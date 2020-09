Google Pixel 5 y 4a 5G: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre los nuevos Pixel

Queda una semana para conocer la nueva ronda de móviles de Google y siguen habiendo filtraciones. Tanto que agrupando todo lo que creemos saber de los Google Pixel 5 y 4a 5G se queda una buena tira de información, incluyendo el diseño.

La cita la tenemos exactamente el 30 de septiembre y esperamos que en el evento haya algo más que móviles, aunque éstos se perfilen como los protagonistas. Con esto se completaría la remesa de smartphones de los de Mountain View para este año, que empezó con el Google Pixel 4a.

Precisamente una de las últimas filtraciones habla del posible precio del Pixel 5, el más completo de los dos, el cual es sorprendentemente bajo tratándose del que se espera como tope de gama de la marca. Se habla de 629 euros en Alemania, con lo cual podríamos hacernos una idea del precio en España y otros mercados europeos.

La propia Google ya avanzó algún dato sobre el precio y disponibilidad de estos terminales, especificando que el Pixel 5 llegaría a países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Japón, Taiwán y Australia "en los próximos meses" (lo dijo en agosto). Además, directamente dijo el precio de salida del Pixel 4a 5G: desde los 499 dólares (unos 427 euros al cambio).

El Pixel 4a partió de los 389 euros, con lo que para la edición 5G seguramente habrá un incremento sobre este precio base, quizás en torno a 499 euros. El Pixel 4 se lanzó a partir de 729 euros, de ahí que sorprendan esos 629 euros filtrados (100 euros menos, que no estaría nada mal), aunque posteriormente veremos que hay una razón de peso: el adiós a la gama alta.

Hasta el año pasado habíamos visto dos tamaños de Google Pixel, la edición estándar y el XL, pero la marca por ahora sólo ha hablado de un Pixel 5. Ni una mención a una edición de mayor tamaño y/o componentes más avanzados.

Así, sin filtraciones ni referencia alguna por parte de Google, para esta ronda esperamos un único modelo de Pixel 5 y otro de Pixel 4a con 5G. De los anteriores "a" también hubo XL previamente (Google Pixel 3a XL), pero para este año parece que mejor no esperar Pixel de los grandes.

Esa última filtración que citábamos se centraba en el diseño, coincidiendo con otras informaciones previas. En todo caso se apunta a que el Pixel 5 dirá adiós al marco engrosado para que la cámara frontal asome por un agujero en la pantalla.

De este modo, se seguirá la estela que ya se dibujó con el Google Pixel 4 XL en cuanto a aprovechar mejor la pantalla y que se siguió con el primer Pixel 4a. Y ojo, porque también se espera que la trasera sea igual que la del Pixel 4a, es decir, con lector de huellas físico (y no integrado en pantalla).

Así, se espera que ambos modelos hereden el diseño del primer Pixel 4a con:

Es por ello que se espera que el Pixel 4a sea más grande que el Pixel 5, algo que también se deduce de la foto oficial de la invitación de Google (en la que un móvil queda más alto que el otro). De momento no se han filtrado dimensiones y peso, así que tendremos que esperar para salir de dudas.

Evidentemente, no hay dudas con el Pixel 4a 5G, una edición específica de un móvil preexistente a la que se le añade este soporte (y veremos si algo más). Pero, ¿qué ocurre con el Pixel 5?

Pues según los rumores acerca de sus componentes, todo apunta a que integrará el Snapdragon 765 de Qualcomm. Un procesador para la gama media que incorpora el módem X52 que le da la posibilidad de conectarse a una red 5G, así que parece que los dos nuevos móviles tendrán esta característica.

Con el nivel de filtraciones previas que ha ido, casi podemos montar lo que sería la ficha técnica del próximo móvil "de primera línea" de Google:

Así, se espera que sea una pantalla OLED de unas 6 pulgadas con una resolución de 2.340 x 1.080 y aspecto ratio de 19.5:9. La misma resolución que el Pixel 4a y ligeramente por encima de la del Pixel 4, pero por debajo de la que vimos en el Pixel 4 XL. Eso sí, al menos al parecer se mantienen los 90 Hz de tasa de refresco y da la impresión de que los marcos se reducen incluyendo el inferior, por lo que quizás no tenga "barbilla".

Al parecer dispondrá de resistencia a agua y polvo correspondiente a la certificación IP68 y hay tres importantes saltos (teóricos) con buena pinta: los 8 GB de RAM, los 128 Gb de almacenamiento como mínimo y la batería de (por fin) al menos 4.000 mAh. La autonomía era uno de los puntos con más margen de mejora en los Pixel compactos, así que veremos si esto se confirma y si sobre todo se nota.

Eso sí, hay algunas ausencias que ya se resaltan con respecto a las especificaciones. Además de no incorporar un lector de huellas en pantalla, al parecer tampoco incorporaría el Motion Sense de los Pixel 4 para el manejo por gestos ni se hace mención de Project Soli o de algún tipo de reconocimiento facial en 3D.

La versión 5G del Pixel 4G presenta su principal cambio en el procesador (que es el que hemos mencionado para el Pixel 5), pasando de un Snapdragon 730 al 765G. Éste segundo, además de incorporar el 5G, presenta un rendimiento teórico ligeramente superior al 730 y promete ser algo más eficiente, con lo cual habría cierto beneficio en la autonomía. La ficha técnica que puede armarse según las filtraciones que hemos ido citando es la siguiente, sobre todo con una de las más recientes y completas:

Así, respecto al Pixel 4a (4G) vemos, además del cambio de SoC, una pantalla que algo mayor (0,4 pulgadas de diferencia) y la batería, que también crecería pasando de 3.140 mAh a 3.885 mAh. En este caso no vemos el salto a 8 GB de RAM o a los 90 Hz, manteniendo así la gama "a" algo por debajo.

En el caso del Pixel 5, las filtraciones pasadas y más recientes coinciden en que veremos una doble cámara trasera, de modo que Google aún no se subiría al carro de la triple cámara pero se mantendría (sin mucha progresión, aparentemente) en la guerra del zoom. Se habla de una cámara trasera principal con sensor de 12,2 megapíxeles y una gran angular de 0,5x con sensor de 16 megapíxeles (posiblemente el Sony IMX481).

El telefoto podría ser equivalente al que ya vimos en el Pixel 4 con zoom óptico de 2x, con un campo de 77 grados a diferencia de los 107 grados del angular. Y para esa cámara frontal que mencionábamos antes se habla del sensor Sony IMX355, de 8 megapíxeles de resolución (el mismo que en los Pixel 4).

Para el Pixel 4a 5G se habla de una trasera principal con sensor de 12,2 megapíxeles y del mismo gran angular de 0,5x con sensor de 16 megapíxeles. Se mantendría la estabilización óptica pero perdería el zoom óptico de camino y la cámara frontal sería la misma.

Por precedentes, el grueso del resultado de la fotografía de Google ha estado más en el software que en los componentes, así que veremos si esto se mantiene y si aprovechan para renovar funciones que previamente nos han gustado como el HDR+, o quizás actualicen algoritmos para rematar el ya previamente buen procesado (que siempre se puede mejorar).

Como decíamos al principio, Google presentará los móviles el día 30 de septiembre a las 20:00 en España peninsular (las 19:00 en Canarias). En ese evento saldremos de dudas, probablemente también sobre otros productos (un nuevo Chromecast ya filtrado y un nuevo altavoz inteligente), pero no significa que ya vayan a estar a la venta. De hecho, el Google Pixel 4a aún está disponible en reserva.

De ahí que esperemos que tarden algo más en poder comprarse, teniendo en cuenta que la única referencia oficial que tenemos de momento es que en agosto dijeron que estarían disponibles "en los próximos meses", lo cual es bastante ambiguo. Al menos ya queda menos para salir de dudas, y como siempre en Xataka os lo contaremos todo en detalle y al momento de saberse.

