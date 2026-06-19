Ni Carrefour ni MediaMarkt: Alcampo está liquidando esta tele QLED Xiaomi con Google TV por menos de 300 euros

Si estás buscando renovar la tele de tu salón o equipar tu segunda residencia con un modelo con buena relación calidad-precio, este fin de semana tienes un chollo en Alcampo que te puede interesar. Ahora, la cadena de supermercados está liquidando esta tele Xiaomi TV A Pro 55 (2026), que puedes comprar por 295 euros. Además, si no la quieres pagar de una vez, la puedes abonar en 12 cuotas sin intereses de 24,58 euros.

Esta tele viene con sistema operativo Google TV, pero si quieres un modelo del fabricante chino con otro sistema operativo diferente, esta Xiaomi TV F Pro de 55 pulgadas es perfecta para ti, ya que viene con Fire OS8 y Alexa integrada, además de ser compatible con Apple AirPlay. Su precio es el mismo que la que vende Alcampo: 295 euros ahora que está rebajada.

Una tele Xiaomi de nueva generación a precio imbatible

Esta tele del fabricante chino monta un panel QLED de 55 pulgadas que ofrece colores más vivos, puros y una buena saturación en resolución 4K. Además, cuenta con un diseño premium metálico y sin apenas marcos que da una sensación de inmersión total.

En el apartado de software viene con Google TV, un sistema operativo rápido, intuitivo y te brinda acceso a un extenso catálogo de apps. En lo que a sonido respecta, sus altavoces ofrecen una potencia RMS de 20 W y son compatibles con tecnologías Dolby Audio y DTS Virtual:X, que garantizan un audio envolvente muy decente para su rango de precio.

A nivel interno, esta tele Xiaomi TV A Pro monta un procesador de cuatro núcleos acompañado de una gráfica Mali-G52, un combo que, junto a sus 2 GB de RAM, garantiza que la navegación por los menús y la apertura de apps sea fluida y sin tirones.

En lo que a conectividad respecta, viene con tres puertos HDMI, dos puertos USB, entrada Ethernet, WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0 para conectar tus auriculares inalámbricos o una barra de sonido. Además, su mando a distancia incluye micrófono para que puedas controlar la tele o tus dispositivos de hogar inteligente mediante Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a55 pro (2026) hoy ✅ LO MEJOR Pantalla QLED a precio de LED básico: conseguir la tecnología de puntos cuánticos de Xiaomi en 55 pulgadas por menos de 300 euros es un hito de la relación calidad-precio. Colores mucho más vivos que en un panel tradicional.

conseguir la tecnología de puntos cuánticos de Xiaomi en 55 pulgadas por menos de 300 euros es un hito de la relación calidad-precio. Colores mucho más vivos que en un panel tradicional. Experiencia Google TV nativa: el sistema operativo vuela. Es limpio, ultra compatible con cualquier plataforma de streaming, tiene Chromecast integrado y no viene capado como las capas de personalización de otras marcas. ❌ LO PEOR Brillo justo en salas muy iluminadas... Cumple de sobra para ver la televisión con luz indirecta o de noche, pero si tienes un ventanal grande donde incide el sol de la tarde directamente, sufrirás con los reflejos.

Cumple de sobra para ver la televisión con luz indirecta o de noche, pero si tienes un ventanal grande donde incide el sol de la tarde directamente, sufrirás con los reflejos. Sin HDMI 2.1 real... Sus puertos son HDMI 2.0. Aunque tiene tecnologías para mejorar la latencia en juegos, la tasa de refresco del panel se queda en los 60 Hz estándar. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una pantalla grande (55") y con buena tecnología de color invirtiendo estrictamente menos de 300 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas jugar a 120 Hz nativos reales para exprimir al 100% una PS5 o Xbox Series X.

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Imágenes | Webedia, Xiaomi y Laura López (Xataka)

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