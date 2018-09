Jugar con ratón y teclado en la Xbox One será una realidad, pero solo si los desarrolladores te dejan

Hace un año que comenzó a hablarse seriamente del soporte de ratón y teclado en la Xbox One, y ahora Microsoft ha confirmado que efectivamente dicha opción debutará muy pronto gracias a la colaboración con Razer, que desarrollará periféricos especialmente orientados a su uso con esta consola.

Algunos usuarios tendrán el privilegio de ser los primeros en acceder de forma preliminar a ese soporte que en realidad se extenderá a la mayoría de teclados y ratones con cable o inalámbricos. Para disfrutar de esa opción, eso sí, habrá que contar con la bendición de los desarrolladores, que serán los que decidirán si integran esa opción —polémica en juego online— en sus desarrollos.

Jason Ronald, uno de los directivos de la división Xbox, explicaba cómo "el soporte de ratón y teclado no está habilitado por defecto en los juegos. Cada equipo de desarrollo conoce mejor que nadie sus propios títulos y les apoyamos a la hora de crear la experiencia correcta para sus videojuegos tal y como la ven ellos, para asegurar una experiencia de juego óptima y justa".

