Esta semana llega el soporte para el ratón y teclado a la Xbox One: Fortnite, uno de los primeros en ofrecerlo

La celebración del evento XO18 en México ha servido para que Microsoft nos prepare para el futuro inmediato de la Xbox One. Entre las novedades, una destacada: el soporte de teclado y ratón llegará por fin a todos los públicos esta semana.

Varios serán los juegos que ofrezcan el ratón y teclado como alternativa de control, y entre todos ellos destaca especialmente Fortnite, algo que podría marcar un punto de inflexión para los jugadores de este y otros títulos.

Pocos juegos ofrecerán soporte de momento para ratón y teclado

No solo Fortnite soportará estos periféricos en la Xbox One. Microsoft ha anunciado que entre los primeros títulos que permitirán disfrutar de ratón y teclado estarán 'Warframe', 'Bomber Crew', 'Deep Rock Galactic', 'Strange Brigade', 'Vermintide 2', 'War Thunder', 'X-Morph Defense' (todos ellos lo harán en noviembre) y 'Children of Morta', 'DayZ', 'Minion Master', 'Moonlighter', 'Vigor', 'Warface' y 'Wargroove' en el futuro próximo.

Microsoft ya comentó en el pasado que los desarrolladores que ofrezcan soporte para ratón y teclado en sus juegos podrán establecer todo tipo de controles para que los jugadores no se vean afectados de forma perjudicial. La ventaja competitiva que el ratón y el teclado ofrecen en juegos FPS o de estrategia es evidente, y por eso ya aclararon que por ejemplo en Fortnite no jugarás con jugadores que usen ratón y teclado si no quieres.

Muchos serán los teclados y ratones que funcionarán con dicho soporte, pero en Microsoft han preparado un programa de certificación especial para estos periféricos que estarán especialmente validados para dicho escenario. Razer será por ejemplo partner exclusivo de Microsoft en este ámbito y en el próximo CES anunciará un teclado y ratón específicamente diseñados para la Xbox One.

Vía | Wccftech

Más información | Microsoft