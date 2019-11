La gran comparativa fotográfica entre los mejores móviles de 2019: un podio con sorpresa en una batalla cada vez más reñida

El año se acerca a su fin y eso significa que los fabricantes de móviles ya han lanzado todas sus propuestas para intentar reinar en la gama alta. Por si nos quedaba alguna duda, 2019 vuelve a dejar claro que la cámara es la característica estrella de los móviles más punteros y, como marca la tradición, en Xataka vamos a comparar las cámaras de los mejores móviles del año.

El trono a la mejor cámara móvil está cada vez más reñido y este año las marcas han subido mucho el listón. Se consolidan las cámaras múltiples con zoom y gran angular, el uso de la inteligencia artificial o los modos noche entre otras muchas más opciones. Los smartphones que hemos enfrentado en esta megacomparativa son: Xiaomi Mi Note 10, LG G8s ThinQ, Sony Xperia 5, iPhone 11 Pro, Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10+, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro y OnePlus 7T Pro. ¿Encontraremos al rey de la fotografía móvil entre estos nueve candidatos?

El motivo de haber seleccionado dos móviles Huawei es que, aunque el Mate 30 Pro es el gama alta más reciente, el hecho de no contar con las apps de Google hace que sea un terminal muy minoritario y deja al Huawei P30 Pro como el principal buque insignia de la marca en 2019. Hemos incluido también el Mate porque no queríamos ignorar las mejoras que incluye su cámara.

Así son las apps de cámara

Antes de empezar a analizar los resultados obtenidos, nos detenemos en el apartado de software. Aunque muchos de los móviles seleccionados comparten funciones, cada fabricante las integra de forma distinta en su app de cámara. Veamos qué nos ofrece cada uno.

Huawei Mate 30 Pro y P30 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Aunque hay diferencias entre las cámaras de los dos Huawei que compiten en esta comparativa, la interfaz de su cámara es calcada tras la actualización a EMUI 10, por lo que los mantenemos juntos en el mismo apartado.

La app de cámara de Huawei está muy cargada de opciones, pero lo cierto es que la organización de los modos es bastante coherente y la navegación es buena. Tenemos el carrusel de modos principales colocado sobre el botón disparador, mientras que en el apartado Más hay espacio para más opciones como Cámara lenta, Lente AR o HDR (sí, sigue enterrado en este menú).

Huawei P30 Pro

En la interfaz principal del modo foto tenemos varias herramientas habituales en la parte superior, como el botón IA con el que el móvil ajusta la toma dependiendo de lo que detecte. A la derecha de la previsualización está el deslizador de zoom que podemos ajustar como queramos o ir saltando por cada una de las lentes.

Antes de cerrar hay que recalcar una diferencia importante: el Huawei P30 Pro tiene modo Supermacro y el Mate 30 Pro no.

LG G8s ThinQ

LG también apuesta por una estructura clásica en la que los modos de disparo se colocan en una especie de barra horizontal sobre el botón disparador. Es relativamente intuitiva en cuanto a navegación y disposición, aunque hemos detectado que la interfaz suele ir algo lenta en comparación a otras en relación al cambio de secciones.

El modo manual ofrece poder ajustar los parámetros habituales (ISO, enfoque, balance de blancos, obturación y además tiene peaking, que se agradece mucho y lo añaden muy pocos fabricantes. Un punto negativo es que, al igual que en Huawei, el modo HDR está bastante escondido (en ajustes en este caso) y no tiene botón propio. Por último, sobre el modo retrato, comentar que es algo más complicado acertar porque requiere de bastante distancia al sujeto. A menudo nos toca alejarnos un poco más para que se active el efecto de profundidad.

Sony Xperia 5

Sony mantiene la estructura clásica de su app de cámara, la cual está bastante alejada de lo que conocemos por otros terminales. Sobre el disparador tenemos la opción de cambio entre foto y vídeo, mientras que los modos están en el botón que se encuentra en la esquina inferior izquierda, aunque no están todos. Para el modo manual hay que acceder al botón que hay justo encima y para el modo retrato al que está al lado del flash en la barra superior. Muy intuitivo no es.

El modo HDR tampoco tiene botón propio, sino que hay que activarlo desde dentro del modo manual; si disparamos en el modo foto normal, no sabemos si está aplicando o no el HDR. El modo manual, por cierto, no es precisamente completo y en el caso del retrato también hay margen de mejora ya que no queda claro si el efecto se ha aplicado y a veces nos llevamos sorpresas.

iPhone 11 Pro

Con la llegada de los iPhone 11 e iOS 13, la app de cámara ha recibido un lavado de cara. Mantiene la misma estructura general, pero ahora muchas de las herramientas que solían estar arriba, se ocultan en menús que se abren justo sobre el botón disparador. Aquí tenemos cosas como el formato, el temporizador o el botón HDR si desactivamos Smart HDR (opción que por cierto está enterradísima en Ajustes - Cámara).

Ahora tenemos gran angular y esto trae cambios a la interfaz. Además de contar con un botón extra en el selector de lentes, también llega otra novedad: si disparamos con la lente principal, la interfaz se hace un poco transparente y podemos ver como quedaría el mismo disparo con el gran angular. Es útil en algunos casos, pero también resulta algo incordioso ya que a veces nos distrae.

OnePlus 7T Pro

OxygenOS es una de las capas Android más alabadas y uno de sus puntos fuertes es un diseño limpio, bien organizado y muy intuitivo, dos máximas que se trasladan a su aplicación de cámara. De nuevo, los principales modos están situados en horizontal sobre el botón disparador, pero si queremos acceder a los demás no hay un cajón 'Más', sino que hay que deslizar hacia arriba.

En la interfaz principal también tenemos el control de zoom, el cual nos deja saltar de una lente a otra o, si deslizamos, buscar el punto que queramos fácilmente. Arriba hay otras herramientas como el temporizador, el formato, el flash o modo supermacro.

El modo retrato funciona bien, pero igual que en LG es bastante exigente en cuanto a activación. Rara vez se acierta a la primera y toca ir buscando el punto en el que el botón de profundidad nos indica que el efecto se aplicará.

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung sigue siendo la única marca (al menos de las principales) que** nos permite editar qué modos aparecerán en el carrusel** (de nuevo, situado sobre el disparador), un detalle que se agradece de cara a personalizar más la experiencia fotográfica. Además, la app es bastante intuitiva y funciona de forma fluida.

Donde tiene que mejorar es en la ubicación del botón HDR, de nuevo enterrado en los ajustes, y que solo podemos tocar la apertura dual si entramos en el modo Pro. El modo retrato funciona bastante bien y no da guerra a la hora de aplicar el desenfoque, además tenemos vista previa.

Google Pixel 4 XL

La app de Google Camera se actualiza con los Pixel 4 y, al igual que con los iPhone, la barra de herramientas superior desaparece. Ahora, para abrir opciones como el temporizador, la relación de aspecto o el modo belleza hay que deslizar hacia abajo y aparece una especie de menú flotante. Lo que aparezca en esta ventana depende del modo en el que nos encontremos (por ejemplo el retoque facial solo sale en el modo retrato), pero en todos ellos podremos acceder a los ajustes generales de la app.

El Pixel 4 XL es el primero con doble lente, pero el control de zoom es muy mejorable. Google no nos deja cambiar de una lente a otra con un solo toque, sino que tenemos que buscarlo en el deslizador de zoom (que además está oculto hasta que tocamos la pantalla) y no siempre nos queda claro si está cambiando a la lente telefoto.

En esta generación no hay ningún botón para HDR, pero es porque directamente no lo podemos desactivar, viene así y es lo que hay. Lo que sí tenemos es el Live HDR que nos permite ver el resultado final antes de disparar. Donde no lo tenemos es en el modo retrato, por lo que tenemos que seguir fiándonos de que ha salido la foto con desenfoque (a su favor podemos decir que falla menos que antes).

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi es fiel al diseño habitual de su app, el cual ofrece una estructura bastante cómoda e intuitiva. Aquí sí tenemos botón HDR bien a la vista, así como el botón IA o el flash, aunque echamos en falta que el botón de Macro esté en un lugar más cómodo (no en el selector de zoom). En la parte inferior, junto al resto de modos hay opciones específicas de este modelo como el modo de disparo en 108 megapíxeles.

En general, la app es bastante clara e intuitiva, aunque hay que darle un tirón de orejas porque a menudo es lenta, por ejemplo al activar HDR o IA. También hemos tenido alguna mala experiencia con fotos que no se han llegado a guardar o algún cierre inesperado. No es algo exagerado pero hay que llevar cuidado.

Ficha técnica de las cámaras traseras

HUAWEI MATE 30 PRO HUAWEI P30 PRO LG G8S THINQ SONY XPERIA 5 iPHONE 11 PRO ONEPLUS 7T PRO SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ GOOGLE PIXEL 4 XL XIAOMI MI NOTE 10 CÁMARA PRINCIPAL 40 MP f/1.6, 27mm (1x) OIS 40 MP f/1.6, 27mm (1x) OIS 12 MP f/1.8, 27mm OIS 12 MP f/1.6, 26mm OIS 12 MP f/1.8, 26mm OIS 48 MP f/1.6 OIS 12 MP f/1.5-2.4, 27mm OIS 12.2 MP f/1.7, 28mm OIS 108 MP f/1.7, 25mm OIS TELEOBJETIVO 8 MP f/1.8, 80mm (3x) OIS 8 MP f/3.4, 125mm (5x) OIS 12 MP f/2.6, 49mm (2x) 12 MP f/2.4, 52mm (2x) OIS 12 MP f/2.0, 52mm (2x) OIS 8 MP f/2.4, 78mm (3x) OIS 12 MP f/2.1, 52mm (2x) OIS 16 MP f/2.4, 45mm (1.8x) OIS Doble telefoto: 12 MP, f/2.0, 50mm (2x) 5 MP, f/2.0, OIS (5x) GRAN ANGULAR 40 MP f/1.8, 18mm (0.6x) 20 MP f/2.2, 16mm 13 MP f/2.4, 14mm 12 MP f/2.4, 16mm 12 MP f/2.4, 13mm 16 MP f/2.2, 13mm 16 MP f/2.2, 12mm No 20 MP f/2.2, 13mm OTRAS LENTES Sensor ToF Sensor ToF No No No No Sensor ToF Sensor ToF Macro: 2 MP, f/2.4 MODO RETRATO Sí (sólo personas, apertura para general) Sí (sólo personas, apertura para general) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí MODO NOCHE Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí OTROS Modo IA Modo IA, Modo supermacro - - - Modo Supermacro Apertura variable HDR+ Modo supermacro

Día

Normalmente la iluminación hace que no sean escenas complejas, aunque mucho Sol o contraluces como los que veremos en las siguientes escenas ponen a prueba sobre todo los rangos dinámicos y la información que se logra recuperar de las iluminaciones y las sombras. Vemos dos casos para el disparo automático, sin ayuda de otros modos y con los HDR desactivados (cuando se puede).

Auto

Foto control realizada con la Olympus OMD Em5.

El iPhone logra más detalle en los planos alejados, viendo aquí algo de ruido en el caso del Sony Xperia 5. Buen trabajo también del P30 Pro al acercarnos para examinar contornos y rango dinámico, observando algo de trepidación en el OnePlus, pero en general viendo un buen rango dinámico en todos.

El OnePlus, el Xiaomi, el iPhone y el Mate tienden a dar imágenes algo más cálidas, aunque la luz era algo cambiante por las nubes (de ahí que mejor no evaluar en este caso luces y sombras al detalle). Quizás entre las más equilibradas en general estén la del P30 Pro (aunque a nitidez le gane el Mate), el Note y el iPhone.

Fotografía control tomada con la Fujifilm X-M1.

Éste es un buen encuadre para valorar el rango dinámico y la tolerancia de luces y sombras, así como si hay casos en los que se acentúan demasiado los contornos. Vemos que el OnePlus 7T Pro obtiene una fotografía demasiado saturada, con rango dinámico bajo y bastante matiz magenta, similar a la del Mi Note 10 pero teniendo ésta colores menos vívidos.

Muy acertada la toma del P30 Pro y el Pixel en cuanto a colorimetría y balance, más que la del Mate 30 Pro y el Sony, que son los cuatro que más equilibran colores y balance. El Note deja una foto demasiado teñida de violeta como la del Note y el iPhone demasiado cálida, aunque éste último sobresale en detalle y al final define mucho mejor las hojas.

HDR

Como hemos comentado en cada caso al hablar de las apps de fotografía, la aplicación del modo HDR no sucede igual en todos los smartphones. Algunos disponen un modo manual claramente separado del automático, pero en otros casos tampoco tenemos la certeza de que el modo automático no lo incorpore ya. En todo caso, hemos tirado del modo manual que casi todos facilitan, y en el caso del Pixel hemos intentado emular este disparo con los controles manuales.

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-M1.

Situación de contraluz con una paleta de color reducida pero mucha superficie con contorno. Aquí vemos que el Mate 30 Pro, el G8s, el OnePlus y el Sony a penas tienen variación entre un disparo y otro, tendiendo en algunos casos a la subexposición. Teniendo en cuenta que la exposición cambiaba al ser un día parcialmente nublado, lo tenemos en cuenta comparando este aspecto en cada par de fotos y no tanto uno con otro móvil.

Vemos que el modo HDR favorece al Xiaomi al recuperar más información sobre todo de las sombras y definir más algunos contornos (sin excederse), que al Pixel le sienta bien un ligero ajuste de la exposición al HDR que ya lleva su modo automático y que el aumento del rango dinámico se nota también en el iPhone (a favor del HDR, en teoría manual).

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-M1.

A primera vista vemos que hay fotografías más contrastadas ya en automático, lo cual se ve favorecido en el HDR al aunar las distintas exposiciones. Esto crea que los bordes se acentúen demasiado y que en objetos con mucho contorno, como los árboles, el HDR desfavorezca al automático en cuestión de las sombras y los tonos negros, viéndolo sobre todo en el OnePlus, el Note y el Sony.

Los modos HDR más efectivos en este caso son los del P30 Pro, LG, Note, OnePlus, Sony y Xiaomi, viendo que las iluminaciones y sombras del cielo y del suelo se marcan más. El resultado mejora al automático en el P30 Pro pero no tanto en el resto, con un rango dinámico correcto en el caso del automático del iPhone y el Pixel (que apenas tienen cambio).

Gran angular

Fotografía control con la cámara Olympus OMD Em5.

El drama llega a los smartphones de la comparativa con esta foto hecha a contraluz y con cielo nublado. Mucho contraste en la escena sobre todo de la mano del Xiaomi, el iPhone, el Mate 30 Pro y el OnePlus (aunque veremos que es algo muy habitual en los disparos de este smartphone en situaciones de contraluz).

Vemos un resultado algo más natural en el G8s y el Xperia, aunque en el primero se conserva menos detalle que en otros y en el segundo no contrasta tanto gracias a quemar un poco el cielo y lavar colores. También vemos las pequeñas diferencias de focal entre las angulares del P30 Pro y del Mate 30 Pro, pero la corrección de curvatura es prácticamente idéntica y de hecho no es algo que diferencie mucho el resultado entre los móviles.

Fotografía control con la cámara Fujifilm X-M1.

El Note sale bastante bien parado en este caso, teniendo en cuenta el detalle, el rango dinámico y que es bastante más nítida tanto en fondos como en planos más cercanos que otras opciones que parecen interpretar mejor la iluminación como el Mi Note 10. El OnePlus da un resultado demasiado frío, incluso teniendo en cuenta que el balance de blancos de la escena teniendo en cuenta el control ya lo es.

El Xiaomi y el Note son los que mejor equilibran el balance de blancos en esta situación, ya un tanto exigente aunque de día, teniendo en cuenta que normalmente este parámetro y la exposición suelen cambiar con respecto a la lente de angular convencional (o no ultra gran angular, ya que en algunos casos se llama gran angular ya a la lente estándar). Vemos que hay fotografías más contrastadas empobreciéndose el resultado, como en el caso del G8s (que además no enfoca del todo bien) o el Sony.

Macro

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-E1.

Interesante este tipo de fotografía ahora que los móviles están empezando a apostar por los modos y objetivos macro. De hecho, ya en esta fotografía vemos como el Huawei P30 Pro, que lo tiene, queda mucho mejor que su primo pequeño el Mate 30 Pro, si bien el Xiaomi Mi Note 10 que también lo integra aquí no tiene precisamente un buen desempeño.

Interesante este tipo de fotografía ahora que los móviles están empezando a apostar por los modos y objetivos macro

Vemos que el enfoque automático en algunos casos se ha ido a la flor en segundo plano, pero lo que valoramos sobre todo es el detalle y los colores. El Pixel y el Sony conservan bastante bien el detalle, viendo que el desenfoque de lente es mucho mayor y más adecuado que en el Mi Note 10. En general, los modos macro del Xiaomi y del OnePlus en este caso no se lucen demasiado, con mejores colores, enfoque y bokeh en el resto de casos incluso con lentes genéricas y modos automáticos.

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-E1.

En igualdad de condiciones esta vez (sin recurrir a modos macro), el Pixel nos da una foto muy equilibrada en cuanto a enfoque, balance de blancos, colorimetría y exposición. La distancia mínima del enfoque automático es muy similar entre todos y vemos que las diferencias están sobre todo en la saturación, el balance de blancos y el bokeh de la lente, con un OnePlus amarilleando demasiado y un P30 Pro que casi no aplica desenfoque.

Retrato

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-E1.

Ligero contraluz y rizos, los enemigos naturales de los modos retrato con intervención del software. El recorte es complicado y también la interpretación de luces y sombras, y vemos que hay mucha variedad en quién recupera más y menos de cada una, viendo sobreexposición en el OnePlus y el Sony, ligera subexposición en el Pixel y algunos excesos de contraste en el P30 Pro, el G8s y el Mi Note 10.

Más fidelidad en el detalle en el iPhone y en el Pixel, aunque en el de Google la exposición y el contraste hacen que el resultado parezca menos natural. El recorte en el Mate y el Xiaomi es muy acertado, y vemos algo que se repetirá en los sucesivos ejemplos de modo retrato: la gran diferencia entre el P30 Pro y el Mate 30 Pro (mucho mejor siempre en el segundo caso).

Foto control tomada con la cámara Fujifilm X-E1.

A nivel de detalle y realismo, vemos que muchos no conservan los relieves e imperfecciones del rostro dando imágenes más contrastadas y piel más plana. El iPhone, el Sony y el Mate equilibran un poco más que otros, aunque no se salvan de un balance de blancos incorrecto, algo de neblina y una ligera pérdida de nitidez respectivamente.

El desenfoque y el recorte son más naturales y menos erráticos en este caso en el iPhone, LG, OnePlus y el Xiaomi. El viento aquí añadía algo más de dificultad al mover el pelo, pero éstos logran pese a estas condiciones un recorte menos radical, y el desenfoque no llega a ser exagerado como por ejemplo vemos en el Pixel (aunque casi es una seña de identidad).

Zoom

Foto control realizada con la Fujifilm X-M1.

Los reyes del zoom son los que se han atrevido con los 5x sin pérdida y en esta selección son el P30 Pro y Mi Note 10, con encuadres que abarcan menos área que el resto al ir más lejos. En los dos impresiona bastante el detalle que se conserva, aunque en el momento de la foto estaba atardeciendo y en la del Mi Note 10 vemos algo más de ruido, probablemente favorecido por haber algo menos de luz. No obstante, parecen estar bastante a la par.

LG es la que menos rango dinámico conserva, con una dosis de ruido similar a la del iPhone. Son los que menos conservan el detalle por detrás del Galaxy Note 10+ y sobre todo del OnePlus, que además tiñe de un azul más intenso la fotografía.

Foto control tomada con la Fujifilm X-M1.

En general no vemos una diferencia excesiva en cuanto al contraste, la exposición y el rango dinámico, aunque la potencia del zoom del P30 Pro y del Mi Note 10 de nuevo hacen que los otros casi tengan que avergonzarse un poco. El LG tiene un balance de blancos demasiado frío y el Xperia tiene un matiz magenta que tampoco se corresponde con la escena real.

Si ampliamos y vamos al detalle, los que mejor lo defienden son el P30 Pro (poca sorpresa en este caso), el Mate y el Xiaomi (quizás algo más de sorpresa). Podemos verlo al fijarnos en la luz que sale en uno de los balcones, mucho más definida en estos casos. Del resto se salva el que más el OnePlus, con un resultado menos favorable en el LG G8s y el Galaxy Note 10+.

Interiores

Probamos los móviles en entornos más exigentes que los escenarios abiertos y bien iluminados. Normalmente aquí ya se aprecia más ruido y quién es el que más dificultad tiene con iluminación artificial y salvar el detalle.

Foto control con la Fujifilm X-M1.

El iPhone, el P30 Pro y el Pixel 4 XL ganan en cuanto a detalle e interpretación de iluminaciones y sombras. El Mate 30 Pro no queda mal, pero sobreexpone ligeramente quitando realismo y recuperando muchas menos sombras, dejando un resultado menos realista.

El Note 10+, el Xiaomi Mi Note 10 y el OnePlus 7T Pro son los que menos nitidez logran. Sony tira de exagerar bordes, pero la exposición es de las más realistas que hay (aunque como en el caso del iPhone el balance de blancos es un tanto cálido).

Foto control con la Fujifilm X-M1.

Bastante variedad de saturación, contraste y balance de blancos en esta escena de una habitación con iluminación media. El iPhone logra sacar bastante detalle pero ese tono amarillento desluce bastante el resultado, siendo mejor en el caso del Pixel y el Mate 30 Pro.

Aunque también algo más amarillento, la dosis de contraste del P30 Pro es un poco más acertada, dando un resultado más acorde con la realidad. Peores las tomas del Sony, LG o el Xiaomi, el cual da incluso una ligera neblina.

Noche

Uno de los escenarios más exigentes para las cámaras en general. Los disparos suelen ser más lentos y las condiciones ponen a prueba tanto el procesado como la estabilización, así como el enfoque y su precisión. Veremos qué cámaras logran reducir más el ruido y esquivar las acuarelas.

Automático

Foto control con la Fujifilm X-M1.

Huawei inauguró su modo noche con estabilización por inteligencia artificial con el Huawei P20 Pro, y con él una mejora de la fotografía nocturna general que hace que en el P30 Pro y el Mate el disparo automático a veces nos guste más que el modo noche exponiendo igual. En este caso el Mate logra mejor enfoque y nitidez, sobreexponiendo pero sin quemar la foto, con buen nivel de detalle también para el iPhone aunque con peor balance de blancos.

El Sony logra también salvar el detalle, un poco a costa de exagerar los bordes aunque el Mate aquí también tira de ese truco con un fondo mucho más contrastado (se nota mucho en el árbol del fondo, donde la mayoría de móviles dan un tronco como pintado con acuarelas). Más ruido en los LG y Samsung, y en el caso del Xiaomi el resultado tan bajo se debe en parte a tener un disparo lentísimo.

Foto control hecha con la Fujifilm X-M1.

Como hemos dicho, los Huawei se lucen particularmente de noche y este es otro ejemplo. Buen trabajo los dos, aunque el P30 Pro tiene un resultado más amarillento (sin llegar a lo del iPhone 11 Pro, que llega a ser inexplicable con las fotos amarillentas y naranjas de noche). De hecho, nos gusta más cómo resuelve en este caso el Pixel, que también está a la altura, siendo muy similar a lo que vemos en el Mate 30 Pro aunque con un extra de contraste que le sienta mejor.

El G8s ThinQ, el Note 10+ y el 7T Pro tienen el nivel más bajo de nitidez y hay algo más de ruido en el Galaxy y el LG. El Sony Xperia aplica un procesado que deja un resultado menos realista, teniendo en cuenta el balance de blancos (foto más rojiza) y la exageración de contornos).

HDR

Foto control con la Fujifilm X-M1.

Hay poca diferencia entre el disparo en automático y el HDR en la mayoría, viendo más cambios en el Sony, el OnePlus, el Mate 30 Pro y el ajuste que hacemos en el Pixel con tal de emular un HDR al uso.

Hay un aumento del rango dinámico más perceptible en el Xiaomi y en el OnePlus, viendo en el Xperia que el HDR compensa más las iluminaciones y logra más saturación. No obstante, el Sony tiene un matiz rojizo que es menos realista, pero sin llegar a desvirtuar el resultado.

Gran angular

Foto control con la Fujifilm X-M1.

Buen resultado de los Huawei y el Xperia, con un balance algo más frío que el control pero sin que quede extraño o aberrante (al contrario). Entre el Mate y el P30 el primero logra más nitidez y mejor interpretación de luces y sombras, con contornos algo más exagerados que el Xperia, aunque el que queda bastante bien en este caso es el Note 10+.

El iPhone es el que peor defiende este disparo, por detrás de un LG que tampoco consigue un buen resultado. Invasión de ruido en el Xiaomi y demasiado contraste y calidez en el OnePlus.

Retrato

Fotografía control hecha con la Fujifilm X-E1.

El recorte vuelve a ser más radical en el Pixel y los Huawei, a cambio de mantener el detalle en el primer plano. La foto más natural teniendo en cuenta balance de blancos y la tonalidad de la piel es la del Huawei Mate 30 Pro, viendo que el iPhone y el Xiaomi hacen unos buenos recortes y bokeh pero pierden en cuanto a la nitidez del primer plano, con un balance de blancos demasiado cálido en el de Apple y algo de subexposición y demasiado contraste en el caso del Mi Note 10.

Los modos retrato del LG, OnePlus y Samsung no logran un buen resultado pero llegan a aplicarse, algo que no ocurre en el caso de Sony Xperia, que de nuevo vuelve a ser tan exigente como poco intuitivo en su realización y totalmente inválido en su ejecución.

Zoom

Foto control con la Fujifilm X-M1.

El P30 Pro y el Xiaomi son los que de nuevo se ponen a la cabeza en cuanto a acercarse más, logrando diferenciarse del resto sin apreciar la pérdida de nitidez acusada que cabría esperar en este escenario (y que vemos en zoom de menos aumentos como en el caso del iPhone). Algo más de detalle en el caso del Mi Note 10 tirando de exageración de contornos si ampliamos, aunque exponiendo algo mejor que el P30 Pro, que logra más detalle en el fondo sin tampoco llegar a la subexposición.

En la otra liga, la de los 1,8-3x, el mejor resultado es el del Mate por tener menos dosis de ruido, mejor interpretación de iluminaciones y sombras y más detalle al ampliar. El Galaxy Note 10+ y el Xperia 5 son los que más ruido añaden, con unos LG, iPhone y Pixel que tampoco logran lucirse a nivel de detalle.

Y el ganador es...

Batalla reñida donde las haya, ahora que casi todos cuentan con las tres lentes de moda, hay fabricantes que apuestan por sensores o aperturas de récord y la fotografía computacional avanza a pasos agigantados. Pero siempre hay quien se lleva más puntos, y en esta ocasión** así queda la puntuación y la clasificación**.

Día auto 1 Día auto 2 Día HDR 1 Día HDR 2 Día gran angular 1 Día gran angular 2 Día macro 1 Día macro 2 Día retrato 1 Día retrato 2 1º (3 puntos) Huawei P30 Pro Pixel 4 XL Pixel 4 XL Pixel 4 XL Lg G8s ThinQ Samsung Galaxy Note 10+ Huawei P30 Pro Pixel 4 XL iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro 2º (2 puntos) iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro Huawei Mate 30 Pro Sony Xperia 5 Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro Xiaomi Mi Note 10 3º (1 punto) Samsung Galaxy Note 10+ Huawei Mate 30 Pro Huawei P30 Pro iPhone 11 Pro Sony Xperia 3 Xiaomi Mi Note 10 Pixel 4 XL iPhone 11 Pro Xiaomi Mi Note 10 OnePlus 7T Pro

Zoom día 1 Zoom día 2 Interior 1 Interior 2 Noche auto 1 Noche auto 2 Noche HDR Noche gran angular Noche retrato Noche zoom 1º (3 puntos) Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro Pixel 4 XL Pixel 4 XL Huawei Mate 30 Pro Pixel 4 XL Pixel 4 XL Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro Xiaomi Mi Note 10 2º (2 puntos) Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 iPhone 11 Pro Huawei Mate 30 Pro Huawei P30 Pro Huawei Mate 30 Pro Sony Xperia 5 Samsung Galaxy Note 10 Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro 3º (1 punto) Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro iPhone 11 Pro Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro Sony Xperia 5 Xiaomi Mi Note 10 Huawei Mate 30 Pro

Con esta correspondencia, éstos son los puntos de cada móvil y así quedan en orden:

Huawei P30 Pro: 28 puntos. Pixel 4 XL: 25 puntos. Huawei Mate 30 Pro: 22 puntos. iPhone 11 Pro: 17 puntos. Xiaomi Note 10 Plus: 12 puntos. Sony Xperia 5 y Samsung Galaxy Note 10+: 6 puntos. LG G8s ThinQ: 3 puntos. One Plus 7T Pro: 1 punto.

Oro y plata muy reñidos, quedándose en primer lugar el Huawei P30 Pro. Ambos teléfonos de la marca quedan particularmente bien en las fotos nocturnas, veremos qué tal se desenvuelven en su modo noche en una comparativa específica, pero el Pixel logra colocarse entre ellos.

Cuarto lugar para el iPhone de Apple, algo más alejado del podio que de costumbre, en parte por tener bastante margen de mejora en el gran angular, ese toque amarillento de las fotos y estar lejos de tener un zoom como el del P30 Pro o el Mi Note 10. Hasta aquí nuestra valoración, pero pronto os facilitaremos una comparativa para que opinéis los lectores y elijamos un ganador según vuestro criterio.