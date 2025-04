Tengo una Nintendo Switch y trato de responder a la gran pregunta: ¿merece la pena Nintendo Switch 2?

No ha sido poco el ruido generado por Nintendo Switch 2. En un generoso directo de una hora, la compañía japonesa presentó casi todos los detalles de su nueva consola. Funciones del mando, catálogo de lanzamiento y títulos que estarán por venir. La resaca del evento fue larga, ya que tras el mismo nos enteramos del precio, del aumento del precio de los juegos y de cuestiones como el 'trambólico' sistema de reservas.

Desde ayer, varios amigos me han preguntado si reservan Nintendo Switch 2. Yo mismo llevo unas horas planteando qué haré cuando la máquina salga a la venta y, a continuación, voy a intentar responder un poco esa gran pregunta si, como usuario de Nintendo Switch, merece la pena Nintendo Switch 2.

Para hacerlo, me voy a poner en la piel de los diferentes perfiles de jugadores que pueden sentirse identificados en este momento.

Usuario de Switch desde abril de 2017

Han pasado ocho añazos desde el lanzamiento de la anterior consola y seguramente habrás jugado a todos los grandes exclusivos que se han lanzado para la máquina. Puede que actualizaras al modelo OLED para tener una mejor experiencia cuando no estás en la tele, pero si tu perfil es de usuario 'dedicado' a Switch aprovechando ese modelo híbrido que propone, creo que es buena idea comprar Nintendo Switch 2 de lanzamiento.

A falta de ver la pantalla de la nueva consola, pasar de un buen OLED a un LCD (por mucha resolución, 120 FPS y HDR que tenga) me parece un paso atrás, pero en el modo sobremesa a Switch se le notan las costuras desde hace mucho, muchísimo tiempo. La compra de la primera está más que amortizada y, aunque podrías seguir durante un tiempo con Switch y dar el salto a Switch 2 en un futuro, jugar a 'Mario Kart World' y 'Doneky Kong Bananza' en verano, así como a ese futuro 'Metroid Prime 4: Beyond' con mejoras , será un gustazo.

Además, y evidentemente, en el Direct vimos un montón de juegos multiplataforma. Si sólo eres usuario de Nintendo, títulos como 'Elden Ring', 'Yakuza 0' o 'Cyberpunk 2077', entre otros que llegarán, abren un abanico enorme para un catálogo de Switch que ya es dilatado. Y eso por no contar con la retrocompatibilidad con todos los juegos físicos y digitales de Switch que aún no hayas jugado o añadidos como la emulación de GameCube en Nintendo Online.

Como digo, en este caso (jugador que sólo tiene Switch), creo que dar el salto a Switch 2 de lanzamiento es una buena idea. Y que salga en verano es un buen aliciente para disfrutarla durante horas, horas y horas con juegos ya lanzados o con los que vendrán.

Tienes Switch, pero también otra plataforma

Puede que tengas Switch de lanzamiento, pero también te has ido haciendo con una Xbox Series X o una PS5. Quizá también con una Steam Deck porque ese juego portátil ya lo suple Nintendo Switch, pero te apetecía un 'Cyberpunk 2077' portátil. O tenías Switch para portátil y salón más un PC gaming en condiciones. Vamos, que le das a todos los palos.

Aquí va a depender de algo muy importante: cuánto tiempo quiera estirar Nintendo la primera Switch con sus exclusivos. Es decir, en este caso, utilizas la otra plataforma para sus exclusivos y los multiplataforma, pero Switch puede que la tengas para ese que te apetece jugar en portátil más los que sólo puedes jugar en una máquina de Nintendo.

Juegos como 'Metroid Prime 4: Beyond' también llegarán a Switch

Switch 2 tendría el mismo sentido que Switch, pero si Nintendo sigue lanzando sus juegos en ambas máquinas una vez salga la sucesora y los exclusivos de Switch 2 no te llaman de momento, quizá esperar es una buena idea. Todo depende, en este caso, de los juegos: si quieres jugar a 'Mario Kart World' porque te flipa la saga, no te queda otra que comprar la nueva consola porque va a ser exclusivo de ella. Si lo que te llama es 'Metroid Prime 4: Beyond', también saldrá en Switch.

Como digo, una Switch 2 tiene sentido por los exclusivos de Nintendo si ya tienes otras plataformas en las que jugar al resto de catálogo de terceras compañías, pero si los juegos que te interesan aún aparecen en tu Switch, quizá esperar una rebaja de precio o una oferta de segunda mano por Switch 2 no sea mala idea.

¿Eres de portátil o de sobremesa? ¿Casual o más jugón?

En este caso voy a plantear un doble melón porque aquí sí tengo una respuesta clarísima dependiendo de tu estilo de juego. Aquí va a dar igual si sólo tienes Switch o más plataformas: la nueva consola te hace tilín y te apetece comprarla, sin más, por lo que no voy a valorar más casos que cuánto juegas y en qué formato.

Y lo tengo tan claro que voy a resumirlo mucho:

Sí rotundo. Si juegas más en modo sobremesa, Switch 2 es una buena compra. Lo dicho anteriormente: Switch lleva tiempo arrastrándose y Switch 2 se pone al día en resolución y rendimiento. En sobremesa y pantalla grande es donde más se notan las costuras a los videojuegos, por lo que ver títulos a más resolución, con más definición de texturas y con ese soporte para 60 FPS o 120 FPS en 1080p, así como el soporte HDR, es interesante. Y si eres muy jugón, digo lo mismo.

No, al menos de momento. Si juegas en portátil, sobre todo si tienes una OLED, considero que puedes esperar a que baje de precio. La resolución de Switch 2 es 1080p, tiene HDR y 120 Hz en el panel, pero al final no dejan de ser 7,9 pulgadas y sí, se nota ese aumento de definición en imagen y texturas, pero al jugar en una pantalla pequeña, todo se disimula más. Y si eres un jugador más casual que ya tiene la Switch

No has tenido Switch y te llama Switch 2

Compra, sin duda. No sólo vas a descubrir un catálogo de nuevos juegos de Nintendo con un enorme potencial, sino que tienes algunos de los mejores juegos de los últimos años como 'Breath of the Wild', 'Tears of the Kingdom', 'Super Mario Wonder' o los 'Xenoblade Chronicles' para viciar horas y horas.

Respuesta corta.

La opinión más personal: combatiendo el FOMO

En casa del herrero, cuchillo de palo. Sé si recomendar Nintendo Switch 2 a un perfil u otro, pero en mi caso, no sé muy bien qué hacer. Y aunque es muy personal, puede que te sientas identificado conmigo.

Estoy en ese segundo caso que te planteaba, el del usuario que tiene Switch de lanzamiento, pero también otras plataformas. Mi problema aquí ya no es tanto dónde jugar, sino cuándo. No hay tiempo para todo, se lanzan demasiados juegos en todos los sistemas y es imposible que lleguemos a todo.

Esto fue una demo técnica de 'Zelda' para WiiU. Por mucho que quiera resistirme a Switch 2, como saquen algo similar visualmente...

Pero hay algo que entra en juego en esta conversación, el FOMO. Son las siglas de 'fear of missing out', o 'miedo a quedarse fuera'. ¿Fuera de qué? De la conversación. Si ves a todos tus contactos hablando de'Mario Kart World' el próximo 5 de junio, es muy posible que te calientes porque el juego ya te llamaba la atención lo suficiente como para lanzarte a por Switch 2, que lo disfrutes muchísimo durante el fin de semana de lanzamiento... y que lo dejes aparcado porque te pongas con otra cosa nueva.

Y lo mismo con cada nuevo lanzamiento. Es un problema de la industria porque se lanzan demasiados juegos cada mes, pero nos gustan tanto que queremos estar ahí. En mi caso, he caído en el FOMO muchas veces y reconozco que ya tengo reservada Nintendo Switch 2, pero tengo dos meses para ver qué hago con esa reserva porque lo que tengo que plantearme es si seguiré picoteando de todo o si empiezo a pasarme juegos en serio.

Si es lo primero, creo que Nintendo Switch 2 no es para mí, al menos no de momento. Si me tomo en serio completar los juegos que compro y no sucumbo al FOMO con cada uno de los numerosos lanzamientos, pues creo que sí me haré con la máquina.

En definitiva, a la pregunta de "¿vale la pena Switch 2 si ya tengo una Switch?" me gustaría dar una respuesta mucho más concisa, pero como digo, hay muchos matices y variables. En términos generales, y pasando por encima de los casi 500 euros que cuesta, sí considero que sea una consola que valga la pena por el salto técnico que van a poder dar los juegos exclusivos de Nintendo.

Pero si juegas sobre todo en portátil o Switch te gusta, pero no es la consola en la que más tiempo pasas, quizá esperar no sea mala idea. Sobre todo porque es muy probable que en unos años veamos una máquina con panel OLED que será un caramelo mucho más apetecible.

Y lo último que tengo que decir es que, más importante que todo esto: si te gusta lo que has visto de Switch 2 y te apetece comprarla, adelante. Si no, pues a esperar, no hay nada de malo en cualquiera de las dos opciones y juegos (en cualquier plataforma) no faltan.

En Xataka | La nueva Nintendo Switch 2 es un recado a las otras compañías: juegos por encima de especificaciones técnicas