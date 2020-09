Google confirma nuevos Pixel, un Chromecast y un altavoz inteligente para el próximo 30 de septiembre

En una invitación enviada a la prensa, Google ha confirmado la presentación de nuevos productos para el próximo 30 de septiembre. La compañía tiene pensado desvelar más detalles de los nuevos teléfonos Pixel, su nuevo dispositivo Chromecast y un altavoz inteligente bajo la marca Nest. Esencialmente, presentar todos los productos que se han rumoreado a lo largo de este 2020 y han sido aplazados por la pandemia y otras causas externas.

Al igual que está ocurriendo con muchos otros eventos tecnológicos este año, se trata de una presentación online. La compañía ha confirmado en una página de preguntas y respuestas que habrá un streaming oficial para el público y disponible para cualquiera. El evento recibe el nombre de 'Launch Night In', por si alguien quiere hacer conjeturas sobre qué sorpresas puede haber preparado Google.

