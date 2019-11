La estrategia de Xiaomi con sus teles: la tecnología que llevan detrás y cómo de competitivas son frente a la competencia

El paraguas de Xiaomi es muy amplio. Bajo esta popular marca se resguarda un porfolio de productos enorme en el que tienen cabida teléfonos móviles de última generación, purificadores de aire, básculas inteligentes, aspiradores sin cables, cámaras de seguridad, baterías externas, bombillas inteligentes, zapatillas deportivas… Si quisiera listar todas las propuestas de su catálogo no lo tendría fácil porque actualmente esta compañía china produce una cifra cercana a los 600 artículos diferentes.

En cualquier caso su porfolio, aunque es sobrecogedor, no es lo que hace a esta marca diferente. La estrategia que ha permitido a Xiaomi desmarcarse de la mayor parte de sus competidores es su habilidad a la hora de captar un abanico muy amplio de startups capaces de producir soluciones que complementan los productos que ya tiene en su catálogo, y que, de alguna forma, enriquecen su ecosistema. Curiosamente, la matriz de Xiaomi, la compañía «madre», solo es responsable al 100% de tres de esos productos: los smartphones, los routers y los televisores. Sí, las teles que están a punto de llegar a España han sido diseñadas y fabricadas por la propia Xiaomi.

Este dato no es ni mucho menos anecdótico. En realidad es toda una declaración de intenciones que anticipa lo importante que es el mercado de las teles para esta marca. De hecho, los responsables de Xiaomi en España nos han confirmado que esta compañía tiene un departamento de I+D dedicado específicamente al diseño de sus televisores, lo que refleja que esta gama de productos tiene una gran importancia estratégica para la marca. Quizá tanta como los teléfonos móviles. La avanzadilla con la que Xiaomi desembarca en el mercado español está integrada por tres televisores con unas prestaciones muy interesantes, y, sobre todo, con un precio terriblemente competitivo. Aquí tenéis todos los detalles.

Xiaomi Mi TV: especificaciones técnicas

Uno de los tres televisores que esta marca está a punto de colocar en el mercado español, el modelo de 32 pulgadas, queda enmarcado en la gama de entrada, pero los otros dos, los modelos de 43 y 55 pulgadas, pertenecen a la gama media. Por el momento Xiaomi no trae televisores decididos a competir en la gama alta, pero, como veremos más adelante en este mismo artículo, la posibilidad de que más adelante lance aquí los televisores QLED que acaba de presentar en China es muy tangible.

Estos tres televisores recurren a paneles LCD de tipo IPS fabricados por LG, pero Xiaomi acaba de presentar en China el modelo Mi TV 5 Pro, que incorpora un panel QLED de Samsung

Fuentes internas de Xiaomi nos han confirmado que estos tres televisores recurren a paneles LCD de tipo IPS fabricados por LG, pero el hecho de que los nuevos modelos presentados en China incorporen paneles QLED refleja con claridad que esta marca también mantiene una relación estrecha con Samsung. Los paneles IPS aventajan a los de tipo VA (los QLED son VA) por su mayor precisión a la hora de reproducir el color, sus ángulos de visión y su menor tiempo de respuesta. Y los VA los superan por su mejor contraste nativo y su mayor inmunidad frente a las fugas de luz. En cualquier caso, las bazas y las desventajas de estas tecnologías quedan en gran medida compensadas por el procesado de imagen, que con frecuencia consigue sacar el máximo partido posible al panel.

Un apunte importante: el modelo más modesto, el de 32 pulgadas, no es Full HD. Tiene la misma resolución (1.366 x 768 puntos) que la mayor parte de los televisores de este tamaño que podemos encontrar en el mercado, lo que no los hace apetecibles para el salón de una vivienda, pero encajan bien en una cocina, una sala de estar o un dormitorio, que son habitaciones que suelen tener unas dimensiones más comedidas. Por otro lado, el «cerebro» de este televisor es un SoC MSD6683 de cuatro núcleos fabricado por MediaTek acompañado por la misma lógica gráfica Mali 470 MP3 que podemos encontrar en algunos relojes inteligentes y pulseras cuantificadoras.

El SoC de los modelos de 43 y 55 pulgadas es un MSD6886 fabricado por MediaTek

Los otros dos modelos, los de 43 y 55 pulgadas, tienen unas especificaciones muy similares que encajan bien en la gama media. Como he mencionado unas líneas más arriba, ambos recurren a paneles LCD IPS fabricados por LG, aunque, a diferencia del modelo de 32 pulgadas, su resolución nativa es 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos). El SoC de ambos televisores es exactamente el mismo: el chip MediaTek MSD6886 con cuatro núcleos capaz de alcanzar una frecuencia de reloj máxima de 1,5 GHz. Su lógica gráfica es Mali 470 MP3 a 650 MHz, e incorporan 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento secundario de tipo eMMC. Sobre el papel estas especificaciones deberían bastar para mover con suficiencia Android TV 9.0, que es el sistema operativo que incorporan estos televisores.

En lo que se refiere a la conectividad estos tres televisores están razonablemente bien dotados. Tienen WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE, y si nos ceñimos a la conectividad física cuentan con tres conectores HDMI 2.0, dos o tres USB 2.0 según el modelo, el aún conveniente puerto Ethernet y una salida de 3,5 mm para auriculares, entre otras conexiones. Del sonido en los tres modelos se encargan dos altavoces excitados por amplificadores con una potencia que oscila entre 5 y 10 vatios, según el modelo, y todos ellos son capaces de procesar audio DTS-HD y Dolby Audio.

Xiaomi se ha esmerado en el diseño de estos televisores. Los marcos son finos y están impecablemente mecanizados en aluminio.

El modelo Mi TV de 32 pulgadas llegará al mercado con un precio de 179 euros, mientras que el de 43 pulgadas costará 349 euros, y el de 55 pulgadas alcanzará los 449 euros. Como veis son precios competitivos siempre que, eso sí, su calidad de imagen esté a la altura. Cuando tengamos la oportunidad de probar alguna de las primeras unidades que aterrizarán en España a lo largo de las próximas semanas os contaremos con todo lujo de detalles si su relación coste/prestaciones es equiparable a la que tienen los smartphones más atractivos de Xiaomi.

XIAOMI MI TV 4A 32" XIAOMI MI TV 4S 43" XIAOMI MI TV 4S 55" PANEL LCD IPS HD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 LCD IPS 4K UHD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 LCD IPS 4K UHD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 TAMAÑO 32 pulgadas 43 pulgadas 55 pulgadas RESOLUCIÓN 1.366 x 768 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos REFRESCO NATIVO 60 Hz 60 Hz 60 Hz BRILLO 220 nits 250 nits 330 nits ÁNGULO DE VISIÓN 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º PROCESADOR MediaTek MSD6683 Quad Core a 1,2 GHz MediaTek MSD6886 Quad Core a 1,5 GHz MediaTek MSD6886 Quad Core a 1,5 GHz GPU Mali 470 MP3 Mali 470 MP3 a 650 MHz Mali 470 MP3 a 650 MHz RAM 1,5 GB 2 GB 2 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 8 GB eMMC 8 GB eMMC 8 GB eMMC SISTEMA OPERATIVO Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS SONIDO 2 x 5 vatios / Procesado DTS-HD y Dolby Audio 2 x 8 vatios / Procesado DTS-HD y Dolby Audio 2 x 10 vatios con bass reflex / Procesado DTS-HD y Dolby Audio CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE CONECTIVIDAD 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV y 1 x CI+ 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 3 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV, 1 x CI+ y 1 x salida óptica 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 3 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV, 1 x CI+ y 1 x salida óptica CONSUMO 45 vatios 85 vatios 150 vatios DIMENSIONES 733 x 180 x 479 mm (con peana incluida) 959,55 x 208,33 x 608,144 mm (con peana incluida) 1.231,6 x 83,4 x 767,3 mm (con peana incluida) PESO 3,96 kg (sin la peana) 7,2 kg (sin la peana) 12,45 kg (sin la peana) PRECIO 179 euros 349 euros 449 euros

Esto es lo que los separa de la gama alta si nos ceñimos a sus especificaciones

Como acabamos de ver, estas especificaciones pintan bien, pero hay varias características que limitan el rendimiento de los dos televisores 4K UHD, y que los posicionan, al margen de su precio, en la gama media y los alejan de la gama alta. Xiaomi nos ha confirmado que los modelos de 43 y 55 pulgadas son compatibles con contenidos HDR, pero no con el procesado de los metadatos dinámicos que exigen los estándares Dolby Vision y HDR10+. Por otro lado, su capacidad máxima de entrega de brillo asciende a 250 nits en el modelo de 43 pulgadas, y a 330 nits en el de 55 pulgadas. Estos valores no están mal, pero quedan lejos de las cifras de los mejores televisores LCD de marcas como Sony, Samsung o LG, que son capaces de arrojar picos de brillo por encima de los 900 nits, por lo que no podemos esperar que el HDR de estas teles de Xiaomi sea de referencia.

Los modelos de 43 y 55 pulgadas son compatibles con los contenidos HDR, pero no pueden procesar metadatos dinámicos, por lo que no nos permiten disfrutar de contenidos Dolby Vision y HDR10+

Otro detalle que a los usuarios nos viene bien conocer es que la frecuencia de refresco nativa del panel es 60 Hz, mientras que algunos modelos de gama media y prácticamente todos los de gama alta de las marcas con las que va a competir Xiaomi montan paneles de 120 Hz. Por otro lado, no hemos podido confirmarlo aún, pero parece muy poco probable que estos televisores implementen tecnologías derivadas de HDMI 2.1 tan atractivas para los jugones como son VRR (frecuencia de refresco variable) y ALLM (modo automático de baja latencia). Aun así, no debemos perder de vista que estas son prestaciones asociadas habitualmente a los modelos de gama alta, y no a los de gama media con un precio tan abordable como el que tienen estos televisores de Xiaomi.

Llegan bien equipados para el mercado español

No cabe duda de que Xiaomi ha hecho los deberes. Y es que los responsables de la compañía en España nos han confirmado que han llegado a los acuerdos necesarios con los proveedores de contenido locales para integrar en estos televisores apps tan populares aquí como son las de Movistar+ o Antena 3, así como las imprescindibles apps de servicios de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO, entre otras. En este terreno parece que estos televisores estarán a la altura. Además, como cabe esperar, Android TV 9.0 tiene acceso a la tienda de aplicaciones de Google (esto está confirmado por Xiaomi), por lo que quien se haga con uno de estos televisores no tiene por qué conformarse únicamente con las apps que vienen preinstaladas.

No obstante, junto a Android TV 9.0 Xiaomi ha integrado una interfaz de desarrollo propio denominada PatchWall OS que no solo nos permite acceder a las apps disponibles en el sistema operativo principal, sino también a apps y contenido propio, así como a recomendaciones personalizadas. Ya va por la versión 2.0 y responde a una estrategia similar a la que la propia Xiaomi y muchos otros fabricantes de smartphones utilizan en sus teléfonos móviles al ofrecer a sus usuarios una capa de personalización por encima de Android. PatchWall OS es una interfaz menos intrusiva porque se comporta como un launcher, pero tendremos que esperar hasta que tengamos la oportunidad de probar a fondo uno de estos televisores para valorar su alcance real.

Una última característica diferencial de estos televisores en la que merece la pena que nos detengamos es su rol como centro de control domótico del ecosistema de productos de Xiaomi. Durante su presentación la marca china ha hecho hincapié en lo importante que es para ella que los usuarios que tienen otros de sus productos, como el purificador de aire, las bombillas LED o la lámpara de mesa inteligente, entre otras opciones, puedan controlarlos de una forma sencilla desde el televisor. En este escenario de uso Google Assistant actúa como interfaz entre el usuario, la tele y estos dispositivos, por lo que la experiencia que nos propone Xiaomi es a priori similar a la que han implementado otros fabricantes de televisores que también han apostado por Android TV.

Al asalto de la gama media con una estrategia similar a la de los móviles

Aunque sus televisores llegarán a España durante las próximas semanas, Xiaomi lleva bastante tiempo compitiendo en este mercado. De hecho, presentó su primer televisor en China en 2013, y desde entonces ha alcanzado una penetración importante no solo en Asia, sino también en India. El país en el que inició su desembarco europeo fue Rusia, en junio de este mismo año. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar a Europa occidental? Los responsables de la marca nos han confirmado que esta demora se debe a las exigentes certificaciones que los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos de A/V deben superar si quieren acceder al mercado europeo. Pero este requisito ya está solucionado.

Como hemos visto, los televisores que Xiaomi está a punto de colocar en el mercado español son productos de gama de entrada y media. Los modelos de 43 y 55 pulgadas, que son posiblemente los más interesantes por su relación coste/prestaciones, van a competir en un estrato del mercado en el que están bien posicionadas marcas como LG, Samsung, Sony, Panasonic o Philips. Aun así, tenemos indicios muy evidentes que nos permiten intuir que la marca china va a utilizar una estrategia similar a la que tan buenos resultados le ha dado en el mercado de los teléfonos móviles durante los últimos años.

El éxito de Xiaomi en el mundo de los smartphones se apoya en un secreto «a voces»: ofrecer a los usuarios dispositivos con un diseño cuidado, con los mismos componentes que podemos encontrar en los productos de gama alta de sus competidores y con la capacidad de prometernos una experiencia satisfactoria. Su precio, además, es muy competitivo. Los ingredientes de esta receta son muy fáciles de identificar, pero combinarlos en la práctica es difícil porque es imprescindible apoyarse en la economía de escala y con bajos costes de diseño y producción a la que las marcas chinas tienen un acceso más sencillo que sus competidores extranjeros.

Las especificaciones de estos televisores (en las que destaca la contrastada calidad de los paneles LCD IPS de LG), su estilizado diseño, su cuidado acabado, y, sobre todo, su competitivo precio, reflejan que Xiaomi está lista para competir en el mercado de las teles utilizando una estrategia muy similar a la que tan buenos resultados le ha dado en el mercado de los smartphones. Por el momento nuestra única toma de contacto con estas propuestas se reduce al tiempo que hemos podido utilizarlas durante su presentación en España, pero nuestras primeras sensaciones son positivas. Confiamos en poder analizar a fondo alguno de estos modelos próximamente para contaros de primera mano si su relación coste/prestaciones es realmente tan interesante como parece ser sobre el papel.

El precio de los televisores de Xiaomi frente al de sus competidores

La manera más eficaz de poner en contexto el precio oficial que Xiaomi ha fijado inicialmente para sus televisores requiere compararlo con el que tienen los modelos con panel LCD del mismo tamaño de las marcas con las que van a competir. Por esta razón hemos recopilado los precios que tienen los televisores LCD de 32, 42-43 y 55 pulgadas de LG, Panasonic, Philips, Samsung y Sony, y los hemos comparado con los precios de las teles de Xiaomi para comprobar si realmente estas últimas son tan competitivas como parece a priori.

Para poner en contexto el precio de los televisores de Xiaomi lo hemos comparado con el que tienen los modelos LCD del mismo tamaño de LG, Panasonic, Philips, Samsung y Sony

La tabla que podéis consultar debajo de este párrafo recoge esta información, pero antes de que la examinemos con detalle es importante que repasemos las decisiones que hemos tomado durante su elaboración. Como podéis ver, los precios de los televisores de las marcas con las que enfrentamos a Xiaomi, que son cinco de los fabricantes con más penetración en el mercado español, como refleja este estudio de mercado elaborado por la consultora Statista, están delimitados por un rango y no por una única cifra. Se debe, como podéis intuir, a que estas marcas tienen más de un modelo que encaja en las categorías que hemos definido. El precio más bajo identifica habitualmente al modelo más modesto, y el más alto, como es lógico, al más avanzado.

Además, los rangos que hemos introducido en la tabla recogen los precios de los televisores que podemos encontrar actualmente en las tiendas, por lo que no contemplan solo los de los modelos de este año, sino también los de algunos de los televisores del año pasado que siguen estando en stock, y cuyo precio actual es más competitivo que el de las revisiones de 2019. Nuestra intención es reflejar la oferta real de las marcas para que tengamos información lo más fidedigna posible, y para lograrlo es necesario recoger todos los modelos que hay en las tiendas hoy.

Otro detalle importante que es interesante que tengamos en cuenta es que nos hemos ceñido al precio oficial de cada producto, descartando las ofertas puntuales y posiblemente temporales que es posible encontrar en algunas tiendas. De hecho, Xiaomi también ha rebajado el precio de su televisor Mi TV 4S de 55 pulgadas. Cuando llegue a las tiendas el próximo 2 de diciembre costará 449 euros, pero quien lo reserve a partir del 25 de noviembre, que es el día en el que comienza el periodo de preventa, podrá hacerse con él por 399 euros. Eso sí, esta oferta expira el 2 de diciembre, por lo que en la tabla no la hemos reflejado de la misma manera en que no hemos incluido las ofertas de las demás marcas.

PRECIO MODELOS DE 32" PRECIO MODELOS DE 42 Y 43" PRECIO MODELOS DE 55" XIAOMI 179 euros 349 euros 449 euros LG De 219 a 299 euros De 369 a 629 euros De 619 a 1.499 euros PANASONIC De 299 a 359 euros No tiene modelos con este tamaño 699 euros (la mayor oferta de esta marca apuesta por 58") PHILIPS De 189 a 379 euros De 299 a 649 euros De 499 a 1.999 euros SAMSUNG De 239 a 349 euros De 489 a 999 euros De 649 a 2.499 euros SONY De 299 a 399 euros De 579 a 899 euros De 721 a 1.999 euros

Os propongo que empecemos nuestro análisis por el modelo de entrada, el que utiliza el panel de 32 pulgadas. El televisor de Xiaomi es el más económico, pero solo diez euros por encima tenemos el modelo básico de Philips. La siguiente marca con la mejor oferta es LG, que tiene un televisor LCD de 32 pulgadas por 219 euros. Los modelos más competitivos de las demás marcas son sensiblemente más caros, pero hay un dato interesante en esta categoría que merece la pena que tengamos en cuenta: los televisores básicos de 32 pulgadas utilizan paneles HD que tienen una resolución de 1.366 x 768 puntos, pero algunos de los televisores de este tamaño con un precio más alto, casi siempre por encima de los 300 euros, recurren a paneles Full HD (1.920 x 1.080 puntos), lo que explica en gran medida esta diferencia de coste.

La única marca que «mantiene el tipo» en todas las categorías muy cerca de Xiaomi es Philips, pero el precio no lo es todo. La marca china aún tiene que demostrarnos que la experiencia global que nos proponen sus televisores está a la altura

En la siguiente categoría, la que hemos dedicado a los televisores de 42 y 43 pulgadas, el modelo más económico lo tiene Philips por 299 euros. Por encima ya está posicionada Xiaomi con su televisor de 349 euros, y solo un poco más allá se afianza el modelo más sencillo de LG, en 369 euros. Los televisores de 42 pulgadas más económicos de Samsung y Sony son sensiblemente más caros que los de sus competidores. Al igual que en la categoría anterior la marca que compite por precio de tú a tú con Xiaomi es Philips, aventajándola incluso, lo que refleja con mucha claridad la competitividad que ha adquirido esta compañía durante los últimos años al beneficiarse de la economía de escala china.

Si nos ceñimos a los televisores de 55 pulgadas con panel LCD 4K UHD el mejor precio lo tiene el modelo de Xiaomi. No muy lejos (solo 50 euros por encima) se afianza el televisor de este tamaño más económico de Philips. Las propuestas de LG, Panasonic, Samsung y Sony son sensiblemente más caras; de hecho, todas ellas superan los 600 euros. Como recoge la tabla, LG, Philips, Samsung y Sony tienen modelos de 55 pulgadas con precios que superan con mucha holgura los 1.000 euros. Esta diferencia suele estar justificada por la estrategia utilizada por el sistema de retroiluminación, que en los modelos más caros suele ser de LED Directo o FALD, por la capacidad de procesado de la imagen y la calidad de sonido, de ahí que estos televisores encajen mejor en la gama alta que en la gama media, a pesar de no recurrir a un panel OLED.

El repaso que acabamos de hacer nos permite identificar con bastante precisión si los nuevos televisores que Xiaomi está a punto de colocar en las tiendas son realmente competitivos ciñéndonos exclusivamente a su precio. Y sí, lo son. Como hemos visto, la única marca que «mantiene el tipo» en todas las categorías muy cerca de Xiaomi es Philips. Pero el precio no lo es todo. Es importante, por supuesto, pero los televisores de Xiaomi aún tienen que demostrarnos si su calidad de imagen y sonido está a la altura, si mueven Android TV con fluidez, si la experiencia global que nos proponen es satisfactoria...

Las tiendas suelen rebajar los precios oficiales, por lo que será clave ver qué sucede con las teles de Xiaomi

Saldremos de dudas cuando tengamos la oportunidad de probarlos a fondo en nuestras propias instalaciones, y solo a partir de ese momento podremos valorar con objetividad y rigor su relación coste/prestaciones. En cualquier caso, como he mencionado anteriormente, es muy frecuente que algunas tiendas rebajen los precios oficiales que nosotros hemos recogido para poder llevar a cabo este análisis, por lo que será interesante y clave ver qué pasa con las teles de Xiaomi, si también las veremos por debajo de su precio oficial en tiendas.

Antes de concluir esta sección del artículo me parece interesante hacer una última reflexión. Y es que resulta curioso que el mayor televisor que Xiaomi va a comercializar en nuestro mercado tenga 55 pulgadas, y no 65. En China está disponible una versión del modelo Mi TV 4S de 65 pulgadas, por lo que es razonable preguntarse por qué por el momento no llega aquí. Aún no hemos tenido la oportunidad de confirmarlo con Xiaomi, pero tenemos una pista muy sólida que con una alta probabilidad explica por qué han tomado esta decisión: durante los últimos dos años varios de los fabricantes de televisores con mayor penetración en España nos han confirmado en petit comité que el televisor de gran formato que más venden es el de 55 pulgadas, por lo que este parece ser el modelo elegido para reinar en muchos hogares españoles.

Planes de futuro: las teles QLED parecen estar a la vuelta de la esquina

Hace unas días Xiaomi presentó en China sus nuevos televisores Mi TV 5 y Mi TV 5 Pro, dos propuestas que se benefician de la colaboración de esta marca china con Samsung. Y es que el más ambicioso de estos televisores incorpora un panel QLED con resolución 4K UHD y tecnología de puntos cuánticos, por lo que es razonable pensar que son similares a los paneles que la propia Samsung incorpora en sus televisores.

El modelo Mi TV 5 Pro con panel QLED de Samsung es compatible con HDR10+ y llega con la etiqueta «8K Ready»

El modelo más avanzado, el Mi TV 5 Pro, estará disponible en 55, 65 y 75 pulgadas; es compatible con HDR10+ e incorpora un procesador de imagen Amlogic T972 capaz de reproducir vídeo 8K reduciendo su resolución para adaptarla al panel 4K UHD de este televisor. Además, tiene 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento secundario y un precio al cambio que oscilará entre algo menos de 500 euros para el modelo de 55 pulgadas y los más de 1.200 euros de la versión de 75 pulgadas. Como veis, a priori son precios atractivos.

Por otro lado, el modelo Mi TV 5 comparte la mayor parte de las características de la versión Pro, así como su mismo diseño y misma construcción. La diferencia entre un modelo y otro reside en su panel, que en el modelo más sencillo no es de tipo QLED, y también en su RAM y su almacenamiento secundario, que se conforman con unos más modestos 3 y 32 GB respectivamente. Eso sí, su precio también es sensiblemente más bajo. De hecho, oscilará entre los algo menos de 400 euros al cambio que cuesta el modelo de 55 pulgadas y los poco más de 1.000 euros de la versión de 75 pulgadas. Por el momento Xiaomi no ha confirmado oficialmente si estos televisores llegarán a Europa, pero los portavoces de la filial española de esta compañía nos han adelantado lo que podemos intuir: si la acogida de los modelos de la familia Mi TV 4 es la adecuada, los televisores Mi TV 5 acabarán llegando para competir de tú a tú en la gama alta.

Xiaomi Mi TV: precio y disponibilidad

Los nuevos televisores de Xiaomi estarán disponibles a partir del próximo 2 de diciembre en las tiendas Xiaomi, Media Markt y PcComponentes, aunque los responsables de la filial española de esta marca nos han confirmado que poco a poco llegarán también a otros establecimientos. El modelo de 32 pulgadas costará 179 euros, el de 43 pulgadas tendrá un precio de 349 euros, y, por último, el de 55 pulgadas ascenderá a 449 euros.

