El invento de Cecotec para aliviar las olas de calor este verano: este aire acondicionado de ventana que se instala sin obras

Con las temperaturas empezando a apretar, encontrar una solución para enfriar la casa sin tener que gastar una fortuna en albañiles ni lidiar con los ruidosos tubos de los aires acondicionados portátiles se convierte en una prioridad. Por suerte, los aires de ventana han evolucionado, y Cecotec tiene la alternativa perfecta si buscas eficiencia y comodidad.

Se trata del Cecotec WIndowClima 9000 Inverter, un climatizador compacto diseñado para instalarse directamente en el hueco de la ventana. Actualmente, puedes conseguirlo en la tienda oficial de Cecotec por 559 euros y con envío rápido para así adelantarte a las próximas olas de calor.

Un aire acondicionado con potencia y tecnología Inverter

El gran argumento de peso del WIndowClima 9000 es la integración de la tecnología Inverter. A diferencia de los modelos de ventana tradicionales de hace años (que se encendían y apagaban constantemente consumiendo muchísima energía), este sistema regula la velocidad del compresor para mantener una temperatura constante. El resultado es un funcionamiento mucho más silencioso y, sobre todo, un ahorro energético drástico.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Con una potencia de 9.000 BTU (unas 2.250 frigorías), es un equipo ideal para enfriar de forma rápida y homogénea habitaciones, despachos o salones medianos de hasta 20 o 25 metros cuadrados.

Además de enfriar, cuenta con modos de deshumidificación y ventilación, lo que te permite mejorar la calidad del aire en los días más pegajosos. Todo ello se controla cómodamente desde su mando a distancia o su panel frontal táctil, ofreciendo varios niveles de velocidad y un modo noche especialmente silencioso para que puedas conciliar el sueño sin enterarte de que está encendido.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado de ventana cecotec windowclima 9000 inverter ✅ LO MEJOR Tecnología Inverter real: es su gran virtud. Los aires de ventana antiguos eran auténticos devoradores de electricidad. Al ser Inverter, el motor no se apaga y se enciende de golpe, sino que regula su potencia. Consume mucho menos y mantiene la temperatura estable.

es su gran virtud. Los aires de ventana antiguos eran auténticos devoradores de electricidad. Al ser Inverter, el motor no se apaga y se enciende de golpe, sino que regula su potencia. Consume mucho menos y mantiene la temperatura estable. Todo en un solo bloque: al estar todo el circuito sellado en un único aparato, el riesgo de fugas de gas refrigerante a largo plazo es muchísimo menor que en los aires acondicionados tradicionales por piezas. ❌ LO PEOR Requiere una ventana compatible o adaptación... No es "llegar y enchufar". Está pensado para ventanas de guillotina (correderas verticales) o requiere que quites un cristal/hagas un acople a medida en ventanas correderas normales. Si tu ventana es batiente (de las que se abren hacia dentro como una puerta), su instalación se complica bastante.

No es "llegar y enchufar". Está pensado para ventanas de guillotina (correderas verticales) o requiere que quites un cristal/hagas un acople a medida en ventanas correderas normales. Si tu ventana es batiente (de las que se abren hacia dentro como una puerta), su instalación se complica bastante. Adiós a las vistas (y a la luz)... Al colocarlo en el hueco de la ventana, vas a condenar esa parte del ventanal. Perderás algo de luz natural y no podrás cerrar la persiana del todo en esa ventana. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y tu casero no quiere instalar un aire acondicionado y tú no quieres gastarte dinero en una obra nueva para una casa que no es tuya, este modelo te da el confort de un split y te lo puedes llevar cuando te mudes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas el silencio absoluto para poder dormir, el ruido del compresor en la propia ventana te va a molestar durante la noche. En ese caso, ahorra para un split tradicional.

Otros aires acondicionados que pueden interesarte

Aire acondicionado de ventana de 12.000 BTU con WiFi, unidad de CA de ventana de eficiencia energética Hoy en Amazon — 982,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smart 6000 BTU - Aire acondicionado de ventana con WiFi Hoy en Amazon — 409,44 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Cecotec

En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar: cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros