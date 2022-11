Elon Musk sigue perfilando el Twitter que viene: intercambio de textos largos y búsquedas más cómodas

Musk desgrana poco a poco y fiel a su estilo, a golpe de tuit, los cambios que quiere aplicar en Twitter. En las últimas horas el nuevo propietario de la red social ha deslizado a través de su cuenta dos novedades relevantes, sin entrar en detalles ni concretar fechas, pero relevantes al fin y al cabo: la primera es una función que permita compartir textos de formato largo; la segunda, una mejora en el buscador interno de la plataforma en un intento de que —bromea Musk— deje de parecerse Infossek, un popular motor de búsquedas lanzado en Estados Unidos en los años 90.

“Twitter pronto agregará la capacidad de adjuntar texto de formato largo a los tweets, poniendo fin al absurdo de las capturas de pantalla del bloc de notas”, escribió Musk, que ha pasado a autodefinirse como "Twitter Complaint Hotline Operator" en su perfil de la plataforma. A preguntas de usuarios el empresario ha aclarado que la solución podría ser “algo así” como un servicio de Twitter Notes.

El anuncio llegó acompañado de otro mensaje especialmente interesante para los autores de contenidos. La compañía planea trabajar en formas de impulsar la monetización de sus creaciones. La nueva opción para el intercambio de textos largos, avanzó, estará seguida por “la monetización del creador para todas las formas de contenido”. En dos semanas aportará nuevos detalles.

Perfilando el Twitter que viene

La otra novedad deslizada por Musk apunta al motor de búsquedas de la plataforma de microblogging, un servicio del que ha reconocido no sentirse demasiado orgulloso. “¡La búsqueda dentro de Twitter me recuerda a Infoseek del 98! Eso también mejorará mucho pronto”, escribió el multimillonario, de nuevo sin ahondar en más detalles ni concretar un calendario de aplkicación. Lo único que ha aclarado es que la mejora del servicio de pesquisas es “una alta prioridad”.

Los anuncios de Musk podrían partir del trabajo desarrollado en la compañía antes de su desembarco como directivo. Al menos así lo apunta Ben Collins, de NBC. "Esto ya estaba en pruebas a la espera de un lanzamiento. Se atribuye el mérito de un montón de trabajo que hicieron algunos empleados antes de que los despidiera", censuró sobre la funcionalidad para textos largos.

Aunque los cambios en el servicio de Twitter son quizás las novedades más relevantes que deja el “culebrón Musk-Twitter” en las últimas horas, no son las únicas. The Verge señala que el servicio de Twitter Blue por 7,99 dólares con verificación anunciado por Musk estará disponible "próximamente" para iOS. En las últimas horas llegó a apuntarse que la última actualización en la App Store de Apple recogía ya algunas novedades, pero poco después Esther Crawford, responsable de gestión e producto en la compañía, aclaraba que únicamente se están realizando pruebas.

“El nuevo Blue aún no está disponible: el sprint hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real. El equipo de Twitter es legendario. Nuevo Blue… próximamente”, aclaraba. La misma respuesta, “Coming soon!”, daba a un usuario que insistía en los planes para Europa.

Musk tampoco ha sido el único en pronunciarse a lo largo de las últimas horas. En plena reestructuración de la platilla de la empresa, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, ha querido disculparse también de forma pública por haber hecho crecer la firma “demasiado pronto”.

“La gente del pasado y presente de Twitter es fuerte y resistente. Siempre encontrarán un camino, por difícil que resulte el momento. Me doy cuenta de que muchos están enfadados conmigo. Soy responsable de por qué todos están en esta situación: aumenté el tamaño de la empresa demasiado pronto. Me disculpo por eso”, admitía Dorsey: "Estoy agradecido y quiero a todos los que alguna vez han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo en este momento... o nunca... y lo entiendo.

Sus palabras llegan tras días de rumores sobre los planes de Musk de recortar la plantilla de la compañía, integrada por 7.500 personas, para hacer frente a unas pérdidas que el propio magnate ha cifrado en alrededor de cuatro millones de dólares diarios. Tras múltiples especulaciones, que llegaron a apuntar un tijeretazo del 75%, las últimas informaciones apuntan al 50%.