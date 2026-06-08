Solo hasta mañana: todavía quedan móviles, Nintendo Switch 2 y más a buen precio en la mejor promo veraniega de AliExpress

Todo lo bueno se acaba, algo que podemos aplicar también a los eventos cargados de ofertas que van sucediendo todo el año. Quedan poco más de 24 horas para que acabe la Promo de Verano de AliExpress, una campaña que empezó la pasada semana y en la que hemos visto precios brutales para consolas, móviles y otros tantos dispositivos. ¿La buena noticia? Que hay varias de estas ofertas que siguen estando disponibles.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

Solo hasta mañana a las 23:59 horas (o hasta que se acaben los cupones de descuento, lo que ocurra antes) tenemos acceso a muy buenos chollos en tecnología. No hay tanto donde elegir con respecto a la semana pasada, pero aun así todavía tenemos muy buenas opciones de compra. A continuación, cinco que nos encantan:

Nintendo Switch 2 por 366,33 euros con el cupón 'XATAKAES45', un gran precio para la híbrida de Nintendo antes de que suba de precio.

por 366,33 euros con el cupón 'XATAKAES45', un gran precio para la híbrida de Nintendo antes de que suba de precio. POCO X8 Pro por 262,81 euros con el cupón 'XATAKAES30', en su versión con 512 GB de almacenamiento.

por 262,81 euros con el cupón 'XATAKAES30', en su versión con 512 GB de almacenamiento. Huawei Watch GT 6 Pro por 254,33 euros con el cupón 'XATAKAES30', un smartwatch con autonomía para hasta 21 días.

por 254,33 euros con el cupón 'XATAKAES30', un smartwatch con autonomía para hasta 21 días. AMD Ryzen 7 9800X3D por 382,85 euros con el cupón 'XATAKAES45', un procesador muy potente ideal para gaming y tareas pesadas.

por 382,85 euros con el cupón 'XATAKAES45', un procesador muy potente ideal para gaming y tareas pesadas. Xiaomi TV Box S (3.ª generación) por 37,46 euros con el cupón 'XATAKAES06', un dispositivo que te puede ir genial para una tele vieja.

Nintendo Switch 2

Uno de los dispositivos más buscados en esta promo de AliExpress ha sido Nintendo Switch 2. La híbrida de la compañía japonesa va a subir de precio el próximo mes de septiembre, concretamente hasta casi los 500 euros. Por eso mismo, mientras dure la Promo de Verano, puede que tengamos una de las últimas oportunidades de llevárnosla a casa por mucho menos: sale por 366,33 euros con el cupón 'XATAKAES45'.

POCO X8 Pro

Es muy posible que el POCO X8 Pro sea uno de los mejores móviles calidad-precio del año. Es un dispositivo muy equilibrado que cuenta con una pantalla de 6,59 pulgadas con buen brillo máximo (ideal para exteriores), un chip que ofrece un buen rendimiento y 8 GB de memoria RAM en esta versión del dispositivo. Además, su batería de 6.500 mAh ofrece muy buena autonomía y esta versión tiene 512 GB de almacenamiento. Sale por 262,81 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

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Huawei Watch GT 6 Pro

La autonomía es el talón de Aquiles de muchos relojes, aunque eso no le ocurre al Huawei Watch GT 6 Pro. Este smartwatch es capaz de llegar hasta los 21 días de autonomía, una cifra que no muchos dispositivos pueden igualar. Además, es compatible tanto con Android como con iOS, cuenta con un diseño muy chulo y tiene muchas funciones diferentes, tanto para hacer deporte como para medir nuestra salud. Cuesta 254,33 euros con el cupón 'XATAKAES30'.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Si estás buscando un nuevo procesador para tu PC, este Ryzen 7 9800X3D de AMD es una gran opción. Esta CPU utiliza la tecnología 3D V-Cache y tiene 8 núcleos y 16 hilos. Además, es compatible con memoria RAM DDR5, aunque es cierto que ahora mismo no es el mejor momento para comprarla. Sí que lo es para comprar este procesador, que se queda en 382,85 euros con el cupón 'XATAKAES45'.

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Xiaomi TV Box S (3.ª generación)

Si tienes una tele antigua que no quieres cambiar o una donde simplemente no te gusta el sistema operativo, esta Xiaomi TV Box S te puede ir genial. Ofrece resolución 4K y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision. Además, cuenta con sistema operativo Google TV, por lo que te dará acceso a aplicaciones como Netflix o DAZN por si tienes pensado ver el Mundial. Sale por 37,46 euros con el cupón 'XATAKAES06'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Nintendo, Xiaomi, Huawei, AMD, Xataka

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