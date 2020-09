Google Pixel 5: se confirma el cambio de la apuesta Pixel por la gama media con 5G a precio ajustado

Estamos viviendo una época de cambios, de repensar lanzamientos y de rediseñar catálogo, y si no que se lo digan a Google. Tras habernos anticipado algo en una nota previa, hoy por fin son oficiales sus nuevos móviles y ya conocemos el Google Pixel 5, que por ahora viene sólo y sin hermano XL.

Así, el heredero directo de los Google Pixel 4 y 4 XL de momento es el único protagonista de la que ya es línea superior de Google desde los Pixel "a" y además se pasa a la gama media. Un cambio de estrategia que por un lado nos deja dos Pixel 4a (el estándar y el Pixel 4a 5G, tampoco sin XL) y este Pixel 5.

Ficha técnica del Google Pixel 5

Google Pixel 5 Pantalla OLED 6"

2.340 x 1.080 px

432 ppp, 90 Hz

Corning Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 765G RAM 8 GB LPDDR4 RAM Almacenamiento 128 GB Cámara trasera 12,2 MP (1,4 μm), f/1.7, PDAF, OIS, 77º

Ultra gran angular 16 MP (1 μm), f/2.2, 107 ° Cámara frontal 8 MP (1,12 μm), f/2.0, FF, 83º Batería 4.000 mAh

Carga rápida de 18W

Carga inalámbrica, carga inversa Sistema operativo Android 11 Conectividad 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Dimensiones y peso 144,7 x 70,4 x 8 mm

153 g Otros USB tipo C 3.1, Nano-SIM, e-SIM, estéreo, 3 micrófonos Precio 613,15 euros

Aluminio y resistencia al agua con la apariencia “de siempre”

Para los nuevos móviles de Google se ha recurrido a moldes familiares y para muestra, este Pixel 5. 5G. La trasera de aluminio recuerda mucho a la del primer Pixel 4a (que también vemos en el más reciente), siendo muy sencilla pero añadiendo resistencia al agua (IPX8). Así, de nuevo vemos una estética minimalista y discreta para la trasera, la cual sigue alojando el lector de huellas.

Se mantiene también con respecto a su “primo” 4a ese acabado mate, que da la impresión de tener bastante adherencia (grip), así como el agujero en pantalla para la cámara frontal. Parece que ya en todos los de Google se mantienen en ese adiós al notch y a los marcos engrosados, como bien anticiparon las muchas filtraciones).

Esa cámara subjetiva se hace hueco en una pantalla OLED de 6 pulgadas con resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). La densidad del panel es mayor que la del Pixel 4a 5G (432 píxeles por pulgada frente a 413 ppp), y además se mantienen los 90 Hz de tasa de refresco que ya vimos en su antecesor el Pixel 4 XL.

El 5G sin soltar la mano de Qualcomm

Uno de los principales cambios en este móvil es que, salvo sorpresas, significa el cambio de estrategia de Google para sus móviles de primera línea. Lo han hecho apostando por el Snapdragon 765G de de Qualcomm. Un chip que surgió con el propósito de democratizar el 5G en la gama media, de lo que este móvil es un ejemplo más, en este caso con 8 GB de memoria RAM y 128 GB como única versión.

Para alimentar todo esto cuenta con una batería de 4.000 mAh. Una pila que a priori no parece ser muy superior a la del Pixel 4a 5G pero sí supera con creces la del Pixel 4 “pequeño” (que era de 2.800 mAh). Como aliciente, además de carga rápida a 18W (que per sé no es tampoco muy destacable) soporta carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa, para poder cargar accesorios como los Google Pixel Buds.

Evidentemente viene con Android como sistema operativo en su versión 11, con el añadido de tener actualizaciones del sistema y de seguridad al menos por tres años, según especifican en Google. Cuenta con altavoces estéreo y tres micrófonos, los cuales participan en un sistema de cancelación de ruido.

Interesante siempre el apartado de las cámaras cuando se habla de los móviles de los de Mountain View. No por el número de lentes, que de nuevo vuelve a ser de “sólo” dos, sino por la calidad que luego suelen lograr.

También larga vida a la doble cámara (y adiós al teleobjetivo)

En el Pixel 4 vemos un sensor de 12,2 megapíxeles Dual Pixel (con píxeles de 1,4 μm) y enfoque automático con detección de fase (PDAF) que cuenta con estabilización óptica y electrónica. La lente que lo acompaña tiene una apertura f/1.7 y un campo de visión de 77 grados.

Hablando del gran angular, presenta un sensor de 16 megapíxeles (píxeles de 1 μm) con una lente con apertura f/2.2. El campo de visión es de 107 grados, quedando así bastante por debajo de lo que solemos ver en general en los ultra grandes angulares actuales en móviles, así que veremos qué tal rinde.

Eso sí, pese a que se echará en falta un teleobjetivo (aunque sea gama media, por ahora es el móvil “fuerte” de Google para competir en 2020), lo que parece garantizado es que ese software que le ha valido tantos buenos resultados en el pasado se mantiene. En especial han destacado las funciones de Portrait Light (para iluminar los retratos), visión nocturna y Live HDR+.

Precio y disponibilidad del Google Pixel 5

Como ya anticiparon en agosto, en la lista de países europeos a los que llegará el nuevo Pixel 5 no está España, así que su llegada a otros mercados es aún una incógnita. No obstante, el móvil ya tiene precio de partida en los que sí están confirmados, siendo de 613,15 euros para Alemania y 629 euros para Francia.

Como hemos comentado, hay una sola versión según memorias (8 GB y 128 GB) y está disponible en verde o negro. Desde luego, sin ser estrictamente económico se nota el cambio de estrategia teniendo en cuenta que el Pixel 4 partió de los 759 euros, veremos si finalmente llega a otros países.

Toda la información | Google (Alemania)