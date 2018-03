Fornite ante la revolución: el mismo juego para todos, jugado por (casi) todos

Es el juego de moda. 'Fornite: Battle Royale' se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas que tras aparecer en Windows, macOS, PS4 y Xbox One se dirige ahora a los móviles gracias a las versiones que aparecerán tanto para Android como para iOS.

Este lanzamiento es importante por dos cosas. La primera, que Fornite en iOS y Android será exactamente igual a la versión existente para otras plataformas. La segunda, que (casi) todos podrán competir contra (casi) todos gracias a una plataforma de juego cruzado que por primera vez hace iguales a (casi) todos los jugadores. Del "(casi) todos" hablamos más a continuación.

Un juego móvil que es mucho más

Hace tiempo que los juegos móviles han demostrado que pueden ser tan ambiciosos como los juegos para PCs y consolas, pero hasta ahora la norma no escrita era patente: si un juego tenía versión en PC y consolas y además la tenía en móviles, esta última era una versión "menor", o, al menos, "lite".

De hecho algunos juegos móviles que aparecían como versiones de juegos aparecidos en PCs y consolas incluso adoptaban una mecánica distinta a la del juego original para evitar la complejidad y recursos necesarios para esas versiones originales de las que procedían.

En Fornite eso deja de ser cierto. La magia de Unreal Engine y la potencia de los procesadores móviles de los últimos tiempos ha hecho que Fornite para PCs y consolas sea igual que el Fornite que vamos a ver en móviles.

Si Epic Games logra efectivamente cumplir con esa promesa, más y más juegos AAA podrían dar el salto a iOS y Android con quizás algunos ajustes adicionales. Los gráficos dejarían de ser un problema, y la única limitación sería probablemente el propio tamaño de estos videojuegos, que como sabéis está creciendo a pasos agigantados con títulos que imponen cargas de hasta 100 GB en nuestros discos duros.

Es cierto que no es el juego más exigente en recursos del mundo, pero aún así este supone un impresionante punto de inflexión en un mercado que parecía ser siempre un "segundón" en cuanto a experiencias visuales y gráficas. Ya hablamos de cómo la historia que cuenta un juego es más importante que sus gráficos, y aquí esa realidad se hace patente.

Juego cruzado y la condena del "(casi) todos"

Una de las claves del lanzamiento de Fornite desde su lanzamiento fue la capacidad de juego cruzado que ofrecía para que jugadores de distintas plataformas pudieran competir unos contra otros.

No solo eso: Epic Games lo comercializa tratando esa experiencia como si fuera común y universal a todas las plataformas. Puedes tener una cuenta y jugar en todos tus dispositivos, además de jugar en todas esas plataformas con otros jugadores de esas plataformas. Los jugadores de PC pueden jugar con y contra los jugadores de consolas, pero es que además los jugadores en iOS y Android también podrán jugar en equipos con (y contra) otros jugadores de iOS, Android, PCs y consolas.

En Epic Games seguramente querían ofrecer esa opción para todos los usuarios, pero en realidad la cosa se ha quedado en un "casi todos". Lo ha hecho porque Sony se niega a ofrecer juego cruzado entre su PS4 y la Xbox One.

Tanto los responsables de Microsoft como de Epic Games estarían encantados de ofrecer dicha opción —que de hecho funcionó durante unas horas por error—, pero Sony no parece dispuesta a facilitar dicha capacidad. Esta decisión parece casi como una venganza de Sony tras la negativa que esta empresa recibió de Microsoft en 2011, cuando los papeles estaban invertidos.

Así pues, en Fornite tendremos dos opciones: juego cruzado entre PC, Mac, iOS, Android y PS4 por un lado y PC, Mac, iOS, Android y Xbox One por el otro.

Juego cruzado ante la realidad: no todo es de color de rosa

Esa es la otra gran revolución de un juego cruzado que se ha ido implantando tímidamente en el mercado —Microsoft defiende ese modelo con Xbox Play Anywhere— y que muchos ven como el futuro de una industria que no para de crecer.

Poder jugar al mismo juego sin importar si uno está en un PC, una consola o un móvil es un concepto que le ha funcionado estupendamente a la Nintendo Switch, y esa otra opción de poder competir además con jugadores de otras plataformas es especialmente atractivo.

Aquí ciertamente hay un reto singular: ciertas plataformas otorgan ciertas ventajas. Ocurre con el ratón y teclado en juegos FPS o de estrategia, ya que es muy difícil que con un mando de consola uno pueda rivalizar con la capacidad de control que ofrecen teclado y ratón.

Microsoft conoce bien este problema, y de hecho el futuro soporte de estos periféricos en la Xbox One será habilitado o no por parte de los desarrolladores —los desarrolladores de 'Gears of War 4' ya hicieron pruebas al respecto—, que serán quienes elijan si lo activan y si esa opción es interesante para la comunidad.

Será interesante ver cómo se lidia con ese reto en Fornite, donde es evidente que los jugadores de la versión móvil tendrán desventajas con quienes juegan en consola y desde luego con quienes juegan con teclado y ratón desde un PC. Epic Games tendrá que cuidar este apartado si no quiere que un montón de jugadores de móvil acaben enfadados por no poder competir con los jugadores de PC y consolas.

