Nintendo tiene una idea fantástica para evitar la especulación con las reservas de la Switch 2: que seas fan

Tras esperar, quizá, demasiado, ayer por fin se presentó Nintendo Switch 2. Ya tenemos todos los detalles de la nueva consola híbrida de Nintendo, pero lo curioso es que justo después del evento, comenzó la resaca. Es cuando conocimos el precio de la consola y el significativo aumento de precio de los juegos, las polémicas 'Tarjetas Llave de Juego' y su retrocompatibilidad. La otra gran pregunta era dónde y cuándo se podría reservar Nintendo Switch 2.

Y la respuesta es que Nintendo estrena un sistema de invitaciones bastante restrictivo (y que tiene sentido a medias).

Switch 2 por invitación. El lanzamiento de Nintendo Switch 2 se producirá el próximo 5 de junio. No sabemos si se repetirá la dantesca situación de la primera Switch, con rotura de stock cada dos por tres porque Nintendo no daba abasto y, por si acaso, los japoneses confirmaron en su tienda online que se podrá reservar a partir del 8 de abril.

Sin embargo, esa reserva no será tan sencilla como pulsar en el botón correspondiente y esperar que nos llegue. Como dice la propia compañía, "inicialmente solo los suscriptores de Nintendo Switch Online que reciban una invitación tendrán la oportunidad de reservar la consola Nintendo Switch 2 en My Nintendo Store". Y tiene mucha, pero que mucha letra pequeña.

Requisitos... curiosos. Nintendo no inventa nada con este sistema que ya hemos visto en otros muchos productos. Los móviles de los primeros años de OnePlus son el ejemplo más claro, pero hay una serie de condiciones que debemos cumplir si queremos reservar una Switch 2 en la web de la compañía. Hay que demostrar que somos "fans", por así decirlo, cumpliendo lo siguiente:

Estar suscrito a Nintendo Switch Online antes del 31 de marzo de 2025. Por tanto, si te suscribes ahora, te da igual.

Haber pasado cierto tiempo jugando a títulos de Switch que hayan comprado. Se dará prioridad a aquellos que hayan acumulado un mayor tiempo de juego.

Compartir información de uso con Nintendo.

Haber accedido a compartir información con Nintendo y recibir ofertas.

Haber accedido a recibir correos y mensajes publicitarios de Nintendo y no haber retirado el consentimiento el día en que se invite la invitación.

Más letra pequeña. Es... demasiado, con algunos puntos cuestionables como, sobre todo, el último, pero incluso la letra pequeña tiene letra aún más pequeña. Por ejemplo, si cumples todo eso, pero tienes una cuenta Nintendo Online familiar de la que no eres el titular principal, no se te considerará para la invitación.

"En el caso de suscripciones familiares, solo se tendrá en cuenta para la invitación a la persona que haya comprado la suscripción. El resto de integrantes de la suscripción familiar no calificarán para el proceso de invitación", comenta la compañía.

Sistema antibots. Son demasiado restrictivos, pero también comentan que "es posible que los criterios de selección se relajen" más adelante, pero que lo hacen así para dar "prioridad a los jugadores más entusiastas de Nintendo Switch". Y, en cierto modo, aunque es algo con lo que podemos levantar una ceja, tiene sentido para combatir una lacra del mundo de los videojuegos (que muchas veces fomentan las propias compañías con stock demasiado bajo): los bots y la reventa.

Si estás en el mundillo de los videojuegos, sabrás que cada vez que sale algo limitado, se suele agotar en segundos y, casi al instante, aparecen en tiendas como Wallapop con precios inflados. Lo vimos muy recientemente con las PS5 edición 30 Aniversario, y es algo que también se ha visto mucho con elementos de la propia Nintendo. Con este sistema, se quitan de un plumazo el problema de los bots de usuarios que rastrean la web acumulando reservas para revender el producto.

Tiene sentido, pero. La laguna de este sistema es que Nintendo Switch 2 está disponible para reservar... casi en cualquier comercio. Puedes reservarla en Amazon, pero también en tiendas como Game o MediaMarkt. En Xtralife están pendientes de abrir reservas y en Fnac se pueden reservar los mismos packs que en el resto de comercios: el básico y el que lleva 'Mario Kart World'.

Por tanto, aunque Nintendo quiera "premiar a los fans" para las reservas de Nintendo Switch 2, no deja de ser una máquina que, lógicamente, ya está disponible en casi cualquier comercio de videojuegos y no hay que esperar al 8 de abril para reservarla. Lo que no se sabe es qué ocurrirá una vez se agoten las reservas y si volveremos a la situación de los primeros meses de Switch.

