Ante la falta de stock de Nintendo Switch este genio decidió construírsela por si mismo: le salió más barato

El COVID-19 ha afectado considerablemente la producción de las Nintendo Switch. Es por eso que la consola de Nintendo cuesta de encontrarse en tiendas en los últimos meses debido a su falta de stock. Además, con el lanzamiento de 'Animal Crossing: New Horizons' la demanda ha aumentado también. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar? ¿Pagar precios por encima de su coste normal? Un usuario tuvo una idea mejor: fabricársela él mismo comprando las piezas por separado.

Bajo el nombre de usuario @sarbaaz37 en Imgur, explica cómo se puso a buscar una Nintendo Switch después de probar el último juego de Animal Crossing. Según indica, en el área de Seattle donde él vive los minoristas y las plataformas de segunda mano vendían la consola a precios que iban desde 450 dólares hasta 600 dólares.

La Nintendo Switch hecha con piezas de reemplazo en el proceso de construcción.

Nintendo Switch por 199 dólares

Ante semejante situación decidió que podía comprar por separado todas las piezas y montarla por si mismo. Dicho y hecho. A través de eBay compró todas las piezas que se requieren (un total de 22 según explica) por exactamente 199 dólares. Un precio atractivo, aunque como bien indica, los compró en enero, ahora la suma total puede llegar a 300 o incluso 400 dólares.

(Casi) todos los componentes adquiridos en eBay para montar la Nintendo Switch.

La mayoría de componentes fueron piezas de reemplazo que se venden para la Nintendo Switch. Algunas de ellas originales y otras no. De todas ellas la de más valor es el procesador OEM de Nintendo Switch por 95 dólares. También es interesante la estética que da utilizar una carcasa semi transparente en vez de la opaca que viene por defecto en Nintendo Swtich, dándole así a la consola un estilo más maker.

@sarbaaz37 publica paso a paso cómo montar todas las piezas de la consola. No obstante, también avisa de que es un proceso laborioso y que requiere de paciencia. Más que por el ahorro de unos dólares/euros, es un proyecto interesante por el proceso en sí de crear una consola desde cero.

¿Este verde semitransparente con aire retro o el color original?

La Nintendo Switch casera carece de algunas cosas que hace que no sea para todo el mundo. Por ejemplo no hay garantía alguna de Nintendo en caso de que ocurra algo. Tampoco hay forma de asegurar que las piezas son originales o van a funcionar correctamente. Es en definitiva una idea interesante, pero teniendo en cuenta que no para conseguir una Nintendo Switch más barata sino por el tener una consola fabricada a mano.

Ideas similares han surgido en el pasado con los iPhone por ejemplo. En los mercados de Shenzhen es posible adquirir prácticamente todos los componentes de un iPhone y montárselo uno mismo en casa. Al igual que con la Nintendo Switch (e incluso más), es un proceso muy complicado y que requiere de unos conocimientos técnicos medio-avanzados.

Más información | Imgur