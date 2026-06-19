No solo es una de las mejores VPN: es una que puedes usar en dispositivos ilimitados. Y ahora viene con cuatro meses extra con esta oferta flash

Si hablamos de las mejores VPN, hay que incluir a Surfshark. Esta compañía, más allá de su servicio, también destaca por estar lanzando continuamente promos durante todo el año. Acaba de estrenar una nueva que no está nada mal: si te suscribes a uno de sus planes, te llevas cuatro meses extra si accedes a través del enlace que tienes a continuación. Y sus suscripciones parten de 2,39 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark (desde) — 2,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una VPN que puedes instalar en todos tus dispositivos

Una VPN es una herramienta que nos puede venir bien, especialmente ahora que se acercan las vacaciones y quizás hacemos alguna escapada fuera de casa. Es cierto que podemos tirar en un momento puntual de una opción gratuita, pero usar estas a la larga no merece la pena. La razón es sencilla: ninguna es tan segura como promete.

Imagina que vas a viajar al extranjero durante unos días y te vas a alojar en un hotel donde hay WiFi o necesitas conectarte en el aeropuerto. Este tipo de redes desconocidas pueden ser peligrosas, pero es algo que podemos solucionar usando una VPN. Con esta activada, pasaremos todo nuestro tráfico en Internet a través de un túnel cifrado y nadie podrá interceptar nuestros datos. Ideal si, por ejemplo, vas a pedir un Uber y en la app está tu tarjeta.

Además, también te puede ir genial si estás fuera de España y quieres ver el Mundial a través de tu cuenta de DAZN. La VPN de Surfshark es una opción que, además de segura, destaca porque se puede instalar y usar en todos tus dispositivos sin pagar de más. Además, es rápida y tiene más de 4.500 servidores a los que conectarnos.

Para terminar, vamos con la promo. Surfshark venía ofreciendo tres meses extra en sus suscripciones de dos años, pero esto ha cambiado: ahora son cuatro meses extra para suscripciones de uno y dos años. A la larga, la forma más económica es apostar por los 24 meses, que saldrían a 2,39 euros al mes (es decir, un total de 66,92 euros). Sin embargo, tendríamos 28 meses en total. ¿Prefieres solo un año? Entonces tendrías que pagar 3,09 euros al mes o 49,44 euros en total por 16 meses de VPN.

Importante: hay que tener en cuenta que esta promo solo estará disponible hasta el próximo 28 de junio.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Marc Wieland, engin akyurt, Surfshark

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