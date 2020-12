Para mí el mejor teléfono del año es...

Este aciago 2020 nos dice adiós en los próximos días y, como es habitual en estas fechas, es momento de recopilar un sector que nos ha dado mucho que hablar en los 12 meses previos: el de los smartphones. Este año ha sido apasionante, con regresos tan esperados como los POCO o el iPhone SE, con la vuelta a los orígenes de OnePlus y el desembarco de más marcas que hacen de este mar de opciones un océano. Acaba 2020 y nosotros nos preguntamos cuál ha sido el mejor teléfono del año.

Enrique Pérez

"Es el único móvil de 2020 que me hace pensar en el futuro. El Samsung Galaxy Z Fold 2 (1699 euros) no es un móvil para todo el mundo. De hecho, seguramente sea para muy muy pocos. Pero es el smartphone más avanzado, más innovador. El único que verdaderamente está empujando los límites de la telefonía y no se basa en juntar los últimos componentes.

El Z Fold 2 además es una segunda generación que corrige fallos de la primera. Es un móvil que se puede utilizar. Y si no fuera por su descabellado precio, posiblemente estaríamos ante uno de los móviles de gama alta más interesantes.

Se ha mejorado la construcción al abrirlo y cerrar, la pantalla externa es más grande y en general el concepto de móvil plegable está madurando poco a poco.

Samsung está bastante sola en esta lucha, pero desde aquí creo que hay que seguir animándoles. Dentro de unos años, el Z Fold 2 seguramente sea uno de los móviles más relevantes por ser de los pioneros, mientras que el resto habrá quedado eclipsado por su enésima renovación."

Samsung Galaxy Z Fold2 256 GB + 12 GB Mystic Bronce móvil libre PVP en El Corte Inglés 1699€ PVP en Phone House 2009€

Javier Pastor

"Últimamente diría que las revoluciones (si es que se pueden llamar) en el segmento de la movilidad no están tanto en la gama alta como en la gama media y de entrada.

Los plegables no parecen ir a ningún lado y los mejores de Apple, Huawei (con el engorro del veto de Google) o Samsung son un más de lo mismo, y por eso yo diría que para mí el POCO X3 NFC (209 euros) es la mejor noticia del año en móviles. Prestaciones excepcionales y un precio casi ridículo para un móvil que es perfecto para el 99% de la población.

Ha habido sorpresas, desde luego, aunque para mí casi todas han estado en el terreno de los móviles rarunos, con el Fairphone 3, el Purism Librem 5 y el XDA Pro1-X como realidades y promesas de unos dispositivos para un nicho de usuarios con necesidades muy específicas que ahora tienen esas opciones valientes para ellos".

Amparo Babiloni

"Para mí el teléfono del año es el OnePlus Nord (399 euros). La compañía llevaba una racha en la que se alejaban más y más de sus inicios y la llegada de este modelo fue como una vuelta a los orígenes.

No es el más barato ni el más potente, pero sí es de los más equilibrados y supone un cambio de estrategia en una de las marcas más queridas entre los fans acérrimos de Android.

Para mí lo que marca la experiencia es OxygenOS, una de las mejores capas del panorama tanto por diseño como por funcionalidades."

Teléfono OnePlus NORD (5G) 8GB RAM 128GB, Cámara Cuádruple, Dual SIM, 2 Años de Garantía - Mármol Azul PVP en Amazon 399,00€

César Muela

"Aunque el protagonismo a lo largo del año parece que se lo han llevado marcas chinas como Xiaomi, OPPO o Realme, creo que Samsung es la ganadora silenciosa de este año en teléfonos móviles, sobre todo por el gran equilibrio de prestaciones que ha conseguido con los Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra.

En un panorama tan inestable en todos los niveles, creo que ofrecer terminales tan sólidos como los de la serie S, que parece que son los que se quedarán en el futuro, relegando a la familia Note, tiene mérito y es una buena noticia para todos. Posiblemente sea el fabricante Android con más recursos y menos obstáculos para hacer las cosas bien, y si tuviera que recomendar un gama alta Android, me decantaría por cualquiera de los S20.

Para mí la sorpresa del año ha sido el Google Pixel 4a (389 euros), que considero el mejor móvil por un precio asequible. A pesar de que tiene algún sacrificio (el procesador, la autonomía o el acabado en plástico), creo que sus virtudes lo convierten en un magnífico terminal si no quieres gastarte más de 400 euros en un teléfono, pero buscas buena cámara y gran experiencia software.

El título de móvil del masas se lo daría al POCO X3 NFC (209 euros), que es el móvil que recomendaría a alguien que no se quiere gastar mucho más de 200 euros. La cámara es aceptable, a pesar de que sea uno de sus puntos débiles, pero en todo lo demás ofrece unas prestaciones muy buenas para el precio que tiene, especialmente si valoras los videojuegos o consumir contenido multimedia en el móvil."

Samsung Galaxy S20 5G - Smartphone 6.2" Dynamic AMOLED (12GB RAM, 128GB ROM , cuádruple cámara trasera 64MP, Octa-core Exynos 990, 4000mAh batería, carga ultra rápida) Cosmic Gray [Versión española] PVP en Amazon 749,00€

Antonio Ortiz

"En un sector en el que la madurez de la tecnología nos lleva a que apenas se diferencian unos modelos de otros (si acaso por precio o por sistema operativo), creo que hay que reconocer a Samsung el empujar en una nueva dirección.

Por diseño, factor forma y resolución de problemas respecto al 1, creo que hay que reconocer a Samsung haber conseguido un producto muy deseable y distinto con el Samsung Galaxy Z Fold 2 (1699 euros).

Siempre es una buena noticia cuando una marca nueva irrumpe, se hace un hueco y añade competencia. Creo que el OPPO Find X2 Pro (899 euros) es la prueba del nivel que son capaces de ofrecer en OPPO, tanto en el nivel de calidad en los factores clave (autonomía, cámara, sobre todo pantalla en este modelo) y de que hay que contar con ellos a la hora de valorar cuál va a ser el móvil del año en 2020 y, apuntaría, en 2021."

OPPO Find X2 PRO 5G – Smartphone de 6.7" (OLED, 12GB/512GB, Octa-core, cámara trasera 48MP+48MP+13MP, cámara frontal 32MP, 4.260 mAh, Android 10, Snapdragon 865) Naranja PVP en Amazon 899,00€ PVP en El Corte Inglés 899€

Anna Martí

"Es una lástima que el Pixel 5 no vaya a llegar a España porque sobre el papel sería un gran aspirante a este puesto, pero creo que nos queda un buen consuelo con el Pixel 4a (389 euros).

No es el móvil más potente del año, ni siquiera es gama alta, pero su diseño, acabados, funcionamiento y especialmente su software y la cámara son lo que me han gustado mucho de este smartphone. Creo que podrían ajustar algo más el precio para ser más competitivo, especialmente tras la salida del Pixel 4a 5G (aunque tampoco llegue a España de momento), pero es un móvil que he recomendado este año en varias ocasiones, sobre todo cuando el usuario buscaba fluidez y buenas fotografías.

Aunque es de rigor que mencione también el POCO X3 NFC (209 euros). Con lo que ofrece por 229 euros es una de las gangas del año, sin duda, sobre todo si queremos un rendimiento solvente y una autonomía sobresaliente. Sin tampoco alardes en componentes, cumple muy bien en pantalla (con una resolución que incluyen incluso los gama alta menos ambiciosos) y nos vale para echar partidas sin estar pendientes del calentamiento, así que es bastante para todos los públicos".

Ricardo Aguilar

"El móvil del año, para mí, es el OnePlus Nord (399 euros). Sé que no es el móvil de gama media más económico, pero con la cámara del OnePlus 8 y el acabado que tiene, es difícil ajustar más el precio.

Por menos de 400 euros te llevas prácticamente un gama alta, que ha demostrado que no es necesario un Snapdragon de la serie 800 para rendir como las propuestas de primera línea. De hecho, en mi experiencia, ha funcionado mejor que algún que otro gama alta.

También mencionaría al iPhone 12 mini (809 euros) que, si bien no revoluciona nada, va totalmente en contra del mercado actual: un gama alta diminuto en tiempos de móviles gigantes. Guste o no, Apple ha puesto sobre la mesa un concepto que parecía extinto, un móvil de bolsillo que planta a cara a bestias de casi 7 pulgadas."

Antonio Sabán

"Para mí, el móvil del año es el OnePlus Nord (399 euros). En un período que se ha caracterizado por precios disparatados en gama alta, OnePlus ha lanzado una nueva familia que encabeza el Nord, y que es el móvil casi definitivo para toda aquella persona que quiere una grandísima experiencia (por encima de lo que Realme o Xiaomi tienen con terminales más baratos con procesador similar), y que poco tiene que envidiar en general a modelos superiores como el OnePlus 8T.

Entre los 200 euros de un POCO X3 NFC (209 euros) y los 600 en los que empieza la gama alta había un gran hueco que OnePlus ha sabido llenar, haciendo lo que más allá de cámara se le pide a los gama media de Google.

El otro móvil del año, por lo que muestra de su fabricante, es el iPhone 12 mini (809 euros). Yendo absolutamente en contra de todo lo que marca el mercado, Apple ha lanzado lo que muchos llevamos años queriendo, un gama alta de tamaño muy reducido que al comprimirse pierde muy poco respecto a los modelos pequeños.

Sin ser necesario volver a estos modelos en general, se agradece que alguien recuerde que no a todo el mundo le hace falta llevar lo que casi son tablets de 7" en el bolsillo. Tras un mes con él, estoy encantado, y ahora hasta móviles pequeños como el Huawei P30 se me hacen grandes."

Sam Fernández

"La pregunta capciosa cuando cierra una temporada es la que habla del teléfono de año, cuando posiblemente haya mil variables sobre las que opinar, y no menos teléfonos que poner sobre la mesa en función de cada una de ellas. Vamos a ir por partes.

El teléfono de este 2020 probablemente sea el iPhone 12, por todo lo que conlleva comprar un iPhone unido a que los modelos superiores no suponen un salto tan grande con respecto a él. Así que yo, androide de cuna y de corazón, me quedaría con el iPhone 12 (909 euros).

Si la pregunta fuese orientada a qué teléfono es el más redondo si el presupuesto importa, quizá me decantaría por el OnePlus 8T, o incluso por el Pixel 4a 5G si no te importa no tener 800 cámaras traseras.

Y si el presupuesto es más ajustado entonces diría que la cosa se mueve entre el OnePlus Nord (399 euros), el Google Pixel 4a (389 euros) o el POCO X3 NFC (209 euros), aunque probablemente eligiese este último por lo cómodo que me siento en MIUI."

Iván Linares

"Es difícil decantarse por un móvil ya que 2020 trajo consigo un quintal de modelos. De entre todos los que he probado creo que me quedaría con el OnePlus Nord (399 euros): por su gran rendimiento, por tener un precio bastante ajustado, por disponer de un software de excelente calidad y también gracias a su capacidad fotográfica. No es el mejor teléfono en ninguna de las categorías, sí se sube al podio a la hora de conjuntarlas todas hasta trazar una media. Ésta, bajo mi punto de vista, es muy alta.

Aparte de mi primera elección no me gustaría perder la oportunidad de elegir un segundo teléfono: el Google Pixel 4a (389 euros). Es el móvil perfecto para los que no quieren prescindir de mucho a cambio de tener un teléfono de contenidas dimensiones.

Súper manejable, actualiza según Google libera las nuevas versiones, su única cámara deja en pañales a gran parte de la gama alta (incluso con múltiples sensores) y hasta la autonomía está muy conseguida pese a no tener gran batería. Me parece un móvil bárbaro para lo pequeñito que se hace a la vista y también al tacto."

José García Nieto

"Yo tengo tres candidatos, pero el que considero que ha sido "EL MÓVIL" es el OnePlus Nord (399 euros). Es verdad que luego han salido dispositivos de gama media premium más potentes, pero creo que el Nord es un terminal que marca todos los checks para cualquier tipo de usuario. Es un móvil solvente, compatible con redes 5G, con una pantalla deliciosamente fluida y un sistema operativo bien trabajado. Es, para mí, el claro ganador del año.

Luego tenemos el Xiaomi Mi 10T Lite 5G (279 euros), que me parece súper interesante para aquellos a los que les guste MIUI y quieran un terminal preparado para el 5G; y el POCO X3 NFC (209 euros), una ganga en todos los aspectos. Si me preguntas a mí, en cualquier caso yo me iría a por el OnePlus Nord, pero estos dos últimos son también modelos muy recomendables."

