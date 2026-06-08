Apple ya ha vendido tantos iPhone a adultos que ahora va a por los niños. Convenciendo primero a sus padres, claro





Apple está de celebración con su WWDC 2026. Es el gran evento de presentación de software y los de la manzana no ha perdido el tiempo, presentando iOS 27 y todas sus novedades al comienzo de la cita. Sin embargo, no han arrancado con la esperada nueva Siri (Siri AI, a partir de ahora), sino profundizando en la privacidad de su sistema. Y no en términos generales, sino ahondando en algo muy concreto: seguridad infantil y más control parental.

Es una manera extraña de abrir una presentación de software en la que todo el mundo está esperando detalles sobre Apple Intelligence, MacOS y el resto de software para la familia Apple, pero es algo que tiene mucho, muchísimo sentido con esa obsesión sobre la que Apple lleva años construyendo un discurso.

El de la seguridad y privacidad como un fuerte argumento de venta.

iOS 27 con un control parental fuerte. Quizá demasiado fuerte

No tengo hijos, pero sí estoy demasiado metido en el día a día de las polémicas en videojuegos como 'Roblox' y redes sociales como para que, en caso de tener críos, me preocupe su privacidad. Cada cierto tiempo se destapa un nuevo foco de depredadores en línea con información que hace que quieras irte de Internet para siempre.

No es una idea que me desagrade, pero por lo que sea debo seguir en línea. El caso es que ya soy mayorcito y bastante escéptico con todo lo que recibo en el móvil. Sea Natalie en Telegram que no me conoce de nada, pero ya me quiere con locura, o alguien que me manda la oportunidad de mi vida por mail. Pero los niños y adolescentes pueden estar mucho más expuestos.

Ahí entran en juego esos depredadores que muchas veces campan a sus anchas por apps y juegos sociales y, como digo, Apple ha hablado muy pronto en su presentación de la privacidad y el control parental del iPhone y otros dispositivos del ecosistema.

¿Te llama un desconocido? Avisa a tus padres para que hagan lo pertinente.

Lo que han anunciado es un paquete de nuevas herramientas para que los padres no sólo puedan controlar mejor cuánto tiempo pasan sus hijos en el móvil, sino para gestionar mejor con quién se comunican sus hijos. Es decir, soy de los que piensa que la educación juega un papel crucial para que el menor no se tire el día pegado al teléfono, pero si alguien quiere mandar contenido inapropiado por redes o mensajes, ahí la educación pasa a un segundo plano porque es el menor el que sufre un ataque directo.

Y ahí es donde entra en juego el nuevo paquete de protección. La capa 'Communication Safety' seguirá avisando y desenfocando imágenes y vídeos que puedan considerarse inadecuados (desnudez, por ejemplo), pero ahora también identifica mejor aquellos contenidos que puedan contener violencia.

¿Quieres entrar a un sitio nuevo que no está autorizado? Pide permiso y aparecerá una notificación en el dispositivo de tus padres.

Esto añade una capa de seguridad que es muy interesante para limitar aquellos contenidos a los que pueden exponerse los menores. Craig Federighi, jefe de ingeniería de software en Apple, ha comentado que el objetivo es dar a los padres "herramientas potentes y fáciles de usar para ayudar a administrar lo que los niños pueden ver, con quién pueden hablar y cuándo tienen acceso".

Desde la compañía han asegurado que están siguiendo una serie de pautas y recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría que, directamente, apunta que los menores de 13 años no deberían tener acceso a las apps de redes sociales.

Aviso para saber de un vistazo las apps aprobadas.

Aunque las herramientas que han presentado suenen muy interesantes y puedan ser una ayuda, creo que lo mejor que han mostrado es que todo parece más fácil de usar que hasta ahora o que en otros sistemas operativos cuyas opciones pueden estar más escondidas o ser más engorrosas.

Permitir un fácil acceso a estas herramientas es importante para que los padres las usen de manera activa controlando tanto el tiempo de sus hijos con el dispositivo como, sobre todo, con ciertas apps.

El mensaje censurado.

Y, evidentemente, es una forma más de llegar a un nuevo público. Si hace años ya se presentaron mostrando las bondades de los Apple Watch SE como los dispositivos para que los pequeños de la familia estuvieran localizados, estas nuevas funciones de seguridad son un argumento más para que los padres compren un iPhone a sus hijos como ese primer smartphone.

No se esconden, vaya, afirmando que hay muchas ventajas en que los niños tengan su propio dispositivo para estar conectados y disponibles en la app Buscar, pero que saben que puede haber personas mandando contenido inapropiado y que los propios menores tienen un abanico infinito de apps a las que quizá no deberían acceder.

Además de las opciones más pensadas para proteger directamente al menor, también está la retahila de apps que puede o no puede usar, así como el tiempo en pantalla.

De nuevo, nada nuevo porque hay otras compañías con controles parentales, pero Apple tiene algo único. Porque otras compañías no se han plantado en un evento con alcance mundial a vender las bondades de su sistema de control parental, pero Apple se harta cada año de vender iPhone a los adultos y sabe que hay un jugoso trozo del pastel si entra en el bolsillo de los niños.

Y convenciendo a los padres de que su dispositivo es el más seguro, tiene buena parte del terreno ganado.

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