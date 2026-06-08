El invento de Cecotec para aliviar las olas de calor este verano: este aire acondicionado de ventana que se instala sin obras

Con las temperaturas empezando a apretar, encontrar una solución para enfriar la casa sin tener que gastar una fortuna en albañiles ni lidiar con los ruidosos tubos de los aires acondicionados portátiles se convierte en una prioridad. Por suerte, los aires de ventana han evolucionado, y Cecotec tiene la alternativa perfecta si buscas eficiencia y comodidad.
Se trata del Cecotec WIndowClima 9000 Inverter, un climatizador compacto diseñado para instalarse directamente en el hueco de la ventana. Actualmente, puedes conseguirlo en la tienda oficial de Cecotec por 559 euros y con envío rápido para así adelantarte a las próximas olas de calor.
Cecotec Aire Acondicionado de Ventana con Mando Windowclima 9000 Inverter
Un aire acondicionado con potencia y tecnología Inverter
El gran argumento de peso del WIndowClima 9000 es la integración de la tecnología Inverter. A diferencia de los modelos de ventana tradicionales de hace años (que se encendían y apagaban constantemente consumiendo muchísima energía), este sistema regula la velocidad del compresor para mantener una temperatura constante. El resultado es un funcionamiento mucho más silencioso y, sobre todo, un ahorro energético drástico.
Con una potencia de 9.000 BTU (unas 2.250 frigorías), es un equipo ideal para enfriar de forma rápida y homogénea habitaciones, despachos o salones medianos de hasta 20 o 25 metros cuadrados.
Además de enfriar, cuenta con modos de deshumidificación y ventilación, lo que te permite mejorar la calidad del aire en los días más pegajosos. Todo ello se controla cómodamente desde su mando a distancia o su panel frontal táctil, ofreciendo varios niveles de velocidad y un modo noche especialmente silencioso para que puedas conciliar el sueño sin enterarte de que está encendido.
|
⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado de ventana cecotec windowclima 9000 inverter
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y tu casero no quiere instalar un aire acondicionado y tú no quieres gastarte dinero en una obra nueva para una casa que no es tuya, este modelo te da el confort de un split y te lo puedes llevar cuando te mudes.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas el silencio absoluto para poder dormir, el ruido del compresor en la propia ventana te va a molestar durante la noche. En ese caso, ahorra para un split tradicional.
Otros aires acondicionados que pueden interesarte
Aire acondicionado de ventana de 12.000 BTU con WiFi, unidad de CA de ventana de eficiencia energética
Smart 6000 BTU - Aire acondicionado de ventana con WiFi
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Cecotec
En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar: cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados
En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros
Ver 0 comentarios