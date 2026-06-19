Ni Carrefour ni MediaMarkt: Alcampo está liquidando esta tele QLED Xiaomi con Google TV por menos de 300 euros

Si estás buscando renovar la tele de tu salón o equipar tu segunda residencia con un modelo con buena relación calidad-precio, este fin de semana tienes un chollo en Alcampo que te puede interesar. Ahora, la cadena de supermercados está liquidando esta tele Xiaomi TV A Pro 55 (2026), que puedes comprar por 295 euros. Además, si no la quieres pagar de una vez, la puedes abonar en 12 cuotas sin intereses de 24,58 euros.
XIAOMI - TV QLED 138 cm (55') Xiaomi A Pro 2026 UHD 4K con Google TV, HDR10+, Dolby Audio DTS-X.
Esta tele viene con sistema operativo Google TV, pero si quieres un modelo del fabricante chino con otro sistema operativo diferente, esta Xiaomi TV F Pro de 55 pulgadas es perfecta para ti, ya que viene con Fire OS8 y Alexa integrada, además de ser compatible con Apple AirPlay. Su precio es el mismo que la que vende Alcampo: 295 euros ahora que está rebajada.
XIAOMI TV F Pro 55, 55 Pulgadas (140 cm), 4K UHD QLED
Una tele Xiaomi de nueva generación a precio imbatible
Esta tele del fabricante chino monta un panel QLED de 55 pulgadas que ofrece colores más vivos, puros y una buena saturación en resolución 4K. Además, cuenta con un diseño premium metálico y sin apenas marcos que da una sensación de inmersión total.
En el apartado de software viene con Google TV, un sistema operativo rápido, intuitivo y te brinda acceso a un extenso catálogo de apps. En lo que a sonido respecta, sus altavoces ofrecen una potencia RMS de 20 W y son compatibles con tecnologías Dolby Audio y DTS Virtual:X, que garantizan un audio envolvente muy decente para su rango de precio.
A nivel interno, esta tele Xiaomi TV A Pro monta un procesador de cuatro núcleos acompañado de una gráfica Mali-G52, un combo que, junto a sus 2 GB de RAM, garantiza que la navegación por los menús y la apertura de apps sea fluida y sin tirones.
En lo que a conectividad respecta, viene con tres puertos HDMI, dos puertos USB, entrada Ethernet, WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0 para conectar tus auriculares inalámbricos o una barra de sonido. Además, su mando a distancia incluye micrófono para que puedas controlar la tele o tus dispositivos de hogar inteligente mediante Google Assistant.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a55 pro (2026) hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres una pantalla grande (55") y con buena tecnología de color invirtiendo estrictamente menos de 300 euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas jugar a 120 Hz nativos reales para exprimir al 100% una PS5 o Xbox Series X.
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Imágenes | Webedia, Xiaomi y Laura López (Xataka)
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