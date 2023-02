'Age of Empires II Definitive Edition' resuelve en su versión Xbox el gran problema del género en consola: los controles

Es una característica a la contra podríamos decir que histórica dentro del género: por qué los controles de un juego de estrategia tradicionalmente nunca han prescindido del ratón. Este periférico siempre han estado ahí como una sombra ominosa en el género, de la misma forma que durante un tiempo pasó con los shooters en primera persona. La sofisticación de los pads con sticks analógicos acabó con el problema en estos últimos (aunque un purista de los FPS te dirá sin dudar que nada como la inmediatez y precisión del juego con ratón), pero el escollo imperecedero lo presentaban siempre los títulos de estrategia.

Se puede dar muchas vueltas a por qué esa insistencia de los juegos de estrategia en no librarse de los ratones: como los simuladores de vuelo más realistas, quizás tuviera algo que ver con la consideración más "adulta" que han tenido los juegos típicos de PC (estrategia, simuladores). Un ratón es un controlador "serio", que asociamos no solo a los juegos, sino al trabajo, mientras que un pad está tradicionalmente vinculado a videojuegos más cercanos a un juguete. Y para los títulos de estrategia esa aproximación ha sido a menudo anatema.

Y luego, por supuesto, está el propio diseño de las mecánicas del juego: en un título de estrategia abundan los menús que se despliegan en submenús, y la comodidad y manejo intuitivo del ratón para conducir un puntero por el terreno de juego es indiscutible. Sin embargo, hay alternativas: solo hay que pensar un diseño con otro tipo de controladores. Y parece que 'Age of Empires II Definitive Edition' para las consolas de Microsoft, que llega a nuestras manos años después de la versión para PC de 2019 ha obrado el milagro.

'Age of Empires II Definitive Edition' se maneja en consola de forma tan fluida e intuitiva como su hermano mayor, lo que es algo más que la buena noticia de que recuperamos un clásico. Es la corroboración de que, en el futuro, el género podría al fin abrirse paso con comodidad en consolas. Hemos hablado con Frankie MB, de VidaExtra, y Alberto Pastor de 3DJuegos, que han probado esta nueva versión a fondo, y esto es lo que nos han contado sobre esta nueva iteración del clásico.

De PC a consola

Para empezar, habría que tener claro qué diferencias hay entre el port y la versión PC. Frankie nos cuenta que "a diferencia de las versiones de PS2 y Nintendo DS, no es un port. Es el mismo juego. Tal y como suena y sin rodeos, con lo que tienes todo el contenido y exactamente la misma experiencia de juego". Nos cuenta que "nada más empezar a jugar se nos dice que es para los fans de la estrategia en tiempo real de toda la vida y los que quieren sumergirse de lleno en esa experiencia de juego, y para lograrlo no basta con explicar las bases, sino ofrecer una nueva interfaz".

¿Y cómo llega a ello? Frankie afirma que "en lugar del clásico esquema con cajetines inferiores, se ha repartido por la pantalla un conjunto de referencias y atajos que, sin robarle el protagonismo a la acción, sabes cuantos recursos tienes, cual debe ser tu prioridad y esas instrucciones que tienes automatizadas o en cola". Es decir, que "la mayor alegría, diferencia y cambio más notable pasa por el nuevo sistema de control, pero sin una interfaz replanteada y a la altura de ese perfil más amplio de jugador no serviría de nada. Y ahí Microsoft ha acertado de pleno".

Por lo que nos tenemos que preguntar: ¿cómo se han adaptado los controles? Alberto nos dice que "a diferencia de la versión de PS2 de hace siglos, que la interfaz se comía toda la pantalla, esta versión tiene una interfaz muy limpia: tienes una visión bastante amplia del campo de batalla con menús radiales para la construcción / adiestramiento de tropas, o darle órdenes a las tropas". Pero hay mejoras: "Lo que más me gusta son los atajos: la cruceta te permite ir a aldeanos, centro urbano, militares o monjes con un simple toque, y si mantienes la cruceta, seleccionas a todas las unidades de un tipo".

¿Y cómo se soluciona el acceder rápidamente de un lugar a otro de la pantalla sin ver cómo se mueve tediosamente un puntero? "Lo más genial son los puntos de anclaje", dice Alberto. "Marcas la muralla del enemigo, y otra zona del mapa donde vas a liarte a palos. Luego puedes ir de uno de estos puntos a otro usando el stick y el gatillo. No han simplificado la acción ni han quitado opciones". Eso sí, hay una pequeña simplificación en la interfaz: "Hay una estándar, con menús algo más grandes y visibles, y otra avanzada, que reduce los menús y añade además la opción de crear grupos de control (lo de agrupar tropas y luego pasar de unas a otras)".

Frankie MB también está de acuerdo en que el rediseño de controles es un hallazgo: "lo que ha convertido los mandos de Xbox en un estándar de los videojuegos en PC es su versatilidad. Pese a que el Xbox Game Controller no ofrece sensores ni acelerómetros, pone cada uno de sus botones al servicio del juego. ¿La clave? Una acertadísima combinación entre unos gatillos con los que desplegamos los menús radiales, esenciales para gestionar de manera rápida y eficaz nuestras unidades o edicicios y unos accesos rápidos para seleccionar unidades o acciones con la cruceta de toda la vida".

Es un rediseño muy pensado y que ofrece alternativas claras al uso más intuitivo del ratón, ya que existe "la posibilidad de personalizar las acciones y un precio a pagar: tener que cambiar el chip y olvidar cómo se gestiona todo a través del ratón.

Al no haber una interfaz como la de PC te guías únicamente con el mini-mapa y las acciones y no con los menús. Dicho lo cual seleccionar varias unidades es tan sencillo como elegir por grupos, usar atajos o arrastrar el puntero o seleccionar una unidad y dejar pulsado un sencillo botón hasta que el área abierta cubra todo lo que quieras usar".

La siguiente pregunta, pues, es inevitable: ¿nos quedamos con la versión tradicional de PC o con la de consola? Frankie tiene aquí pocas dudas: "Definitivamente con la de PC, pero es porque llevo treinta años jugando a juegos de estrategia en PC. Y, pese a ello, la implementación de Xbox es para sacarse el sombrero con el uso que se le da al propio mando". Pero acota que, eso sí, "la versión de consolas tiene más ventajas: no solo puedes usar el ratón y teclado: es la misma que la de Xbox Cloud Gaming, con lo que puedes jugar en navegadores o móviles. Y eso suma puntos adicionales si nos ponemos objetivos".

Alberto coincide: "si tienes teclado y ratón, para mi la de PC sigue siendo la mejor opción. Pero claro, estar tirado en el sofá jugando a un 'Age of Empires' de toda la vida... eso no tiene precio. Nunca va a ser tan preciso e inmediato, pero creo que es el mejor sistema de control creado para un juego de estrategia de este tipo. No sientes que vas agobiado ni perdido, o que pierdes el control, que a mi por lo menos me ha pasado con otros juegos del estilo estos últimos años".

Finalmente, conviene preguntarse si esta implementación del mando a consola para este género calará y veremos más muestras, o esto es una anécdota y los juegos de estrategia están condenados a seguir principalmente restringidos al ámbito del PC. Frankie nos dice que "estoy completamente seguro de que se muestra el camino a seguir. Hubo un tiempo en el que apenas había FPS en consolas, y los que había tampoco eran gran cosa, por el tema del control. Tuvieron que llegar juegos como 'Goldeneye 007', 'Perfect Dark' o 'Halo para mostrar cómo había una alternativa viable al ratón y teclado haciendo un uso eficiente de los controles, y los sticks y el uso de la perspectiva fueron determinantes".

Pero además, está el empeño de Microsoft de "que la estrategia llegue a consolas y en Game Pass como fuera de él hay mucha cosa interesante (de 'Halo Wars 2' a 'Theme Hospital', pasando por 'Jurassic World Evolution' o 'Civilization VI'), pero se necesita dar un golpe sobre la mesa. El modo en el que se ha llevado un clásico de culto como 'Age of Empires II' marca la senda". Alberto también lo define como "un paso de gigante", ya que, y esto es lo importante, "tanto RPGs tipo 'Pillars of Eternity' como 'Age of EmpiresII', que eran juegos que jamás te imaginabas en consolas sin hacer sacrificios, los tienes ahora tal cual se crearon"