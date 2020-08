Google Pixel 5 y Pixel 4a 5G: todo lo que creemos saber de los aspirantes a referentes fotográficos de 2020

El día que presentó el Google Pixel 4a, que ya hemos podido analizar, Google sorprendió afirmando que en otoño lanzaría no uno, sino dos terminales: el esperado Google Pixel 5, de gama alta y heredero de los Pixel 4 y 4 XL, y el Pixel 4a 5G, un modelo que dotaría de conectividad 5G a su gama media.

Aunque de momento solamente conocemos los nombres y que llegarán en los próximos meses a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, Japón, Taiwán y Australia (sin mención oficial a España a día de hoy), en las últimas semanas se han filtrado muchos detalles de ambos dispositivos con los que creemos saber bastante sobre ellos.

Google Pixel 5: las filtraciones apuntan a que no tendrá lo mejor de Qualcomm

Fuente: Pricebaba y @Onleaks

Sobre el Google Pixel 5 ha habido varias filtraciones. La más fiable procede de Android Central. El medio americano asegura tener información certera sobre los próximos terminales de Google. Sobre el Pixel 5, que será el más alto de la gama, han contado los siguientes detalles:

Qualcomm Snapdragon 765G con 5G .

. 8 GB de RAM .

. 128 GB de almacenamiento interno.

Pantalla OLED de unas 6 pulgadas.

Tasa de refresco de 90 Hz.

Tamaño similar al Pixel 4a 5G con menos marcos.

Sin modelo XL que suceda al Pixel 4 XL.

que suceda al Pixel 4 XL. Doble cámara: principal y ultra gran angular .

. Carga inalámbrica de 15 vatios.

Carga inalámbrica inversa de 5 vatios.

USB-C.

A todo esto, un usuario de Reddit (que ha eliminado sus mensajes) ha añadido otros detalles muy interesantes:

Pixel 5 (negro) y Pixel 4a 5G (blanco), según un usuario de Reddit.

Batería de 4.000 mAh .

. Cámara frontal de 8 MP. Sensor Sony IMX355.

Cámara trasera principal de 12.2 megapíxeles.

Cámara trasera ultra gran angular de 0,5x (posiblemente de 16 MP, con el Sony IMX481).

Parte trasera de plástico.

Lector de huellas en parte trasera.

Sin jack de 3.5 milímetros.

De cumplirse toda esta información, tendríamos un Pixel 5 que, por primera vez desde que existen terminales de Google, no contaría con el mejor (o segundo mejor) procesador de Qualcomm en su año, sino que tendría que conformarse con un procesador de segunda línea como el Snapdragon 765G, que si bien le aporta 5G, ofrece un rendimiento en CPU de hace dos años y en GPU de hace tres años.

Por otra parte, sorprende volver a ver no solamente un sensor fotográfico de mismo tamaño y resolución que años anteriores en plena fiebre de los 48 y 64 megapíxeles, sino exactamente el mismo sensor que vimos en los Pixel 3 y Pixel 4. El año pasado, Google fue muy criticada por no incluir ultra gran angular, y este año llegaría, pero a costa del teleobjetivo.

Según las filtraciones, la apuesta de Google para diferenciar su gama más alta de la baja radicará en doble cámara, tasa de refresco, RAM y autonomía, con un ligero cambio en potencia

Del resto de detalles hay que resaltar los 4.000 mAh, que serían récord para un terminal de Google, y que dada la eficiencia del Snapdragon 765G, puede ayudar enormemente a lograr buena autonomía. En un mercado que está apostando tanto por las pantallas gigantescas, que Google se quede en 6" y 90 Hz también sorprende, sobre todo cuando han tenido modelos XL desde el primer Pixel, y ahora se despedirían de él según las filtraciones. Ninguna ha apuntado a lo contrario.

Por último, es reseñable la aparición de los 8 GB de RAM, que teniendo en cuenta al ritmo al que Google suele hacer incrementos en este sentido, quizá no se esperaban tan pronto, desde el salto a 6 GB el año pasado. Por último, no hay mención alguna al Project Soli ni a reconocimiento facial en 3D, por lo que parece que el lector de huellas trasero será el protagonista en biometría.

Google Pixel 4a 5G: un hermano pequeño del Pixel 5 que es más grande y tiene pocas diferencias

Fuente: Pricebaba y @Onleaks

Las noticias sobre el Pixel 4a 5G están llegando de forma prácticamente paralelas a lo que lo están haciendo con el Pixel 5, y aunque por el nombre parece que podríamos estar ante un Pixel 4a con 5G, la realidad de las filtraciones apunta a cambios más significativos. Veamos qué dicen sobre sus especificaciones:

Qualcomm Snapdragon 765G .

. 6 GB de RAM.

Pantalla OLED de 6,2 pulgadas

Tasa de refresco de 60 Hz

Batería de 3.800 mAh .

. Cámara trasera principal de 12.2 megapíxeles.

Cámara trasera ultra gran angular de 0,5x (posiblemente de 16 MP, con el Sony IMX481).

Cámara frontal de 8 MP. Sensor Sony IMX355.

Jack de 3.5 milímetro s.

s. Lector de huellas en parte trasera de plástico.

Como vemos, los cambios más significativos respecto al Pixel 4a son el procesador, que sube de Snapdragon 730 a 765G, y con ello con conectividad, recibiendo 5G, una pantalla que crecería unas 0,4" y una batería que pasaría de 3.140 mAh a 3.800 mAh.

Supone un salto interesante por todo ello, pero nos hace preguntarnos cómo va a diferenciar Google el Pixel 4a 5G del Pixel 5, más allá de la tasa de refresco de 90 Hz, un poco más de autonomía (que se lo llevaría en consumo esa tasa de refresco) o de 2 GB extras de RAM.

Todo ello, considerando que todos cuenten finalmente con las mismas cámaras, en cuyo caso Google no tendría mucho margen para mejorar los (grandes) resultados presentes en el 4a básico más allá de la velocidad de captura y almacenamiento. Siempre que no lleguen nuevos algoritmos o una nueva versión mejorada y exclusiva de HDR+. Por un descuido de Google, parece que la fecha de presentación o lanzamiento será el 8 de octubre, así que realmente no queda mucho para que salgamos de dudas.