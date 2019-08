Por qué le está costando tanto a Xiaomi traer sus televisores a España

"Próximamente". Es lo que prometía el cartel de una tienda Xiaomi para las Mi TV. Pero de eso ya hace más de un año y las teles de Xiaomi todavía no han desembarcado oficialmente en España. Desde la compañía nos explicaban que se trataba de un tema de certificaciones para el mercado europeo y por eso habían sufrido el retraso.

Durante estos meses el fabricante ha seguido presentando nuevos modelos en China con resolución 4K y nuevos tamaños, pero ni rastro de su prometida expansión internacional. ¿A qué se debe que no tengamos las teles Xiaomi en nuestro país cuando sí están disponibles muchos otros dispositivos? ¿Hay alguna fecha prevista? Esto es todo lo que sabemos.

Los televisores Mi TV ya están en Europa, pero por el momento solo en Rusia

Xiaomi presentó su primer televisor en el año 2013, pero pese a que han pasado más de seis años no ha sido hasta este mes de junio cuando la marca ha decidido empezar a vender sus televisores fuera de Asia. El país elegido en Europa ha sido Rusia, un mercado muy diferente al chino y con un calendario de presentaciones más parecido al que tenemos aquí. Esta similitud es la que hace pensar que Xiaomi estaría cerca de expandir sus televisores a nivel internacional.

Y es que la llegada de los televisores Mi TV a España ocurrirá con toda probabilidad en 2019 tal y como confirmó Owen, responsable de Xiaomi en Europa. "Seguramente será este año. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que esto sea posible", declaró el directivo de Xiaomi a Business Insider.

Desde fuentes de la compañía nos informan que los planes siguen en marcha y de este año no debería pasar su llegada. "Lo ideal sería que estuvieran para la campaña de navidad, pero no hay fecha prevista oficial", nos explican.

Los modelos que han llegado a Rusia son tres; la Mi TV 4A de 32 pulgadas, la Mi TV 4S de 43 pulgadas y la Mi TV 4S de 55 pulgadas, con precios aproximados al cambio de 180€, 320€ y 460€ respectivamente. Como vemos, un punto de partida muy agresivo ya que nos están ofreciendo un televisor con Android TV y resolución 4K de gran pulgada por menos de quinientos euros.

A partir de la llegada de los televisores de Xiaomi a Rusia se pueden extraer muchos detalles. Desde la compañía nos explican que hay significativas diferencias entre España y Rusia, pero sí reconocen que la llegada a España estaría más cerca de ese mercado que con lo que hay en China o la India.

En esta expansión internacional también intervendrían más mercados. Sería el caso de África, donde desde la cuenta oficial de Xiaomi Kenya explican que "sí hay un plan concreto y los televisores llegarán en septiembre".

PatchWall y Android TV

Además de la respectiva traducción al español, el sistema operativo de los televisores ha sido otro punto de conflicto para su llegada a España. Originalmente los primeros televisores de Xiaomi utilizaban MIUI TV, un sistema propio enfocado a grandes pantallas. Pero la apuesta que tendríamos en España es radicalmente distinta. Sin embargo no será el Android TV tradicional que sí se ofrece con los Mi Box TV.

La solución se presentó a finales del año pasado y ha sido actualizado en abril de este 2019. Su nombre es PatchWall, va por la versión 2.0 y se trata de una personalización propia sobre Android TV.

En el mercado ruso hemos visto cómo funciona y es un mix bastante curioso entre Android TV y una solución propia. Una estrategia que no hemos visto implementada en otros fabricantes como Sony o Philips, que apuestan por una versión más pura del sistema operativo de Google para teles.

¿Qué es exactamente PatchWall? Se trata de un launcher para Android TV. Los usuarios de las Mi TV acceden a la pantalla principal de Android TV como de costumbre, pero desde un icono situado en la barra principal pueden acceder a PatchWall. Una vez dentro lo que tenemos es una interfaz completamente diferente, con acceso a las aplicaciones instaladas en la tele pero también a contenido propio, con series, películas y servicios exclusivos.

Al igual que Android TV dispone de sus propias recomendaciones de contenido, en PatchWall también nos aparecen categorías con acceso directo a series que nos pueden interesar, contenido especial y otras recomendaciones generadas mediante algoritmos. Es decir, PatchWall es una interfaz dentro de Android TV con acceso a contenido propio de Xiaomi.

Netflix no está entre los servicios que actualmente ofrecen las Mi TV

A través de PatchWall, Xiaomi ofrece un amplio abanico multimedia con más de 700.000 horas de contenido en series y películas. Un contenido disponible a través de aplicaciones con las que Xiaomi ha alcanzado un acuerdo.

Si nos fijamos en el mercado ruso, con la Mi TV se tiene acceso a suscripciones de distintos servicios durante 6 meses, en concreto los siguientes: ivi, OKKO, KinoPoisk, MEGOGO, TVZAVR, TV 24 horas y TV MegaFon. Servicios que requieren de una suscripción y están disponibles a través de PatchWall.

Sin embargo uno de los hechos que ha llamado más la atención a los usuarios de las Mi TV es la no disponibilidad de Netflix de manera oficial. Una situación que sorprende enormemente debido tanto a la popularidad del servicio como del hecho que Netflix sí esté disponible para Android TV.

¿A qué se debe que las Mi TV no dispongan de la aplicación de Netflix? Bueno, técnicamente sí es posible instalar la aplicación de manera manual. Además al ser compatibles con Chromecast, las Mi TV pueden recibir el contenido de Netflix de manera sencilla. Pero la explicación de por qué no aparece como tal se debería a un tema de hardware y certificaciones.

Según explica Beebom, los modelos Mi TV no disponen de la certificación de Netflix ya que no cumplen uno de los requisitos para recibirla, que no es otro que la presencia del botón de Netflix en el mando a distancia para controlar el televisor. Al no tener este botón, las Mi TV no disponen de la certificación de Netflix y por tanto no podrían ofrecerlo directamente a través de PatchWall.

Buscando pactos con productores y servicios de streaming para España

Cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Owen, le preguntamos por el tema de los televisores. "Quizás nos puedes decir algo sobre los televisores", dejamos caer. Esta fue su respuesta:

"Tenemos planes. Te puedo decir que hay planes. Sabemos que la demanda es muy grande. No solamente se trata de los certificados, sino también del contenido. No solamente es el hardware, sino que se trata de toda una solución para los Mi fans. Todavía no tenemos una agenda concreta porque todavía estamos aprendiendo sobre cómo funciona este mercado para los televisores".

Los planes están ahí y desde Xiaomi nos confirman que la compañía está buscando llegar a acuerdos con operadores u otros sistemas de distribución de contenido. En la línea de lo explicado por La Información, donde comentan que Xiaomi ya recluta a su equipo local con el objetivo de alcanzar acuerdos con plataformas de contenido como Filmin y productoras de contenido.

"No hay nada claro, los televisores podrían llegar a España sin este acuerdo o con alguna alternativa como HBO o Sky TV. Existe la posibilidad de ofrecer un sistema híbrido, un paso intermedio", nos explican fuentes de Xiaomi. No deja de ser algo equivalente a lo que ya ofrece Xiaomi en Rusia con los productores de contenido locales. Para España, lo que nos dan a entender desde la compañía es que se están buscando colaboraciones con servicios de contenido para acompañar el lanzamiento. Sin especificar si se trata de Netflix, Sky TV, Filmin o incluso una alianza con un operador.

Las tiendas Xiaomi están preparadas desde hace tiempo para recibir los televisores y "de la noche a la mañana" podrían anunciarse para España. Todo parece pendiente de cerrar estos acuerdos para el contenido, un elemento clave en PatchWall y en la estrategia de los fabricantes para intentar monetizar sus televisores.

