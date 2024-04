Xiaomi TV A Pro 2025, primeras impresiones: este televisor QLED con ambición llega hasta en 75" con un precio de derribo

Xiaomi vuelve a la carga. Durante los últimos tres años he tenido la oportunidad de analizar a fondo varios televisores de esta compañía china, y todos ellos tenían algo en común: una relación precio/prestaciones muy interesante. Ninguno de ellos podía competir de tú a tú por su calidad de imagen con las propuestas más avanzadas de Sony, Panasonic, LG, Philips o Samsung, entre otras marcas, pero posiblemente no lo pretendían. Y, desde luego, su precio era mucho más bajo que el de estos televisores.

El modelo TV A Pro 2025 al que estamos a punto de dedicar este artículo es un muy digno sucesor de los otros televisores de gama de entrada o gama media de esta marca que hemos probado. No hemos tenido la oportunidad de analizarlo a fondo, pero al menos lo hemos visto en acción con la calma necesaria para poder formarnos una idea certera acerca de qué nos ofrece. Y lo que nos ofrece no es poco, como os anticipamos desde el titular. Vamos allá.

Xiaomi TV A Pro 2025: especificaciones técnicas



especificaciones panel LCD VA QLED 4K UHD de 8 bits + FRC, 60 Hz y 16:9 tamaños disponibles 43, 55, 65 y 75 pulgadas resolución 3.840 x 2.160 puntos hdr HDR10 sistema operativo Google TV cpu Quad A55 gpu Mali G52 MC1 ram 2 GB rom 8 GB sonido Dolby Audio 2 x 8 vatios DTS-X y Virtual X conectividad 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0 y 1 x AV conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth 5.0 precio 43 pulgadas: 299 euros 55 pulgadas: 449 euros 65 pulgadas: 599 euros 75 pulgadas: 799 euros

Xiaomi TV A Pro 2025 - LCD VA QLED 4K UHD de 8 bits + FRC, 60 Hz y 16:9

Su relación precio/prestaciones va a ser difícil de superar

Este televisor de Xiaomi no tiene un acabado lujoso. Su recinto es prácticamente al completo de policarbonato, aunque, eso sí, tiene unos marcos finos y un diseño a la altura del que podemos exigir a un televisor de cierta ambición. En cualquier caso, su auténtico corazón es su panel. Y la matriz por la que se han decantado los ingenieros de Xiaomi es un panel LCD VA QLED de 8 bits + FRC y un refresco nativo de 60 Hz. La elección de esta matriz en detrimento de una de 10 bits y 120 Hz está motivada probablemente por la necesidad de ofrecer este televisor al precio más competitivo posible.

La tecnología FRC permite a la matriz generar un espacio de color más amplio utilizando píxeles adyacentes de colores diferentes

Si nos ceñimos a la capacidad de reproducción del color lo ideal es contar con un panel de 10 bits. La tecnología FRC (Frame Rate Control) permite a la matriz generar un espacio de color más amplio utilizando píxeles adyacentes de colores diferentes que nos brindan la sensación de que estamos contemplando un tercer color que, en realidad, no forma parte del espacio de color del panel de 8 bits. Parece una estrategia rebuscada, pero funciona. Además, este televisor recurre a los nanocristales para generar el color, y, aunque no resuelve la colorimetría con matrícula de honor, en este ámbito rinde a buen nivel.

En lo que se refiere a la compatibilidad con los contenidos de alto rango dinámico es capaz de lidiar con HDR10 y Dolby Vision. Xiaomi no ha desvelado cuál es su capacidad máxima de entrega de brillo, pero sospecho que será relativamente comedida, por lo que probablemente los contenidos con HDR no nos ofrecerán una espectacularidad despampanante. Aun así, solo es una conjetura. Si tenemos la oportunidad de probarlo a fondo os lo confirmaremos.

Este televisor es capaz de procesar contenidos HDR10 y Dolby Vision, aunque Xiaomi no ha desvelado cuál es su capacidad máxima de entrega de brillo

Por otro lado, Xiaomi nos propone Google TV, y me parece un acierto. Las últimas revisiones de este sistema operativo van como la seda, y el procesador de cuatro núcleos de este TV A Pro 2025 consigue moverlo con soltura. No he podido indagar en su rendimiento con la calma con la que me habría gustado hacerlo, pero a priori su CPU resuelve bien las exigencias de la plataforma de Google. Nada que objetar.

Vamos con lo más importante: su calidad de imagen global. Esta primera toma de contacto no me ha bastado para compartir con vosotros una valoración definitiva, pero desde luego este televisor tiene una calidad de imagen más que respetable. Como he mencionado más arriba, resuelve el color con suficiencia a pesar de incorporar un panel de 8 bits + FRC, pero lo que más me ha llamado la atención es que su procesado de la imagen es capaz de recuperar mucho detalle y, a la vez, mantener el ruido de alta frecuencia bajo control. No todos los televisores de las gamas de entrada y media se comportan así.

Desafortunadamente de su sonido no puedo adelantaros nada. En el espacio en el que pude probarlo había mucho ruido ambiental, por lo que no pude evaluarlo. En cualquier caso, merece la pena que no pasemos por alto que su conectividad, aunque no está mal, es limitada. Y es que incorpora tres entradas HDMI que implementan la norma 2.0 y un único puerto USB 2.0. En lo que se refiere a la conectividad inalámbrica nos propone Wi-Fi (Xiaomi no indica qué estándar implementa) y Bluetooth 5.0.

Xiaomi TV A Pro 2025: disponibilidad y precio

Este televisor estará disponible en la tienda on-line de Xiaomi desde el 25 de abril con estos precios dependiendo de su tamaño:

43 pulgadas: 299 euros

55 pulgadas: 449 euros

65 pulgadas: 599 euros

75 pulgadas: 799 euros

