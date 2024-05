Sabíamos que las momias de Guanajuato de México eran espeluznantes. Ahora también sabemos que son un peligro biológico

Las momias despiertan una fascinación especial y son uno de los atractivos más interesantes de los museos. Sin embargo, hay unas momias en México que puede que no te interese ir a ver después del aviso de algunos investigadores. Son las momias de Guanajuato y hay quien piensa que no son seguras no porque vayan a volver a la vida, sino porque tienen vida creciendo en su interior.

Concretamente hongos. Y no sería la primera vez que una momia hasta arriba de hongos acaba con la vida de un ser humano.

The Last of Us. Los hongos no son tan inofensivos como podríamos llegar a pensar. Una de las mejores producciones audiovisuales relacionadas con los videojuegos es la serie de 'The Last of Us'. En esta historia vemos a un hongo capaz de infectar a humanos, controlándolos en cierto sentido y haciendo que su objetivo sea reproducirse. Es ficción, pero ese hongo existe y se llama Ophiocordyceps unilateralis. Es un hongo parasitario que infecta a las hormigas, creciendo hasta alcanzar su cerebro y "conduciéndola" hasta una planta en la que clavará sus mandíbulas, morirán y quedarán consumidas por el hongo, que se expandirá y reproducirá mediante esporas.

El incidente de Casimiro IV. Volviendo a las momias, un caso interesante fue el de Casimiro IV. Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia, falleció en 1492 y fue enterrado en la catedral de Cracovia en una gigantesca tumba de mármol rojo. Casi 500 años más tarde, 12 expertos abrieron la tumba y, al poco tiempo, diez de ellos murieron de forma prematura. Se descubrió que las muertes fueron provocados por unas toxinas presentes en la tumba, concretamente unas llamadas aflatoxinas que afectan al hígado y son altamente cancerígenas. ¿Qué originó esas toxinas? Exacto, los hongos.

Las momias de Guanajuato. Que la muerte es un negocio en muchas partes del mundo no es un secreto y en México, como en otros países, hay que pagar unas tasas para tener el descanso eterno. Cuando se dejan de pagar las tasas de sepultura por el motivo que sea, se considera que la tumba está abandonada y se produce la exhumación de los restos con el objetivo de hacer sitio para nuevos difuntos. Ahí comienza esta historia: en 1865 se empezaron a desenterrar cuerpos y, durante más de 100 años, se exhumaron casi 111 cuerpos. Algunos de ellos están en el Museo de las Momias de Guanajuato.

Estas momias tienen un toque siniestro debido a sus poses, sus descripciones y a que, literalmente, una de ellas es un feto. Pero también son muy interesantes porque están extremadamente bien conservadas y momificadas sin que en el momento del entierro se tuviera esa intención. Se cree que ese buen estado de las momias se debe a la composición de los suelos de la zona y no a técnicas de embalsamamiento. Y si la muerte es un negocio, las momias… más, siendo un atractivo para el lugar y habiendo aparecido hasta en películas. Es más, 36 de ellas fueron expuestas de forma temporal en Estados Unidos: de 2009 a 2013.

Científicos preocupados. El problema viene cuando un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia levantó la voz de alarma al considerar que algunas de estas momias pueden estar desarrollando hongos. En un comunicado, afirmaron que "según algunas de las fotografías publicadas, al menos uno de los cadáveres expuestos, que fue inspeccionado por el Instituto en noviembre de 2021, muestra signos de una proliferación de posibles colonias de hongos".

Algunas de estas momias se exhibieron en vitrinas en una feria de turismo en Ciudad de México (evento para el que no se consultó al Instituto) y los investigadores comentaron que es "preocupante que se sigan exhibiendo sin que el público esté protegido contra los riesgos biológicos. Todo esto debe ser estudiado cuidadosamente para ver si representan un riesgo para el legado cultural, así como para quienes los manejan y vienen a verlos".

Momias de feria. Pero esa preocupación va más allá de que los hongos puedan ser mortales y a la cuestión sanitaria se ha sumado la problemática social. En México la muerte es triste, claro, pero se trata a los fallecidos con respeto, se les lleva comida y se invita a mariachis a los cementerios. Sin embargo, en el caso de las momias de Guanajuato, la cosa es un poco turbia. Gerald Conlogue, profesor de diagnóstico por imágenes de la Universidad de Quinnipac, afirma que después de descubrir varias de las momias, "para que la gente se interesara, los trabajadores del cementerio comenzaron a contar historias sobre ahorcamientos, forajidos y brujas". De hecho, una de las salas del museo se llama 'La Bruja'. Otra es 'Angelitos' y también está la de 'Daniel El Travieso'.

Debido a la liberación de los músculos de la mandíbula, hay momias que parece que están gritando y, a lo largo de los años, los visitantes robaron las identificaciones de las monjas. Es por eso que surgieron los apodos y 'La Bruja' tiene una posición extraña porque tuvo escoliosis en vida. Más allá de esto, en 2020 12 de las momias se fueron de gira, lo que ha provocado que se levanten voces que piden que se traten como cuerpos humanos. Conlogue opina que "no deberían ser un espectáculo de ferias" y hay que estudiar los cuerpos para ver si tienen familiares que desean volver a enterrarlas.





Imágenes | ReyungCho, ReyungCho, Thelmadatter

