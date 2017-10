'Fortnite' quiere ser 'PUBG: así es su apuesta para luchar contra el rey de los Battle Royale

Puede que a mucha gente, asidua o no a los videojuegos, le haya pillado por sorpresa el nuevo boom en esta industria del entretenimiento. Los Battle Royale han llegado para quedarse, o al menos eso parece en vista de los datos de popularidad que arroja 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS', acaba de sobrepasar los dos millones de jugadores simultáneos de pico en Steam. El récord previo en la plataforma de Valve es de 'DOTA 2' con un total de 1.29 millones y data de enero de 2016. Pulverizado.

El fenómeno parte de la cultura pop

'PUBG' (acrónimo usado para el juego de Bluehole) es el resultado de una evolución en la cultura pop. Suena extraño si, pero Brendan "PlayerUnknown" Greene, director creativo del título, comenzó su proyecto con un mod para 'DayZ' titulado Battle Royale. La modificación de Arma 2 desarrollada por Dean "Rocket" Hall aprovechaba la ola zombi, el monstruo por antonomasia desde principios de siglo, para crear un escenario postapocalíptico que encontró en los streamers y youtubers un punto de apoyo totalmente clave para su éxito.

Dos nuevas piezas de la cultura pop sirvieron a Greene para refinar la interesante propuesta de 'DayZ': los libros de 'Los Juegos del Hambre' y la provocadora película de japonesa de principios de siglo 'Battle Royale'. El tener que pelearse contra una inteligencia artificial demasiado poco refinada, un aburrido endgame una vez conseguidas armas y suministros y las ocasiones en las que el juego se convertía en un walking simulator fueron los fallos que Greene observó en 'DayZ' y que intentó solventar en su modificación.

'Day Z: Battle Royale', la semilla de este nuevo y exitoso género, salió a la luz en 2013, dos años después de que 'Fortnite', título objeto de este texto, fuera anunciado. Fue durante la edición de 2011 de los Spike Video Games Awards (actualmente The Game Awards), gala que otorga los preciados títulos de Juego del Año (GOTY), cuando Cliff "Cliffy B" Bleszinski, padre de la saga 'Gears of War' y cabeza visible de Epic Games por aquel entonces, anunció 'Fortnite'.

No nos salimos de la cultura popular ya que los zombis volvían a ser protagonistas en este primer traíler de 'Fortnite'. Mediante la recolección de recursos, construcción de bases y trampas y colaboración con otros jugadores, los personajes debían sobrevivir a las oleadas de enemigos. No es complicado ver aquí referencias de un título lanzado dos años antes, el cual sigue siendo más que vigente a día de hoy, 'Minecraft'. Además se puede discernir algún destello extraído del género 'Tower Defense', muy popular por aquella época gracias a los dispositivos móviles y a su gran exponente 'Plantas contra Zombis'. Mira por donde, otro juego de no muertos.

'Fortnite' nació de las necesidades e influencias anteriores a ese 2011. Frankenstein más que zombie, tuvo un desarrollo accidentado, con la compra de Epic por Tencent o la salida de Cliffy B de la compañía. Con un desarrollo sin prisa y quizás con alguna pausa, el título llegó a los bazares digitales de PC, PS4 y Xbox One el 25 de julio de este mismo año. El modelo de negocio era algo más que extraño ya que se puede jugar a esa aventura de supervivencia zombie mediante la compra de uno de los 'packs de fundadores' disponibles, pero desde Epic aseguran que el juego pasará a ser gratuito en algún momento de 2018.

Absolutely humbled by the response to this week's @FortniteGame launch. 500k+ digital pre-order sales and just getting started! Thank YOU. — Darren Sugg (@DarrenSugg) 26 de julio de 2017

Los jugadores tuvieron prisa por hacerse con 'Fortnite' como demuestran esas más de 500.000 reservas, obviando que el título pasará a ser gratuito dentro de un año, o queriendo participar en el desarrollo de este juego con acceso anticipado, como lo han denominado desde Epic. Las actualizaciones se fueron sucediendo desde el día de lanzamiento, asegurando la inversión a sus usuarios.

Polémica entre Bluehole y Epic

El esquema de juego es el mismo. Tirarse de un vehículo volador gracias a un paracaídas, encontrar recursos e ir concentrándose cada vez más los jugadores por un círculo asesino.

Es evidente que el éxito casi inenarrable del 'PUBG' hacía presagiar el comienzo de una fiebre entre las compañías del sector del videojuego por refinar el acertado concepto del título de Bluehole como si de una carrera armamentística se tratase. Lo que muy poca gente esperaría es que quien recogiera el guante arrojado por Brendan Greene fuera un juego con estética cartoon con siete años de desarrollo a sus espaldas, y mucho menos que fuera gratuito, a diferencia del resto de su contenido.

Sin embargo, si que hay una pequeña intrahistoria que hace entender el porque se ha producido esto. Además de crear juegos, Epic Games es famosa por ser la desarrolladora de los populares motores gráficos Unreal Engine, muy usados durante la pasada generación de consolas, dando vida a títulos tan claves y diferenciados como 'Bioshock', 'XCOM' o 'Lost Odissey'. Pues bien, 'PUBG' también usa este motor y Bluehole, su desarrolladora, ha trabajado codo con codo con Epic para sacarle el máximo partido.

En 'Fortnite', el avión del que los jugadores saltan a la isla ha sido sustituido por un autobús volador, la zona de juego se reduce por una creciente tormenta y no un círculo eléctrico azul, el inventario es mucho más simple que en el 'PUBG' y además no hay vehículos. Hay diferencias sí, pero las similitudes son mucho más evidentes y eso ha hecho levantar las suspicacias de Bluehole. Changhan Kim, vicepresidente y productor ejecutivo de la compañía lo ha verbalizado de la siguiente manera:

"Fue bastante sorprendente y decepcionante ver a nuestro socio comercial utilizando nuestro nombre para promocionar oficialmente su modo de juego. Hay muchos modelos diferentes, pero todos los demás que han lanzado juegos del género battle royale hicieron algo propio, pero Epic Games ha creado este juego similar al nuestro, con elementos similares y esa es la preocupación, que ha sido Epic Games."

Si un juego que cuesta 30 euros y que aún se encuentra en desarrollo tiene picos de usuarios simultáneos que rozan los dos millones, no era difícil prever que una alternativa gratuita como 'Fortnite: Battle Royale', que ya tiene una importante base de jugadores gracias a su modo JvE, fuera un éxito. Otra cosa era esperar que se alcanzaran los 525.000 jugadores concurrentes y 3,7 millones durante el pasado domingo, datos oficiales publicados por la cuenta en Twitter de 'Fortnite'.

El gráfico de Google Trends de Fortnite. El primer gran pico se corresponde con el anuncio del modo Battle Royale y el segundo con su salida.

El gran añadido que realiza 'Fortnite' a este género es la posibilidad de poder construir estructuras básicas gracias a recursos especiales como madera, ladrillos y metal, tal y como se hace en el modo JvE. Los mejores jugadores saben sacarle partido a esta mecánica al final de la partida, el único momento en el que tiene sentido, ya que ralentiza el transcurso normal del juego al ser útil para parapetarse y "campear", algo que no tiene mucho sentido en los compases iniciales marcados por la necesidad de "lootear" todo lo posible.

La ausencia de vehículos comentada anteriormente resulta, como no pudiera ser de otra manera, en un mapa mucho más pequeño que el de 'PUBG' y por tanto, de un tiempo de partida reducido respecto al título de Bluehole. Sin embargo, el mayor cambio entre ambos juegos es el más evidente para nuestros bolsillos; su precio.

Esperando a los micropagos

'Salvar el mundo' es el modo JvE de pago anunciado hace siete años, mientras que 'Battle Royale' es gratuito en la actualidad.

Aunque de momento no es posible la personalización en 'Fortnite: Battle Royale', Epic ya ha comentado que los cosméticos estarán disponibles a no mucho tardar, siendo el punto clave para la rentabilidad de un modo de juego que es totalmente gratuito. En cambio Brandon "PlayerUnknown" Greene siempre ha comentado que las microtransacciones no llegarán a su juego hasta que este acabe su desarrollo, algo que no es del todo cierto ya que durante el torneo con 350.000 dólares en premios disputado en la pasada Gamescom, era posible adquirir unas cajas con accesorios especiales con motivo de tan importante evento para el juego.

Podemos decir por tanto, que ambos están en vías de añadir microtransacciones para que los jugadores adquieran cosméticos tan de moda en la industria del videojuego. La diferencia obvia es que 'PUBG' tiene una barrera de entrada de 30 euros mientras que 'Fortnite: Battle Royale' es gratuito hasta el punto de no necesitar de PlayStation Plus, el sistema de suscripción de Sony, para poder jugar online en su plataforma. Lo que está claro es que los Battle Royale son el género de moda y tanto 'Fortnite' como 'PUBG' seguirán creciendo haya o no que pagar la fiesta.