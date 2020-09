Google Pixel 4a 5G: el gama media de Google se suma al 5G y monta una doble cámara

La premisa del los Pixel a este año seguía prometiendo y lo vimos en el análisis del Google Pixel 4a: rendimiento fotográfico superior en un móvil de gama media. ¿Qué le faltaba? Entre otras cosas soporte a la conectividad de moda, y para ello llega ahora de manera oficial el nuevo Google Pixel 4a 5G.

Uno de los cambios fundamentales, que de hecho permite esta principal evolución, es que se deja atrás el procesador Snapdragon 730 que llevaba el anterior Pixel 4a para dejar hueco al Snapdragon 765G. Además, veremos que se aprovecha para añadir alguna otra novedad en esta reedición que, eso sí, mantiene el ADN en cuanto a la estética.

Ficha técnica del Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a 5G Pantalla OLED 6,2"

2.340 x 1.080 píxeles, 60 Hz, 413 ppp

HDR, Corning Gorilla Glass 3 Procesador Qualcomm Snapdragon 765G RAM 6 GB LPDDR4 RAM Almacenamiento 128 GB Cámara trasera 12,2 MP (1,4 μm), f/1.7, PDAF, OIS, 77º

Ultra gran angular 16 MP (1 μm), f/2.2, 107 ° Cámara frontal 8 MP (1,12 μm), f/2.0, FF, 83º Batería 3.800 mAh

Carga rápida de 18W Sistema operativo Android 11 Conectividad 4G, 5G NSA y SA, Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Dimensiones y peso 153,9 x 74,0 x 8,2 mm

168 g Otros USB tipo C 3.1, Nano-SIM, e-SIM, estéreo, 2 micrófonos, minijack Precio 499 dólares

Una estética conocida

El Google Pixel 4a (5G) mantiene la estética del Google Pixel 4a que ya conocemos. Así pues, encontramos una trasera acaba en plástico con el sensor de huellas integrado y el módulo con la doble cámara. Google sigue apostando por su setup de doble lente como en el Pixel 5 y, de la misma forma, por la fotografía computacional.

Donde sí hay novedades es en la pantalla, que sigue siendo un panel OLED, pero se estira de las 5,8 pulgadas del Pixel 4a a las actuales 6,2 pulgadas. Es más grande, pero no tiene una mayor resolución, ya que Google ha conservado el FullHD+. de 6,2 pulgadas con resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). Para conseguir estirar la pantalla han optado por una perforación en la pantalla, como ya han hecho muchos otros fabricantes.

Cabe destacar también el sonido y el apartado multimedia. El Google Pixel 4a con 5G tiene altavoces estéreo, dos micrófonos para la cancelación de ruido en llamadas y jack de auriculares (cosa que ya no se ve con tanta frecuencia). El puerto inferior es, como no podría ser de otra forma, USB tipo. Finalmente, un punto a tener en cuenta es que, a diferencia del Google Pixel 5, el Pixel 4a no tiene ni resistencia al agua ni carga inalámbrica.

5G y doble cámara

Los cambios más llamativos los encontramos en el interior, y es que una de las novedades del Google Pixel 4a con 5G es que monta el procesador Snapdragon 765G. ¿Qué quiere decir eso? Que ofrece soporte para redes 5G NSA y SA, es decir, las actuales y las futuras. Cabe recordar que para poder aprovechar esta conectividad será necesario tener una tarifa compatible y estar en una zona con cobertura.

La memoria RAM y el almacenamiento interno se mantienen exactamente iguales: seis y 128 GB, respectivamente, sin cambios en este aspecto. Ahora bien, el Pixel 4a con 5G tiene 3.885 mAh de batería, bastante más que su antecesor con 4G, e incorpora dos cámaras.

Google apuesta fuerte por la inteligencia artificial y la fotografía computacional y, hasta el momento, no se ha subido al carro de las tres o cuatro cámaras. En su lugar, tanto el Pixel 4a (5G) como el Pixel 5 tienen un sensor principal de 12 megapíxeles y un gran angular de 16 megapíxeles, dejando caer todo el peso del procesado de la foto en la inteligencia artificial. Entre los modos que hay disponibles y que se basan en esta IA están Night Sight y Live HDR+, por ejemplo.

Versiones y precio del Google Pixel 4a (5g)

El Google Pixel 4a con 5G se queda, por el momento, en una serie de países determinados entre los cuales no está España. Su precio en Estados Unidos es de 499 dólares y en Alemania de unos 486 euros aproximadamente. Solo está disponible en una única versión de 6/128 GB y, por el momento, se desconoce si llegará a otros países.