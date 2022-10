Elon Musk no pierde el tiempo: su primer gran cambio con Twitter será cobrar por mantener la cuenta verificada

Elon Musk ya tiene entre ceja y ceja su primer gran cambio. E incluso ha avisado a los trabajadores que serán despedidos si no se cumple la fecha límite. Así lo describe The Verge, según fuentes cercanas y documentos internos obtenidos. Musk quiere cambiar la suscripción Twitter Blue en un modelo más caro y completo, donde entre las opciones también esté el contar con una cuenta verificada y el tick azul.

Es decir, Twitter modificará la verificación de cuenta para que aquellos que paguen una suscripción mensual puedan tenerla. Pero esto no llega solo, pues a quienes no estén suscritos se les eliminará el tick azul en un plazo de 90 días.

También tenemos el precio con el que llegaría esta suscripción. Actualmente Twitter cobra 4,99 dólares al mes por Blue, pero pasarían a ser 19,99 dólares al mes para este nuevo servicio.

Musk ya tuiteó hace unos meses que estaban trabajando en modificar el proceso de verificación. Según apunta The Verge la fecha límite está muy cerca. Los trabajadores fueron avisados ayer que si no está listo para el próximo 7 de noviembre y poder lanzar la función, serán despedidos.

The whole verification process is being revamped right now