovarlo.

El comedero automático lleva un cartucho desecante que, según Xiaomi, se debe sustituir cada mes para asegurar que el pienso se mantiene fresco. En mi experiencia, se puede prescindir de cambiarlo.

Como decía, Xiaomi recomienda que cambiemos el cartucho una vez al mes aunque, teniendo cinco gatos, debería aguantarme más tiempo ya que la comida no dura tanto almacenada en el comedero. Da igual, porque ya os adelanto que en todo este tiempo no he cambiado el cartucho ni una sola vez y el pienso se ha conservado perfectamente. En mi experiencia, se puede prescindir completamente de él y de gastar los 12,99 euros que cuesta el pack de tres cartuchos.

El pienso se dispensa a través de un sistema de aspas y cae en el recipiente de acero. No es superruidoso, pero sí lo suficiente para que mis gatos lo escuchen desde cualquier rincón de la casa y salgan corriendo a por su dosis de pienso. Por cierto, antes de comprar el comedero, asegúrate de que el pienso de tus mascotas es compatible. Concretamente, Xiaomi indica que debe ser redondo u ovalado y con un diámetro de entre 5 y 12 milímetros. Yo tuve suerte y el pienso que uso coincide con estas características, pero es un punto a tener en cuenta.

No es superruidoso, pero sí lo suficiente para que mis gatos lo escuchen desde cualquier rincón de la casa y salgan corriendo a por su dosis de pienso.

En el frontal tenemos tres pilotos. El primero indica que tenemos conexión WiFi, el segundo se ilumina cuando dispensamos comida y el tercero, de color naranja, se ilumina solamente cuando no queda comida (la app también nos avisará de esto).

Como veis, el comedero es muy simple y apenas tiene partes de las que preocuparnos. Basta con rellenar el depósito y él lo irá dispensando según el programa que hayamos configurado. Se hace desde la app y es el apartado que más dificultad me causó, no porque sea difícil en sí, sino porque me un poco costó acertar las cantidades de comida y el número de tomas con los hábitos de mis gatos.

Tras varios días de pruebas, finalmente configuré una cantidad de 360 gramos al día repartidos en cuatro tomas. Con esto salen 72 gramos por gato, que según la marca de mi pienso es la cantidad ideal para un gato de unos 4-5 kg. No todos mis gatos pesan lo mismo, pero están en torno a esa cifra y, si tienes varios gatos, con este comedero toca redondear.

Lo que más me preocupaba era tener un único comedero para tantos gatos (antes tenía dos cuencos), pero enseguida me di cuenta de que no iba a ser un problema. Sí, a veces se juntan varios gatos en el comedero (sobre todo cuando acaba de dispensar comida y salen corriendo), pero tengo la suerte de tener unos gatos muy equilibrados que nunca se pelean, así que mientras uno come, los otros esperan su turno.

La experiencia ha sido muy positiva; mis gatos se han adaptado a la perfección.

La experiencia con el comedero no puede haber sido más positiva en este tiempo. He conseguido olvidarme de tener que rellenar la comida constantemente y mis gatos se han adaptado a la perfección. El único pero que le puedo poner es el tema de los cartuchos desecantes. Son caros y, en mi experiencia, completamente prescindibles, así que tampoco es que me haya supuesto un problema.

La fuente: punto positivo para la limpieza, punto negativo para los filtros

Mientras que comederos no había probado, en el caso de la fuente sí que he probado varios modelos, por lo que ya tenía cierta experiencia con productos similares. Actualmente tengo la Catit Flower Fountain de acero inoxidable, pero también tuve la HoneyGuaridan W25 que tiene un diseño más parecido al de la de Xiaomi (de las que el agua forma un charquito en lugar de caer un chorro), pero era infinitamente más complicada para limpiar y acabé vendiendo en Wallapop. Porque sí, ya os adelanto que lo mejor de la fuente de Xiaomi es lo fácil que resulta limpiarla.

Xiaomi Smart Pet Fountain - Fuente automática para Perros y Gatos de pequeño y Mediano tamaño con manantial de Agua circulante, filtrado de 4 etapas, depósito de 2L, App Xiaomi Home, Blanco PVP en Xiaomi 59,99€ Hoy en Amazon por 59,99€

Igual que el comedero, Xiaomi apuesta por un diseño en blanco mate muy sencillo que queda bien en prácticamente cualquier sitio que lo pongas. En la parte frontal tenemos una ventana para poder ver el nivel de agua (aunque si queda poca, la app nos va a avisar), un botón para elegir el modo de dispensación de agua y dos luces, una azul para indicar el modo de dispensación (continuo o inteligente) y una naranja que se ilumina cuando tenemos poca agua o nos hemos quedado sin WiFi.

El depósito se puede sacar entero para limpiarlo, sin que haga falta que desenchufemos la fuente.

Pasamos al apartado de la limpieza, punto clave en una fuente de mascotas. Sin una correcta limpieza, puede obstruirse porque se llena de pelos o convertirse en un problema para nuestros animales si se llena de moho o bacterias. Para evitarlo, hay que limpiarla mínimo una vez a la semana (y con limpiarla me refiero a con jabón y estropajo, nada de darle un agüita y ya está). Si la fuente tiene un diseño complejo este proceso puede ser un auténtico dolor de cabeza, pero no es el caso de la fuente de Xiaomi.

Si la fuente tiene un diseño complejo, la limpieza puede ser un auténtico dolor de cabeza, pero no es el caso de la fuente de Xiaomi.

Para empezar, no hace falta desenchufarla ya que el depósito de agua se puede extraer fácilmente para limpiarlo. Es decir, que no es necesario llevar la fuente entera a la cocina para fregarla y que el enchufe esté colgando mientras lo hacemos. Puede parecer una tontería, pero es muchísimo más cómodo.

Por un lado tenemos el depósito de agua, por otro, la bandeja dispensadora, la bomba y el filtro.

Otra particularidad del diseño de la fuente de Xiaomi es que la bomba está sujeta a la propia bandeja por la que sale el agua, esto hace que la fuente sea más silenciosa al tiempo que ayuda a que podamos fregar mejor el depósito de agua ya que no tiene ningún recoveco donde se pueda acumular suciedad. Además, se puede meter en el lavavajillas.

Donde sí vamos a tener que dedicar un poco más de tiempo es al limpiar la bandeja, la bomba y el compartimento del filtro. Aquí sí tenemos más rendijas y huecos por los que pueden acumularse residuos, pero con un pequeño cepillo en un momento lo tenemos listo. Y hablando de filtros, si la limpieza es lo mejor de la fuente, lo peor son sin duda los filtros (o mejor dicho, su precio).

La única opción que ofrece Xiaomi para los filtros de su fuente.

Los cartuchos desecantes del comedero son totalmente prescindibles, pero el filtro hay que cambiarlo una vez al mes y aquí Xiaomi no nos da muchas opciones. En la caja viene incluido un filtro. Cuando toque cambiarlo, toca comprar el único pack que comercializa Xiaomi que no sale precisamente barato.

El pack cuesta 12,99 euros e incluye dos filtros, dos filtros para la bomba y un tubo también para la bomba. El filtro de la bomba es como una especie de esponja que se puede limpiar fácilmente y aguanta muchísimo más que el filtro de carbono, por lo que no es necesario cambiarlo cada vez. Tampoco vamos a cambiar el tubo cada mes, por lo que incluirlo todo en el mismo pack no tiene mucho sentido. Lo ideal sería tener un pack sólo con filtros y que incluyera más cantidad, no tener que comprarlo todo cada vez.

Xiaomi sólo vende un pack con dos filtros por 12,99 euros. Al mes, sale bastante más caro que la mayoría de sus competidores.

Independientemente de que sustituyamos todas las piezas, con la fuente de Xiaomi nos estamos gastando 6,49 euros al mes. Por comparar, Catit vende sus filtros en packs de dos, cinco o 12 unidades. Comprando el de dos unidades (7,99 euros), el filtro nos sale a 4 euros y si compramos el de doce unidades (31,99 euros), cada filtro cuesta 2,66 euros. Si comparamos con otras marcas populares como PETKIT o HoneyGuaridan, el resultado es similar. La fuente de Xiaomi no es competitiva en lo que al precio de los consumibles se refiere.

A su favor diré que el diseño de los filtros de Xiaomi permite que los podamos limpiar bastante bien y quitarles todos los pelitos e impurezas que se quedan pegados, esto me ha permitido estirar el tiempo un poco más y sustituirlo cada mes y medio, pero sigue siendo el punto más débil y donde más margen de mejora hay.

Entonces, ¿valen la pena o no?

Xiaomi ha entrado en la categoría de productos para mascotas y lo ha hecho con dos productos de gran calidad. Los dos tienen un diseño estético con muy buenos acabados, se pueden controlar desde la app y en todo este tiempo no me han dado ni un solo problema. He tenido otras fuentes y sin duda esta es la mejor que he probado, claro que también es la más cara.

El precio original de la Xiaomi Smart Pet Fountain son 79,99 euros, aunque lo normal es encontrarla rebajada a 59,99 euros. Sigue siendo más cara que la mayoría de fuentes de la competencia, pero tras probarla y compararla con otras, creo que es una cifra acorde a lo que ofrece. Sin embargo, también tenemos unos consumibles mucho más caros y aquí no hay ninguna función extra que lo justifique. El coste de los filtros es un punto a tener muy en cuenta antes de comprar una fuente y personalmente me lo pensaría mucho antes de ir a por la fuente de Xiaomi.

Con respecto al comedero, también es más caro que sus competidores. Cuesta 109,99 euros (con descuento, sin él sube a 129,99 euros) y basta con hacer una búsqueda en Amazon para encontrar opciones más económicas, claro que la mayoría no tienen WiFi. En este caso no puedo comparar con ningún producto similar que haya probado anteriormente, pero sí puedo afirmar que es un producto de gran calidad y que funciona a la perfección.

Xiaomi es una marca que se hizo popular por sus precios competitivos, pero sus primeros productos para mascotas no son precisamente baratos.

Xiaomi es una marca que se hizo popular por sus precios competitivos, pero sus primeros productos para mascotas no son precisamente baratos. Es un segmento muy reñido donde encontramos muchas opciones ya muy conocidas y más asequibles. La baza de Xiaomi pasa por ofrecernos el control desde su app, unos diseños muy bien acabados y el propio nombre de la marca, pero si lo que buscas es ahorrar, no son la mejor opción.

Sus majestades están muy satisfechos

Este es mi veredicto, pero ¿qué opinan los verdaderos reviewers? El comedero era el producto que más dudas me generaba, pero como comentaba más arriba, todos se adaptaron genial y no ha habido ningún cambio notable en su apetito o su peso. Siguen comiendo igual y, si se forma atasco, cada uno espera su turno sin problema.

Con respecto a la fuente, hay opiniones divididas. A Piñón (el blanco) le encanta hasta el punto de que prácticamente sólo bebe de ahí, pero Bubba (el blanco y gris) sigue prefiriendo beber del chorrito de la flor de Catit. A Pulgui y Norman les ha dado bastante igual; ellos beben de donde sea. Draculín, en cambio, no es muy fan de las fuentes y prefiere beber de su platito o, cuando me descuido, de mi vaso. Gatos ¯_(ツ)_/¯