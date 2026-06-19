EEUU acaba de incorporar un nuevo Boeing 747 a su flota presidencial. Detrás hay un polémico regalo de Qatar

Un avión presidencial nunca es solo un avión. Es una oficina, un símbolo de poder y, en el caso de Estados Unidos, una extensión volante de la Casa Blanca. Este viernes, en un enorme hangar de la Base Conjunta Andrews, Estados Unidos mostró un nuevo integrante de su flota ejecutiva. Pero no estamos ante un aparato recién salido de fábrica ni ante una aeronave comprada directamente a Boeing para ser modificada desde cero. Lo que hemos visto es otra cosa: un 747 ya existente, adaptado a toda velocidad y rodeado de preguntas que van mucho más allá de la aviación.

A veces una imagen dice más que mil palabras. Otras, en cambio, necesita contexto para no llevarnos a una conclusión precipitada. La fotografía del 747 en el hangar, con la bandera estadounidense sobre el fuselaje y la nueva librea roja, blanca y azul ya aplicada, transmite la sensación de que el proceso está prácticamente cerrado. Pero el comunicado oficial introduce un matiz importante: el avión acaba de llegar al grupo encargado del transporte presidencial y ahora debe iniciar sus vuelos de puesta en servicio, la fase final en la que se valida la modificación antes de quedar disponible para misiones presidenciales.

Para entender el movimiento conviene aclarar un concepto. “Air Force One” no es el nombre del avión, sino el indicativo que recibe cualquier aeronave de la Fuerza Aérea cuando el presidente viaja a bordo. Por eso, si por algún motivo Donald Trump volara en un C-32, una versión militar del Boeing 757-200 utilizada habitualmente para transportar al vicepresidente, ese avión pasaría a operar como Air Force One durante ese trayecto.

Un avión puente para una flota que acusa el paso del tiempo

El apellido “Bridge” aparece en escena y forma parte de la designación oficial VC-25B Bridge y significa “puente”. En este caso, la traducción encaja casi literalmente, porque el avión está pensado para cubrir el hueco entre los actuales VC-25 y los dos VC-25 definitivos que Boeing debe entregar más adelante. La Fuerza Aérea habla de una necesidad operativa para reducir la presión sobre la flota en servicio, especialmente a medida que se alargan sus periodos de mantenimiento pesado. Reuters, por su parte, ha informado de que el programa principal acumula retrasos y que la entrega se espera ahora hacia mediados de 2028.

La diferencia con la flota actual empieza por la edad y por la plataforma. Los VC-25A que asociamos desde hace décadas al Air Force One son Boeing 747-200B especialmente modificados, en servicio desde 1990, mientras que el Bridge parte de un Boeing 747-8 de unos 13 años. No es un avión nuevo, pero sí pertenece a una generación mucho más reciente del Jumbo.

Ahí empieza la parte más delicada de la historia. Como decimos, el avión procede de Qatar y fue aceptado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como regalo para uso gubernamental con el objetivo de adaptarlo al transporte presidencial durante la Administración Trump. La controversia no nace solo de su valor, estimado en cientos de millones de dólares, sino de quién lo entrega y para qué misión acaba entrando en el sistema estadounidense. En Washington, la operación ha provocado críticas y dudas legales, éticas y de seguridad: desde las normas sobre regalos de gobiernos extranjeros hasta la posible influencia extranjera y el coste real de convertirlo en una plataforma presidencial.

La Fuerza Aérea sostiene que el avión es seguro, que incorpora las tecnologías necesarias para la misión presidencial y que no se asumieron riesgos en seguridad, protección ni comunicaciones de misión. También afirma que un grupo de expertos interagencias desarrolló protocolos para detectar y, si era necesario, neutralizar posibles riesgos técnicos en una aeronave previamente utilizada por otro propietario. Lo que no ha detallado públicamente es el alcance de capacidades sensibles como el endurecimiento frente a impulsos electromagnéticos, los sistemas de autoprotección o su equivalencia real con los VC-25 definitivos.

Ese equilibrio resume bien el caso. El nuevo 747 no llega para cerrar de golpe la transición presidencial, sino para ganar tiempo mientras los aviones definitivos siguen pendientes. Desde el punto de vista operativo, la lógica es comprensible: los modelos actuales envejecen y la continuidad del transporte presidencial no puede depender de calendarios que se retrasan. Desde el punto de vista político, sin embargo, el camino elegido tiene un coste evidente. El Bridge nace como un avión puente, pero también envuelto en controversias.

Imágenes | Fuerza Aérea de Estados Unidos (1, 2,)

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