Tecnología para mascotas: 19 dispositivos para alimentación, juego y vigilancia para tu perro o gato

Mucho más que un simple animal de compañía, nuestras mascotas se han convertido en un miembro más de la familia. Además de quererlos un montón, los cuidamos, alimentamos, jugamos...y todo eso y mucho más puedes hacerlo con tecnología. La tecnología para mascotas sigue sorprendiéndonos con gadgets de todo tipo para un negocio multimillonario que sigue creciendo, el de los gadgets para perros y gatos. En esta guía de compra de tecnología para mascotas vas a encontrar ejemplos de lo más atractivos, útiles y sorprendentes.

Localizadores GPS

Los localizadores GPS son probablmente los dispositivos más interesantes de esta extensa y variada guía de compra porque pueden evitarnos muchos disgustos cuando soltamos a nuestro perro (o gato...o cualquier animal susceptible de ponérselo).

Tienen forma de pastilla o directamente se entregan con un collar y su misión consiste en informarnos de su posición gracias al sistema de posicionamiento global. Ojo, no confundir con otros dispositivos como los Tile, Samsung SmartTag o AirTag, cuyo alcance es considerablemente más limitado al valerse de Bluetooth.

Eso sí, estos gadgets tienen una letra pequeña: necesitan una tarjeta SIM para funcionar con los gastos asociados de mantenerla activa y además la mayoría lleva asociada una cuota mensual que ronda los 5 euros al mes para acceder a las funciones, si bien merece la pena echar un vistazo no solo al precio de la suscripción mensual, sino también a las funciones ofrecidas.

En general son dispositivos compactos, ligeros robustos y bastante resistentes al agua y golpes, ya que van a llevar una vida "de perros".

Algunos modelos ofrecen extras como la monitorización de actividad, de modo que podamos ver cuánto se mueve nuestra mascota y compararlo con otros usuarios, lo que nos puede llevar a "picarnos" y sacarla más.

Finalmente merece la pena fijarse cuánto dura la batería y si extraíble y puede sustituirse o no.

Trackimo V-Multi Tracker

Este modelo se cuelga del collar y ofrece posicionamiento en tiempo real, rangos de proximidad y alertas valiéndose de tecnologías de localización GPS , WI-FI y móvil. Así, nos avisará mediante la app si la mascota sale del área de proximidad y dispone de un botón SOS. Con tarjeta V-SIM de Vodafone, tiene un coste de 2 euros/mes

Trackimo, V-Multi Tracker by Vodafone, Localizador GPS para Vehículos, Coches, Bolsos, Equipajes, Portátiles y Llaves, USB Inalámbrico Hoy en Amazon por 37,91€

Curve

Curve (12 euros) es compactísimo y elegante, emulando a las placas que se cuelgan en los collares. Incluye localización GPS en tiempo real y alertas. Su batería dura hasta 7 días, en función del modo de localización. Lleva incluido una Vodafone Smart SIM y la suscripción cuesta desde 2 euros/mes

Curve, el localizador GPS Inteligente y Ligero para tu Mochila, Mascota, Coche, portátil, Llaves y más Hoy en Amazon por 15,00€

KIPPY - EVO

Kippy Evo (39 euros con cupón) es un tracker robusto con diseño deportivo que se coloca en el collar. Cuenta con una batería de larga duración de hasta 10 días e integra una tarjeta SIM (a partir de 4,16 euros/mes). A partir de aquí, localiza a tu mascota mediante sistemas GPS, GMS, WiFi y Bluetooth en Europa, India, Turquía y Sudáfrica.

Además de la posición, podrás ver su actividad y la de otros usuarios a través de su intuitiva y cuidada interfaz y recibirás mensajes sobre su evolución. Entre los datos ofrecidos se encuentran los pasos, distancia, velocidad y próximamente la altitud.

Dos extras muy interesantes: una linterna que se ilumina cuando lo deseas y una "geovalla" que marca el radio máximo al que puede alejarse.

KIPPY - EVO - El Nuevo Collar GPS para Perros y Gatos - Seguimiento de Actividad, 38 gr, Waterproof, Bateria 10 dias, Green Forest Hoy en Amazon por 49,99€

Tractive GPS

Tracktive GPS (49 euros) es uno de los localizadores GPS más populares del mercado. Es un dispositivo algo tosco pero de lo más completo: con trackeo en directo, historial de ubicaciones, valla virtual, seguimiento de actividad, posibilidad de compartir datos con otros usuarios. Ofrece una cobertura "mundial" según la marca que rastrea en más de 150 países. Con SIM integrada, ofrece diferentes planes de suscripción, si bien merece la pena los anuales por el ahorro.

Tractive Collar GPS Perros (2021), Conozca la ubicación de su Perro, Localización y Seguimiento de Actividad Las 24 h Hoy en Amazon por 39,98€

Comederos y bebederos "inteligentes"

Por comodidad o directamente porque no estamos en casa, los comederos y bebederos "inteligentes" (aunque es más fiel a la realidad hablar de conectados) nos permiten alimentar y dar de beber a nuestras mascotas sin necesidad de estar presentes en casa, ya que se valen de la conectividad para controlarlos desde el móvil. Quienes tenemos perros ya sabemos que para la mayoría basta con dejarles un cuenco, pero a bastantes gatos les gusta beber de agua en movimiento, fresca, que se renueva...tú conoces mejor que nadie a tu perro o gato.

A medio camino entre los comederos y bebederos conectados se encuentran los programables, que simplemente nos permiten establecer horarios de funcionamiento. No obstante por sus características interesan los que disponen de conectividad Wi-Fi podremos personalizar la cantidad suministrada, frecuencia e incluso si surgen imprevistos, esto último no lo podríamos hacer si solo es programable.

A la hora de comprar un comedero inteligente tendremos en cuenta:

El volumen del depósito, teniendo en cuenta lo que bebe tu mascota o su dosis de pienso recomendada, para que ofrezcan suministro el tiempo que necesites.

Diseño y calidad de su fabricación. Aunque tú seas cuidadoso con este dispositivo, tu mascota no va a escatimar en patazos, arañazos o incluso mordiscos si es necesario... especialmente si está solo, aburrido y con hambre. En este sentido, asegúrate de que sea robusto y que sea muy difícil de abrir. Ojo al sistema de cierre y la bandeja desde la que comerá, merece la pena que sea fácilmente extraíble para lavarla cómodamente.

En caso de usarlo en exteriores, busca modelos resistentes al agua, para que esta no penetre a la electrónica o al propio depósito, y que disponga de opción de alimentación mediante pilas, porque no siempre habrá toma de corriente.

Hay bastantes modelos de comederos conectados con cámaras, micrófonos y altavoces que sirven para controlar a nuestra mascota y si es necesario, interactuar con ella.

¿Y los bebederos? En general, basta con que dispongan de un depósito suficiente para el agua que estimamos necesaria, un diseño cómodo y atractivo para llamar la atención de nuestros gatos. RUIDO Y FILTROS

Si Smart

El Si smart (39 euros) tiene un volumen de dos litros y un sistema de purificación con filtro y UV para mantener el agua en óptimas condiciones. Se usa con la app smart Life y además es compatible con los asistentes de voz de Google y Amazon

Bebedero de Agua para Perros y Gatos automático WiFi 2 litros, Doble purificación con Luces UV e Incluye 2 filtros. Fuente de Agua Compatible con App Smart Life, Alexa y Google Home. Hoy en Amazon por 39,99€

Petmii

No es un bebedero conectado, sino que este modelo Petmi (34 euros) funciona en continuo recirculando el agua. Es un poquito más grande que el anterior, está hecho de resina PP de alta calidad y cuenta con una bomba silenciosa y de bajo consumo con modo nocturo. La filtración del agua se realiza con carbón activo.

Petmii Bebedero Gatos, Fuente silencioso para Gatos 2.6L Bebedero Automático Fuente de Agua para Mascotas Gatos Perros con 2 Filtros de Carbón Activado Hoy en Amazon por 34,99€

VavoPaw

Este voluminoso comedero conectado de Vavopawe (77 euros) tiene un generoso depósito de 7 litros de capacidad permitiendo dosificar hasta 10 dosis diarias. Compatible con Wi-Fi a 2,4Ghz, se controla de forma remota desde el móvil y aunque no tiene cámara, admite la grabación de mensajes de voz para llamar a nuestras mascotas.

VavoPaw Comedero Automático para Mascotas, 7 L Alimentador Inteligente Gran Capacidad Control Remoto 1-10 Porciones Comidas Grabación de Voz para Perros Gatos, Blanco Hoy en Amazon por 77,99€

Iseebiz

Este modelo de Iseebiz (105 euros) es un poco más pequeño, ya que su depósito es de 6 litros de capacidad, pero cuenta con una cámara capaz de grabar vídeo HD con visión nocturna, además de una bandeja fácilmente extraible para lavarla. El control se realiza desde la app.

Iseebiz Comedero Automático Gatos/Perros con Cámara HD Dispensador de Comida WiFi con App Control ,Visión Nocturna 6litros Hoy en Amazon por 105,99€

Balimo

Con el comedero de Balimo (69 euros con cupón) podrás dar de comer a tu mascota en hasta 6 dosis diarias desde el pienso almacenado en su depósito de 4 litros de capacidad. Con función de grabación de sonidoy conectividad Wi-Fi a 2.4GHz para controlarlo desde la app

Balimo 4L 2.4G WiFi Comedero automatico gatos y perros con 10S función de grabación de sonido con temporizador y control remoto de la aplicación Hoy en Amazon por 75,99€

Entretenimiento y ocio

Uno de los grandes retos problemas de tener mascotas en casa y estar fuera buena parte del día es la necesidad de mantenerlos entretenidos, cuidados y seguros cuando están solos.

En este apartado nos vamos a detener en la parte lúdica, con diferentes dispositivos con potencial para entretenerlos. Algunos además vienen con cámara, porque nunca viene mal echarles un vistazo. En cualquier caso, asegúrate de que sean lo suficientemente robustos, a prueba de mascotas.

Como verás, la mayoría disponen de conectividad Wi-Fi para que puedas manejarlos desde la aplicación, pero también hay algún gadget y accesorio curioso no conectado.

Furbo Dog

El Furbo Dog (199 euros) está a caballo entre los comederos inteligentes y el juego. En este caso no hay bandeja, sino que la comida se lanza al aire para que sea tu perro o gato el que la recoja, despertando su interés y gula.

Gracias a su conectividad Wi-Fi, seremos nosotros a través de la app los que le lanzaremos golosinas o pienso desde su depósito (capacidad para hasta 100 unidades). Como pronto detectará cuál es el origen, seguro que lo merodea... y tú podrás vigilarlo con su cámara FHD con visión nocturna e incluso interactuar, ya que dispone de micrófono y altavoz.

Especialmente interesante para los perros que ladran, ya que dispone de una alerta de ladrido... aunque eso sí, no le "premies" tirándole una golosina cuando eso ocurra.

Furbo - CÁMARA para Perros: Telecámara HD WiFi para Mascotas con Audio Bidireccional, Visión Nocturna, Alerta de Ladrido y Lanzamiento de Golosinas, Diseñado para Perros Hoy en Amazon por 199,00€

Iseebiz

Como el modelo anterior, este modelo de Iseebiz (89 euros) usa como pretexto el lanzamiento de comida para entretener y acercar a tu mascota. Con un diseño muy sobrio en forma de caja, integra una cámara HD con visión nocturna, micrófono y altavoz

Iseebiz Cámara para Mascotas,Lanzamiento de Golosinas con Cámara HD,Visión Nocturna,WiFi App Control Hoy en Amazon por 89,99€

Enabot Ebo Pro

Este juguete en forma de bola fue premiada en el prestigioso certamen de diseño Red Dot 2020 por lo original de su propuesta: el Enabot Ebo Pro (279 euros) promete entretener gracias a la combinación de reconocimiento de personas, gatos y perros y diferentes modos de juego que, según el fabricante, se valen de inteligencia artificial. Aunque claro, cada mascota es un mundo y a mi perra le apasionan las cajas.

¿Qué hace exactamente esta bola motorizada? Interactuar con peques y mascotas mientras nosotros les vigilamos a través de su cámara HD. Cuenta con un láser de baja intensidad con potencial para atraer a felinos.

Enabot Ebo Pro Robot Inteligente móvil de Forma remota, Robot AI Interactivo, Cámara para Mascotas, Monitor Familiar, Cámara de Seguridad, Petpal Hoy en Amazon por 279,00€

Wickedbone

Uno de los vicios de mi perra Lola son los huesos de cuero, pero este Wickedbone (134 euros) tiene papeletas para llamar su atención. No se come, pero también tiene potencial para mantenerles entretenidos un buen rato.

Se trata de un hueso interactivo controlable desde la app que dispone de dos modos de uso: con el manual podremos controlarlo a distancia para que salte, ruede, se agite, se ponga de pie y se mueva. Y si activamos el modo auto, responderá en función de las emociones "detectadas" por la mascota. Con audio bidireccional, lavable y autonomía teórica de unos 40 minutos.

Wickedbone Juguete inteligente para perros conocido de YouTube | Hueso interactivo para perros pequeños y medianos | App juguete controlable con función de auto-juego y lógica emocional | Robusto Hoy en Amazon por 134,00€

Petcube Play 2

Aunque no está disponible, merece la pena tener en el radar el Petcube Play 2, una especie de dispositivo de lo más compacto y discreto que alberga varios elementos que aúnan vigilancia y entretenimiento: una cámara HD que cubre hasta 160 grados de campo con audio de dos vías, alertas de sonido y movimiento con visión nocturna en conjunción con un juguete láser para atraer la atención de tu mascota, tanto de forma automática como a tu gusto.

Con Wi-Fi dual y Bluetooth y con Alexa integrada porque nunca viene mal tener un asistente de voz para poner música, responder preguntas, etc.

Lanzador de bolas iFetch

No es conectado, pero el iFetch (344 euros) tiene el ingrediente perfecto para entretener a la vasta mayoría de perros: una pelota. Bueno, en realidad, varias. Se trata de un lanzador automático que funciona con pelotas de tenis, permitiéndonos ajustar distancias de 4,5, 9,1 y 12,2 metros (vamos, que no lo uses en casa). Lo bueno es que tiene una boca enorme para devolverlas y así jugar infinitamente. Lo malo es que tu perro ha de entender que ha de retornarlas allí para que el juego vuelva a empezar.

iFetch Too Automatic - Lanzador de Bolas para Perros más Grandes Hoy en Amazon por 344,90€

GoPro Fetch

Una de las grandes ventajas de las popularísimas cámaras de acción GoPro, aparte de su facilidad de uso y diseño robusto y compacto, es la ingente cantidad de accesorios oficiales y compatibles que disponen... incluso para mascotas.

Se llama GoPro Fetch (29 euros) y no es para entretener a tu mascota, sino para que veas el mundo a través de sus ojos. Con este arnés canino podrás fijar la GoPro al cuerpo de tu querido peludo.

Vigilancia

Ya hemos visto comederos y dispositivos lúdicos que con el pretexto de alimentar y entretener a nuestras mascotas, también nos ofrecían la posibilidad de vigilarlas cuando no estamos en casa, no solo para saber que están bien, sino también para controlar que no hagan de las suyas. En este sentido, interesa monitorizar lo que sucede, pero interaccionar con nuestra mascota.

Aunque podría bastarnos con comprar una cámara de vigilancia conectada, de interiores o de exteriores respectivamente (en este último caso, asegúrate de que sean resistentes a las inclemencias del tiempo y de que entren dentro del radio de acción del Wi-Fi), hay que tener en cuenta que queremos controlar a un ser vivo en movimiento, motivo por el que no vale cualquier cámara.

Lo mínimo es que cuenten con una cámara como mínimo con resolución HD y un buen campo de visión para que no se nos escape del plano, si puede girar, mejor que mejor. Otras características a tener en cuenta es que cuente con visión nocturna y sensores de movimiento, para activarse y poder ver en cualquier momento.

Como interaccionar también es importante, merece la pena apostar por modelos con micrófono y altavoz integrados, de modo que dispongan de sistemas de audio bidireccional.

En cuanto a la conectividad, lo habitual es que se conecten mediante Wi-Fi o Bluetooth Low Energy (BLE) y si tenemos una casa más o menos "inteligente", también hay modelos compatibles con los ecosistemas habituales de Amazon, Google o Apple.

Finalmente nos detendremos en si simplemente nos permite visualizar lo que está pasando o si también almacena grabaciones, en cuyo caso es importante conocer si lo guarda en una unidad de almacenamiento como una tarjeta SD o en servicios de la nube (de pago).

Petkit

Este monitor remoto de Petkit (216 euros) es discretísimo y elegante. Con sistema de audio bidirecciona, transmisión de vídeo HD de 720p, una visión de gran angular de 120°, visión nocturna y la posibilidad de girar 340 grados. Además de vigilar, desde la app también puedes compartir con familia y amigos las aventuras de tu mascota.

PETKIT Monitor Remoto para Mascotas Mate Pro, Oro Rosa Hoy en Amazon por 214,60€

PetTec

Este original y discreto cubo PetTec (60 euros) tiene una cámara de gran angular que graba en resolución FHD y es capaz de cubrir los 360° para no dejar rincones muertos. Con sensor de movimiento, micrófono y altavoz, dispone de una app para ver en vivo qué está pasando.

PetTec CAM Snoop Cube, Aplicación Inteligente de Mascotas con Detección de Ruido, Full HD 1080p, Vista 360°, Micrófono y Altavoz, para iOS y Android Hoy en Amazon por 61,14€

Eufy

Esta cámara de Eufy (36 euros con cupón) destaca por su grabación de vídeo a 2K y es capaz de girar 360 grados, algo muy recomendable para el control de los peludos. Según el fabricante, el sensor de movimiento actúa junto a la inteligencia artificial para reconocer personas y mascotas, además es compatible con asistentes de voz Siri, Google Assistant y Alexa

eufy 2K Cámara Vigilancia Wifi Interior, cámara IP interior,Cámara de Seguridad Pan-tilt Enchufable, Reconocimiento de Personas, con Asistente de Voz, Sensor de Movimiento, HomeBase No es necesario Hoy en Amazon por 49,99€

