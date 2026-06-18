Carrefour está liquidando esta tele QLED de 50 pulgadas ideal para salones pequeños por menos de 300 euros

Si estás buscando renovar el televisor principal de tu hogar y tu salón tiene unas dimensiones reducidas, Carrefour tiene ahora una tele en oferta que te puede interesar. Ahora te puedes llevar esta smart TV Hisense 50E79Q, un modelo con tecnología QLED de 50 pulgadas por 299 euros y te regalan un cupón con el 15% de su valor para próximas compras.

Optimización por IA y mucha tecnología a precio de gama de entrada

Esta tele Hisense 50E79Q monta un panel de 50 pulgadas con resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles). Su gran baza en este rango de precio es el uso de la tecnología Quantum Dot (QLED), que garantiza una reproducción del color más viva y precisa que los paneles LED tradicionales.

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Otro de los añadidos interesantes de este modelo es la integración de Inteligencia Artificial. El procesador Quad Core de Hisense utiliza algoritmos de IA para el escalado de imagen, mejorando las fuentes de menor resolución (como los canales de la TDT) y optimizando el color y las texturas en tiempo real.

Tampoco se queda corta en compatibilidad cinematográfica, ya que ofrece soporte para Dolby Vision y formatos de alto rango dinámico (HDR). En el apartado de conectividad cuenta con tres puertos HDMI compatibles con características 2.1 (como eARC para barras de sonido, ALLM para reducir la latencia de forma automática y VRR a 60 Hz). A esto hay que sumarle dos puertos USB, Bluetooth y WiFi integrado.

El sistema operativo que da vida a este televisor es VIDAA, una plataforma nativa de Hisense y que brinda acceso directo a las principales apps de streaming. Por último, en el apartado sonoro incorpora dos altavoces con una potencia de 20 W RMS combinada y decodificación Dolby MS12 y DTX X, para aportarte sensación de inmersión.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart hisense 50E79Q hoy ✅ LO MEJOR Panel QLED a precio de chollo: conseguir tecnología Quantum Dot por menos de 300 euros es una rareza. Los colores son mucho más vivos y el contraste es notablemente mejor que el de las pantallas LED básicas de este precio.

conseguir tecnología Quantum Dot por menos de 300 euros es una rareza. Los colores son mucho más vivos y el contraste es notablemente mejor que el de las pantallas LED básicas de este precio. Conectividad moderna: que incluya puertos HDMI con funciones 2.1 como ALLM (modo automático de baja latencia) y VRR a 60 Hz es una excelente noticia para quienes conecten consolas. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada... Se queda en los 60 Hz nativos . Si buscas exprimir al máximo los 120 fps de consolas como PS5 o Xbox Series X, este panel se te quedará corto.

Se queda en los . Si buscas exprimir al máximo los 120 fps de consolas como PS5 o Xbox Series X, este panel se te quedará corto. Ecosistema de Apps de VIDAA... Aunque tiene las plataformas principales (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.), su catálogo de aplicaciones es más limitado que el de Google Play o la App Store de Apple. 💡 CÓMPRALO SI... Tu presupuesto es de 300 euros y no quieres conformarte con una pantalla que se vea "lavada" o apagada, el panel QLED de este modelo es imbatible por este coste. ⛔ NO LO COMPRES SI... En tu casa soléis ver la tele en familia distribuidos por todo el salón, los que se sienten en los laterales verán la imagen con los colores algo distorsionados debido a los ángulos de visión.

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Imágenes | Webedia y Hisense

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